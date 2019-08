Warteraum Asyl: Entscheidung im Herbst?

CSU-Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz fordert erneut, den Warteraum Asyl zu schließen – auch damit der neue Bahnhof geplant werden kann.

Erding – Noch in diesem Herbst will Bundesinnenminister Horst Seehofer entscheiden, wie es mit dem Warteraum Asyl in Erding weitergeht. Das hat der CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz erfahren. Der bleibt bei seiner Meinung zu Camp Shelterschleife im Fliegerhorst: „Die Einrichtung sollte zeitnah geschlossen werden.“

Seinen Informationen zufolge unterhält das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) dort nach wie vor 1000 Plätze, die jedoch „nur in sehr geringem Umfang belegt sind“. Bis Mai seien hier gerade einmal 100 Personen registriert worden. Aktuell finden über die im 2015 eingerichtete Flüchtlingsdrehscheibe Familienzusammenführungen statt.

Eisenbahnbundesamt muss die Bahnhof-Pläne prüfen

Was die Konversion des Fliegerhorstes betrifft, berichtete Lenz von einem Termin mit Verteidigungsstaatssekretär Thomas Silberhorn. „Es bleibt dabei, dass die verbliebenen Truppenteile die Kaserne bis 2024 verlassen haben werden“, so Lenz.

Nach einem Gespräch mit Paul Fietz, Vorstand der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), drängt der Abgeordnete darauf, dass das Eisenbahnbundesamt die Pläne für den Verknüpfungsbahnhof für S- und Regionalbahnen im Fliegerhorst möglichst rasch prüft. „Erst danach kann die Regierung von Oberbayern das Planfeststellungsverfahren übernehmen.“

Und es gibt noch eine Posse aus dem Fliegerhorst: Nach jahrelangem Hickhack wurde die Warteraum-Brücke über die B 388 zwar vor genau einem Jahr abgebaut. Das THW konnte sie laut Lenz aber immer noch nicht übernehmen. Das ist aber erst möglich, wenn klar ist, wann das Camp schließt.

Hans Moritz