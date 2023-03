Wasserwacht Erding: Gut 650 Einsatzstunden mehr als 2022

Von: Bernd Heinzinger

Leistungsabzeichen bekamen überreicht (v. l.): Harald Fiensch (Gold), Bernd Janowsky (Vorsitzender), Christian Landa (Silber), Alexander Genstorfer (Technischer Leiter), Korbinian Müller (Gold), Simon Scholz, Sophie Tischler, Nico Lindner, Lisa Bauer, Anton Persch, Nikola Köppl, Lukas Genstorfer, Tobias Hörmannsdorfer, Leonhard Jödecke und Katja Dobias (alle Bronze). Nicht auf dem Bild: Fritz Persch (Silber). © Bernd Heinzinger

Sicherheit am Wasser seit mittlerweile fast 75 Jahren: Dafür steht die Wasserwacht Erding am Kronthaler Weiher und im Schwimmbad. Doch wie ist 2022 gelaufen?

Erding - In der Jahreshauptversammlung im Erdinger Weißbräu freute sich Vorsitzender Bernd Janowsky über einen vollen Saal.



In seinem Bericht erklärte er, dass sich die Einsatzzeiten im Jahr 2022 deutlich auf 9347 Stunden bei insgesamt 148 Einsätzen gesteigert hätten. Ein Jahr zuvor seien es coronabedingt lediglich gute 8700 Stunden gewesen. Die Mitgliederzahlen gingen dagegen leicht nach unten: 401 Männer und Frauen sind bei der Wasserwacht dabei. Die Zahl sank laut Janowsky nur deshalb im Vergleich zum Rekord von 456, „weil wir Karteileichen entsorgt haben“.



Bei den Schwimmkursen habe der Wasserwacht die Energiekrise schwer zu schaffen gemacht. Janowsky: „Es gab Gerüchte, dass im Schwimmbad die Türen geschlossen bleiben.“ Erleichterung brachten erst die Worte von OB Max Gotz, dass dies nicht der Fall sein werde.



Ein Höhepunkt im Vereinsleben sei die WeiherFeia im August gewesen, die insgesamt rund 22 000 Euro Gewinn in die Kassen gebracht habe.



Zusatzbelastungen für die Einsatzkräfte trübten aber die Stimmung: „Wir mussten zweimal zu Vermisstensuchen und einmal zu einem Evakuierungseinsatz. Das ging an die Substanz“, bilanzierte Janowsky . Die Einsätze gab es bei der BrassWiesn in Eching (Landkreis Freising. Das Großevent findet auch heuer gleichzeitig mit der WeiherFeia statt. Janowsky stellte vorsorglich schon einmal klar: „So funktioniert das nicht noch einmal.“



Ehrung für langjährige Mitgliedschaft (v. l.): Manfred Herzog, Max Ganser (beide 50 Jahre), Alexander Genstorfer (Technischer Leiter), Leonie Rieder (5), Bernd Janowsky (Vorsitzender), Lukas Schleinkofer, Jürgen Biber, Christoph Schmid (5), Christian Landa (20), Moritz Köppl (10), Tobias Hörmannsdorfer (5), Katja Dobiasch (10), Burkhard Köppen (55), Jürgen Springer (45), Leonhard Jödecke (5), Simon Scholz (15) und Lukas Genstorfer (10). © Bernd Heinzinger

Schöne Erinnerungen hatte er dagegen an die Aktion Erbse, die weitere 1500 Euro an Gewinn eingebracht habe. Mit diesem Geld und weiteren Spenden soll ein AquaEye in den Bestand der Wasserwacht kommen. Mit diesem Gerät ist die Suche nach Vermissten vor allem im Uferbereich schneller und komfortabler. Janowsky hofft, diese „Erstschlagswaffe“ ab dem Saisonstart am Kronthaler Weiher einsetzen zu können.



Technischer Leiter Alexander Genstorfer lobte die Aktiven: „Nach einem Alarm fahren wir stets mit einer hohen Qualität zu den Einsätzen.“ Dabei gebe es aber auch immer wieder hohe psychische Belastungen, unter anderem bei den zwei Leichenbergungen im vergangenen Jahr: „Daher setzen wir stets auf sehr ausführliche Nachbesprechungen.“



Beim Wachdienst sei man besser als gefordert aufgestellt: „Laut Vertrag müssen wir mindestens zu zweit aufpassen, bei uns sind es aber meist zwischen zehn und 14 Leute.“ Auch sei die Wasserwacht nicht nur am Wochenende und den Feiertagen am Kronthaler Weiher, sondern an allen schönen Tagen.



Viel Geld erfordere die Beschaffung und Instandsetzung der Tauchausrüstung: „Sicherheit ist aber nicht verhandelbar“, betonte Genstorfer. Einsparungen würden dadurch erfolgen, dass Mitglieder nach Schulungen selbst Teile der Wartungen übernehmen könnten.



Kassier Simon Scholz berichtete anschließend von einem leichten Minus in Höhe von rund 13 000 Euro in 2022: „Das wird allerdings durch das Budget des BRK-Kreisverbands ausgeglichen.“



Erfreuliches gab es aus dem Jugendbereich von Sophie Tischler und Lisa Bauer zu berichten. Seit Oktober 2022 gibt es erstmals eine dritte Gruppe, die Zahlen steigen weiter. Der Nachwuchs kam auf über 15 000 ehrenamtlich geleistete Stunden.



Bei all diesen Berichten konnten auch die Politiker nur staunen. Vizelandrat Franz Hofstetter lobte die Wasserwacht als einen „Eckpfeiler für die Bürgerschaft“, und OB Max Gotz zeigte sich besonders davon beeindruckt, dass sich hier Junge und Ältere gemeinsam für die Gesellschaft einsetzen. Mit den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und der Vergabe von Wasserwacht-Medaillen endete die Jahreshauptversammlung. hz