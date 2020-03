Klimawandel als größte Herausforderung

Die Waldbesitzervereinigung Erding feiert 50-jähriges Bestehen. Sie steht vor großen Herausforderungen.

Erding – Wer einen runden Geburtstag feiert, darf sich zurücklehnen und mit Stolz auf das bisher Erreichte blicken. Diesen Müßiggang gönnt sich die Waldbesitzervereinigung Erding (WBV) nicht. An ihrem 50. Geburtstag kämpft sie an zwei Fronten: gegen den vielerorts zu hohen Wildverbiss und für einen raschen, dem Klimawandel geschuldeten Umbau der Wälder.

Gegründet worden ist die WBV am 10. Dezember 1969. Im Gasthaus Stiller in Lindum kamen 34 Mitglieder zusammen. Kurt Hörmann aus Dorfen, Erhard Huber aus Finsing und Heinrich Stimmer aus Forsthub wurden zu ihren Vorsitzenden gewählt. Heute, 50 Jahre später, zählt die WBV 1600 Mitglieder mit 7000 Hektar Wald.

Auslöser für die Gründung war ein neues Bundesgesetz

Zwei Monate vor der Gründungsversammlung hatte der Bundestag beschlossen, dass sich Forstbetriebsgemeinschaften zu gründen hätten. „Ziel war und ist, die Wettbewerbsnachteile der kleinteiligen Flächenstruktur der regionalen Forsteigentümer auszugleichen und deren Wirtschaftskraft zu verbessern“, erklärt der heutige WBV-Vorsitzende und -Geschäftsführer Rainer Mehringer aus Erding. Er ist der vierte Mann, der der WBV vorsteht – und das seit 15 Jahren. Ob er noch einmal antritt, macht er von Gesprächen mit seiner Familie und dem Vorstand abhängig – „und zwar genau in dieser Reihenfolge“, erklärt er. Auf Gründungsvorsitzenden Kurt Hörmann folgten Hans März aus Hörlkofen und Winfried Reiter aus Wartenberg.

Mit der Forstreform 2005, erinnert sich Mehringer, musste sich das Geschäft mit dem Wald wirtschaftlich aufstellen. Die klassischen Forstämter verschwanden in der Ära Edmund Stoiber. Es kam zu großflächig aufgestellten Behörden unter dem Dach der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Auch in der Region gab es Bestrebungen, die Waldbesitzervereinigungen Erding und Freising zusammenzulegen – dem Beispiel des für beide Landkreise zuständigen AELF in Erding folgend. Bayernweit wurden aus 180 Forstbetriebsgemeinschaften nurmehr 130. Es hieß, auch die WBV Erding sei allein nicht wettbewerbsfähig. „Doch es ist uns gelungen, unsere Eigenständigkeit zu bewahren“, freut sich Mehringer. Dabei gilt Erding als einer der waldärmsten Kreise in ganz Bayern.

500 neue Mitglieder in 15 Jahren

Und dennoch ist seit Mehringers Amtsantritt die Zahl der Mitglieder von 1100 auf 1600 gestiegen. „Das Erdinger Land zeichnet sich durch einen kleinteiligen Privatwaldbesitz aus“, erklärt er. Die Durchschnittsgröße liege bei 2,3 Hektar. Die Erdinger WBV hat es immer öfter mit einer an sich gar nicht waldaffinen Klientel zu tun. „Täglich erben in Bayern zirka 20 Menschen einen Wald, ohne den geringsten Bezug zu ihm zu haben“, sagt Mehringer. Auch in seiner WBV-Geschäftsstelle im Grünen Zentrum an Dr.-Ulrich-Weg in der Erdinger Altstadt melden sich immer öfter solche Erben. „Wir finden dann erst einmal heraus, wo der neue Besitz liegt und in welchem Zustand er ist“, sagt der Stadt- und Kreisrat der Freien Wähler.

Die Mitglieder können einen Rundum-Service in Anspruch nehmen. Das beginnt bei der Waldpflege, geht über den Einschlag bis hin zur Vermarktung. Aber auch Öffentlichkeitsarbeit sowie die Mitwirkung im Jagd- und Naturschutzbeirat gehören dazu. Bei der WBV sind dafür drei Förster (unter ihnen eine Frau) und zwei Verwaltungskräfte zuständig.

Spannungsfeld mit der Jagd

Die Waldbesitzer befinden sich in einem ständigen Spannungsfeld mit den Jägern. „Wir pochen darauf, dass die Abschusszahlen eingehalten werden, um den Verbiss gering zu halten. Sonst haben junge Bäume keine Chance“, erklärt Mehringer. Man setze aber auf ein Miteinander.

Neu ist die Herausforderung des Klimawandels. „Wir brauchen einen konsequenten Umbau von Fichten- zu Laubmischwäldern mit Buchen und Tannen.“ Letztere müsse die Fichte als Bauholz ablösen, „denn sie wächst genauso schnell, ist aber im Sturm verwindungsfähiger und splittert nicht so“.

Zur Feier kommt Hubert Aiwanger

Sonderlich ertragreich ist der Holzmarkt aktuell nicht. „Uns hilft aber die starke Baukonjunktur, die viel Holz benötigt“, sagt Mehringer, der eine dritte Herausforderung nennt: die Bekämpfung des Borkenkäfers.

Die Jubiläumsfeier der WBV findet am Sonntag, 22. März, in Kirschasch statt. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Danach geht es weiter im Gasthaus Bauer. Hauptredner ist der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger.

ham