Warum Bayern-Star Davies jetzt auch ein Erdinger ist

Von: Hans Moritz

Partner: Bayern-Profi Alphonso Davies (M.), alpha-Inhaber Pierre Pfeiffer (r.) und Geschäftsführer Tim Mörtl. © alpha

Der Erdinger Logistiker alpha steigt in die Distribution von Lebensmitteln ein - mit einem hierzulande neuen Getränk und einem bekannten Gesicht.

Erding - Der Erdinger Weißbräu war es einst, dem es als erste Brauerei gelang, alkoholfreies Bier als isotonisches Sportgetränk zu platzieren, beworben von Sportstars wie Franz Beckenbauer, Magdalena Neuner und nun Jürgen Klopp als Markenbotschafter. Nun schlägt ein zweites Erdinger Unternehmen diesen Weg ein: die alpha trading solutions mit dem FC Bayern-Star Alphonso Davies. Die Firma, bisher vor allem bekannt für Multimedia-Lösungen im Handel und als Logistiker, steigt erstmals in ihrer 50-jährigen Geschichte ins Lebensmittelgeschäft ein und wird europaweit Distributor eines weiteren Sportgetränks: BioSteel aus Nordamerika. Der Vertrag läuft vorerst auf fünf Jahre.

BioSteel wurde 2009 von John Celenza und dem Veteran der amerikanischen Eishockeyliga NHL, Michael Cammalleri, gegründet. Das Elektrolytgeränk wird bislang vor allem in den USA in Halbliter-Tetrapacks in fünf Geschmackssorten verkauft – ohne Zucker sowie künstliche Zusatzstoffen. Auch als Pulver ist es erhältlich, ebenso als Proteinpulver.



Nun sollen die BioSteel-Produkte auf den europäischen Markt kommen, und dafür sorgt alpha mit seinem Inhaber Pierre Pfeiffer und Tim Mörtl. „Unser Ziel ist, BioSteel ab sofort in Online-Shops – unter anderem in dem von alpha betreuten https://biosteeleurope.shop – sowie ab erstem Quartal 2023 auch im stationären Handel zu platzieren“, kündigt Pfeiffer an. Man wolle das Produkt rasch europaweit in Supermärkten etablieren. Dafür werde man auf das „starke Handelsnetzwerk“ alphas setzen. Zugleich sollen von Erding aus weitere Handelspartner in ganz Europa gewonnen werden.



Der Weg dorthin führt über das Marketing im Sport. BioSteel und alpha planen einen großen Aufschlag. Dazu gehören Auftritte auf den Sport-Leitmessen wie der Fibo und unlängst auf der Ispo in München. Zudem ist BioSteel offizieller Partner der Eishockey-Weltmeisterschaften der IIHF bis 2024.



Die Marke setzt bereits auf international bekannte Sportler wie den Top-Basketballer aus der NBA, Luca Doncic, den American-Football-Spieler Patrick Mahomes oder die NHL-Stars Connor McDavid und Tyler Seguin.



BioSteel ist Partner der Los Angeles Lakers, Miami Heat und Brooklyn Nets im Basketball sowie der US-Eishockey-Nationalmannschaft. Größter Coup: Seit dieser Saison ist BioSteel Partner der NHL – und löste ausgerechnet Konkurrent Gatorade ab.



Weil in Europa Fußball die bedeutendste Rolle im Sport spielt, wurde der kanadisch-liberianische Fußballspieler Alphonso Davies unter Vertrag genommen. 2019 war er zum FC Bayern gekommen, in Kanada gehört der 22-Jährige der Nationalmannschaft an. Pfeiffer und Mörtl kündigen an, dass Davies als Markenbotschafter das Sportgetränk unter anderem auf seinen Social-Media-Kanälen bewerben werde.



Zudem sponsert BioSteel die Eishockeyteams Kölner Haie und Eisbären Berlin – und die Erding Gladiators. Mörtl kündigt an, dass „wir an weiteren Kooperationen in anderen Sportarten arbeiten, um BioSteel bekannt zu machen“.



Kernkompetenzen von alpha mit seinen 300 Mitarbeitern, davon 120 im Außendienst, sind die Distribution, der Online- und stationäre Vertrieb und die Logistik. alpha betreut mehrere tausend Filialen der wichtigsten Handelsketten und verfügt über ein eigenes Logistikzentrum auf dem Kletthamer Feld. Zudem ist alpha mit Online-Shops in ganz Europa verbunden und betreibt selbst einige für seine Kunden. Kerngeschäft war bislang der Vertrieb von Elektronikartikeln, Merchandising-Produkten, Kosmetikartikeln für die Hotellerie, aber auch Tierfutter. Zuletzt war alpha in den Spielwarenhandel eingestiegen. Pfeiffer will ein weiteres Engagement im Bereich Nahrung und Getränke nicht ausschließen. ham