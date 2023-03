Was die Erdinger VR-Banken von der Credit Suisse unterscheidet

Von: Hans Moritz

Kunden beruhigen, Kunden aufklären müssen zurzeit die Vorsitzenden der Genossenschaftsbanken im Kreis Erding, Johann Luber (r.) und Christian Berther. © Hans Moritz

Inflation, Banken-Crash im Silicon Valley, Notverkauf der Credite Suisse an die UBS, steigende Bau- und Kreditzinsen – die Finanzwelt erlebt unstete Zeiten. Die Genossenschaftsbanken im Landkreis Erding scheinen auch durch diese Krisen zu schippern wie ein schwer zu erschütterndes Dickschiff.

Erding - „Unser Geschäft ist eigentlich langweilig“, erklärt augenzwinkernd Johann Luber, Vorsitzender des Kreisverbands der Genossenschaftsbanken, im Pressegespräch. Diese gewisse Trägheit will er als Qualitätsmerkmal für die Kunden verstanden wissen.



„Viele von ihnen sind jetzt wieder verunsichert. Sie erleben nach der Finanzkrise 2008 erneut den Kollaps von Banken“, berichtet Stellvertreter Christian Berther – und schiebt sofort hinterher: „Bei uns sind die Einlagen der Kunden sicher. Es besteht keinerlei Anlass, sein Geld abzuholen.“ Beide erklären die Stabilität: „Wir reichen das Geld, das uns anvertraut wird, in erster Linie wieder als Kredite aus.“ Die Credit Suisse sei an einem toxischen Mix zugrunde gegangen. Berther erklärt: „Da wurden über Jahre Managementfehler begangen und Verluste angehäuft. Nach Kreditausfällen ist der Aktienkurs gefallen, und dann haben die Aktionäre ihr Geld abgezogen. Am Ende ist der Credit Suisse ihre mangelnde Liquidität zum Verhängnis geworden.“ Luber betont: „Das kann bei uns nicht passieren, es gibt bundesweit 730 VR-Banken, die sich notfalls gegenseitig mit Liquidität aushelfen.“



Die Banker sind froh, dass die EZB die Minuszinsen abgeschafft und die Zinsen erhöht hat. „Das kam aber viel zu spät“, kritisiert Luber und erinnert daran, „dass wir die Zinspolitik schon seit Jahren kritisieren“. Denn die jetzt so viel beklagte galoppierende Inflation habe schon vor dem Ukraine-Krieg eingesetzt. „Mit der Inflation ist es wie mit einer Ketchup-Flasche. Lange kommt nix, und dann ergießt sich alles auf einmal.“ Viel zu lange, so der Vorstandschef der VR-Bank Erding, habe die EZB mit den Negativzinsen versucht, die Inflation anzufachen.



Die Entwicklung der vergangenen Monate habe auch in Erding zu Wertkorrekturen bei den Wertpapieren geführt. Denn bei Staatsanleihen, Schuldverschreibungen und Pfandbriefen sei der Kurs durch den Zinsanstieg gefallen. Wer Wertpapiere jetzt verkauft, mache Verlust. „Dennoch muss niemand Sorge haben, dass es den Volks- und Raiffeisenbanken so ergeht wie der Silicon-Valley-Bank, die die Kundeneinlagen in langfristige Wertpapiere gesteckt hat. Wir hingegen leihen 95 Prozent der Kundeneinlagen wieder aus“, so Luber. Er fühlt sich bestätigt: „Das klassische Bankgeschäft erweist sich einmal mehr als eine sehr nachhaltige Strategie.“



Er rechnet mit einer sich wieder verbessernden Ertragslage für die eigenen Häuser. „Denn wir müssen keine Strafzinsen mehr zahlen, wenn wir Kundengelder bei der EZB zwischenlagern. In den seltensten Fällen haben wir die Minuszinsen nämlich weitergereicht.“



Doch die steigenden Zinsen haben eine Schattenseite: „Sie passen nicht zu den hohen Immobilienpreisen“, klagt Luber, der bereits festgestellt hat: „Viele können sich jetzt erst recht kein Wohneigentum mehr leisten. Wir spüren das, weil deutlich weniger Wohnungsbaudarlehen nachgefragt werden.“ Dennoch rechnet er damit, „dass sich das wieder einpendelt“. Denn: Die Preise für Baugrundstücken fielen schon, auch die Materialpreise gingen zurück. „Im Handwerk setzt der Wettbewerb wieder ein, der auf die Preise drückt“, weiß Luber.



Allerdings gehen er und Berther davon aus, „dass die Mieten weiter steigen“. Die Gründe dafür: „Es wird deutlich zu wenig gebaut“, sagt Luber. Berther ergänzt: „Die Zahl derer, die nicht selbst investieren, sondern in Miete bleiben, nimmt zu.“ Beide prophezeien: „Am Ende wird der finanzielle Unterschied zwischen Mieten und Kaufen wieder kleiner werden.“



Was VR-Bank Erding, Raiffeisenbank Erding und VR-Bank Taufkirchen-Dorfen betrifft, sind laut Vorstand aktuell weder weitere Fusionen noch Filialschließungen geplant. „Wir wollen in der Fläche bleiben“, sagt Luber. Berther weist aber darauf hin, „dass die Frequenz in den Geschäftsstellen immer weiter sinkt, allein voriges Jahr um zehn Prozent“. Zudem gebe ihnen die wachsende Zahl an hochgefährlichen Sprengungen von Geldautomaten zu denken.

Bankengruppe in Zahlen:

Bilanzsumme: 3,42 Milliarden Euro (plus 5,1 Prozent)



Kundeneinlagen: 2,59 Mrd. € (+ 5,5 %)



Kredite und Bürgschaften: 2,62 Mrd. € (6,8 %)



Eigenkapital: 326 Mio. €



Ausbezahlte Gehälter: 23 Mio. €



Gewerbesteuerzahlungen: 1,6 Mio. €



Investitionen: 5,8 Mio. €



Spenden & Sponsoring: 287 000 €



Kunden: 104 902



Mitglieder: 42 989



Mitarbeiter: 498



Auszubildende: 26



Bankfilialen: 29



SB-Geschäftsstellen: 15



Geldautomaten: 56



Kontoauszugdrucker: 41

