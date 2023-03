Wahlrechtsreform und Erbschaftsteuer: Erdinger CSU in Rage

Von: Gabi Zierz

Teilen

Hubert Sandtner Der CSU-Stadtrat leitete den politischen Frühschoppen. © Burkhard Köppen

Die Wahlrechtsreform und Neuerungen bei der Erbschaftssteuer erhitzen auch bei der CSU in Erding die Gemüter. Dort wurde harsche Kritik an der Ampelkoalition laut.

Erding – Die gerade von der Ampelkoalition beschlossene Änderung des Bundeswahlgesetzes bringt auch die CSU in Erding in Rage. Beim politischen Frühschoppen im Gasthaus Kreuzeder sprach Stadtrat Hubert Sandtner am Sonntag von einer Entmündigung des Wählers und einer gezielten Schwächung der CSU.

Die Christsozialen sehen sich neben der Linkspartei als Hauptleidtragende dieser Reform, die darauf abzielt, den Bundestag von aktuell 736 auf maximal 630 Abgeordnete zu begrenzen. Überhang- und Ausgleichsmandate werden abgeschafft. Damit ist künftig nicht mehr gewährleistet, dass alle gewählten 299 Direktkandidaten – in Bayern gewann die CSU zuletzt 45 von 46 Wahlkreisen – auch in den Bundestag einziehen. Dies hängt dann nur noch von den Zweitstimmen ab. Darüber hatte die CSU 2021 34,9 Prozent erreicht, das entspreche 34 Sitzen, erklärte Sandtner. Elf würden also wegfallen. Ein Unding für ihn und seine Parteikollegen, schließlich sei der Direktkandidat viel näher dran an den Bürgern vor Ort als ein Listenkandidat.

Auch die so genannte Grundmandatsklausel soll wegfallen. Sie erlaubte es einer Partei, in Fraktionsstärke in den Bundestag einzuziehen, wenn sie drei Direktmandate geholt hatte, aber an der 5-Prozent-Hürde gescheitert war, wie die Linke. Die CSU hatte 2021 bundesweit gesehen 5,2 Prozent der Stimmen erreicht, obwohl sie nur in Bayern angetreten ist.

Es sei unbestritten, dass das Parlament zuletzt sehr aufgebläht wurde, sagte Sandtner. Aber so eine Gesetzesänderung sei nicht förderlich für die parlamentarische Demokratie. Seine Stadtratskollegen Günther Adelsberger und Walter Rauscher räumten ein, dass aus der Union bislang keine eigenen Vorschläge gekommen seien, um den immer größer werdenden Bundestag zu begrenzen.

Die Erdinger CSU setzt ihre Hoffnungen nun aufs Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, wo die Landes-CSU Klage einreichen will.

Thomas Bauer empfindet das Mehrheits- und Verhältniswahlrecht in Deutschland als die gerechteste Form des Wahlrechts, denn es decke auch regionale Besonderheiten ab. „FDP und Grüne haben in erster Linie Listenkandidaten. Die freuen sich. Die Debatte wurde mit sehr viel Häme geführt“, sagte Bauer. Gegen die Entscheidung müsse man sich wehren. „Unser Ziel muss sein, dass wir uns künftig so aufstellen, dass wir die fünf Prozent locker schaffen, sollte das Wahlrecht so Bestand haben.“ Er sieht in der Wahlrechtsreform und der Benachteiligung der CSU einen Schub für die Landtagswahl im Oktober. „Die Leute werden merken, welch unglaubliche Aversion gegen Bayern und die CSU da ist“, sagte Bauer und hofft auf ein gutes Ergebnis.

Dass die CSU bundesweit antreten solle, hielt kaum jemand für sinnvoll, auch „wenn es außerhalb Bayerns viele gäbe, die die CSU wählen würden“, wie Ludwig Kirmair meinte. Eine andere Möglichkeit, nämlich die Wahlkreise zu vergrößern und damit die Zahl der Abgeordneten zu reduzieren, sei wohl die kleinere Hürde, meinte Josef Kaiser.

Neben der Wahlrechtsreform waren die Erbschaftsteuer beziehungsweise die darin vorgenommenen Änderungen bei der Immobilienbewertung ein Thema. Das sei nichts anderes als eine Steuererhöhung, erklärte Bauer. Diese treffe vor allem die Mittelschicht, nicht die Superreichen. Bauer sprach von „Sozialismus durch die Hintertür“, für Sandtner driftet Deutschland in die Planwirtschaft. Er forderte zumindest eine regionale Erhöhung der Freibeträge. Seine Hoffnung: „Die Leute lassen sich nicht alles aufs Auge drücken. Sie sind nicht dumm.“

Steuerberater Anton Hofer erklärte, die neuen Berechnungsmethoden würden zu 30 bis 50 Prozent höheren Bewertungen bei Immobilien führen. Die Neubewertung sei allerdings eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts gewesen, keine Regierungsidee. Und im Bundesrat hätten sich die Länder nicht auf eine einheitliche Linie einigen können, ein Dilemma.

Hofer meinte, es sei ein Minimum von einer Million Euro an Freibetrag notwendig, die gültigen 400 000 Euro seien nicht mehr zeitgemäß. Zudem kritisierte er, dass der Charakter der Familie nicht mehr abgebildet werde. Nichten und Neffen würden bei den Freibeträgen fast wie Fremde behandelt.

Hämische Debatte

„Sozialismus durch die Hintertür“