Wallfahrtskirche Heilig Blut: Sanierung könnte nächstes Jahr starten

Von: Bernd Heinzinger

Setzt sich für die Sanierung der Kirche Heilig Blut ein: Der Vorstand des Fördervereins mit (v. l.): Ines Herrmann, Alois Gabauer, Markus Marschall, Martin Garmaier, Gerd Hohlbach, Max Gotz, Hannelore Ewald-Schiebener, Josef Erhard und Günther Adelsberger. © Bernd Heinzinger

Es kommt Bewegung in die Sanierung der Wallfahrtskirche Heilig Blut in Erding.

Erding – Jährliche Wallfahrten, unzählige Veranstaltungen auch abseits der heiligen Messen und das geistliche Glaubenszentrum für viele Leute aus Nah und Fern: Dafür stand die Wallfahrtskirche Heilig Blut bis zu ihrer Schließung wegen schwerer baulicher Mängel im Dezember 2015. Seit einigen Jahren versucht ein Förderverein, die Erzdiözese München-Erding bei der Sanierung zu unterstützen. In der Jahreshauptversammlung in der Stadtpfarrkirche St. Johannes sprach der Vorsitzende, Oberbürgermeister Max Gotz, von Bewegung in der Sache.

Seitens der Erzdiözese habe es eine Zuschussversprechung in Höhe von 50,1 Prozent der Baukosten gegeben: „Das bedeutet einen großen Ansporn für uns. Wir sind damit einen großen Schritt weiter, aber noch lange nicht über dem Berg.“ Eigenmittel seien nötig, und nicht zuletzt Land sowie Bund müssten eine Summe bereitstellen. Um bei Letzteren einen Antrag zu stellen, sei die Zusage der Erzdiözese auf Übernahme von mehr 50 Prozent essenziell, erklärte Gotz: „Es geht jetzt darum, die Mittel abzurufen. Dafür habe ich bereits mit unseren Bundestagsabgeordneten gesprochen.“

Die Stadt Erding selbst beteilige sich unter anderem damit, dass sie den Platz rund um die Wallfahrtskirche Heilig Blut kostenfrei zur Verfügung stelle. Der Förderverein hatte im Vorfeld vieles in die Wege geleitet, diverse Gespräche geführt.

Bei der Sanierung sei durchaus Eile geboten, betonte Gotz: „Der bauliche Verfall schreitet schnell voran.“ Einen genaueren Sachstand bezüglich der Wallfahrtskirche hatte Schatzmeister Günther Adelsberger parat. Bei einem Treffen unter anderem mit Vertretern des Landesamts für Denkmalpflege, Erzdiözese, Ortskirche, Stadt Erding und dem Förderverein sei die einhellige Meinung entstanden, dass die Sanierung absolut notwendig und die derzeitigen Abläufe fachlich richtig seien: „Es geht einfach nur noch um die Finanzierung.“

Die Gesamtkostenschätzung stand erst einmal bei üppigen 15 Millionen Euro, so Adelsberger: „Da war allerdings auch die Innenrenovierung mit dabei. Diese ist jedoch nicht der Grund für die Schließung.“ Daher konzentriere man sich nun erst einmal rein auf die „bauliche Schale“ – was eine Kostenreduktion auf neun Millionen Euro bedeute: „Das ist immer noch ein großer Batzen“, betonte Adelsberger.

Die Erzdiözese stimmte einer Summe von 1,53 Millionen Euro bereits zu und gab dazu die Aussicht, das restliche Geld für eine Gesamtbeteiligung von 50,1 Prozent im nächsten Jahr zu zahlen: „Für diese bedeutet das natürlich auch enorm viel Geld, und die Entscheidungsträger können nicht einfach so sagen, hier habt ihr es.“ Ist die Zusage endgültig da, könnten die Anträge an Land und Bund folgen. Der Schatzmeister zeigt sich optimistisch: „Läuft alles perfekt, können wir das Projekt Dachstuhl bereits im Jahr 2023 angehen. Das ist allerdings eine sehr gewagte Prognose.“

Auch über die Finanzsituation beim Förderverein selbst berichtete Adelsberger. Im Jahr 2021 gab es ein sattes Plus von 25 000 Euro, was man vor allem dank Spenden in Höhe von mehr als 20 000 Euro einfahren konnte. Das Guthaben stieg damit auf 54 655 Euro. Derzeit sind 169 Mitglieder beim Förderverein Wallfahrtskirche Hl. Blut in Erding e.V. dabei.

Vorsitzender Max Gotz dankte vor allem dem sehr emsigen Ansprechpartner beim Landesamt für Denkmalpflege: „Wir kommen voran und legen den Schwerpunkt erst einmal auf die Außenhülle. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen schaffen.“

Dass man mittlerweile auf einem guten Weg sei, dafür seien auch die Mitglieder des Fördervereins verantwortlich. Gotz warb darum, dass möglichst viele Leute noch dazu kommen: „Werdet Mitglied bei uns. Denn dieses Projekt kommt dem Neubau eines Gotteshauses schon ziemlich nahe.“