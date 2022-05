Wasserwacht Erding: Vorfreude auf die Weiher Feia

Von: Markus Ostermaier

Sehr gut besucht war die Jahreshauptversammlung der Wasserwacht Erding im Erdinger Weißbräu. Ortsvorsitzender Bernd Janowsky (r.) erstattete Bericht. © Markus Ostermaier

Darauf freut sich nicht nur die Wasserwacht Erding: Am Samstag, 6. August, ist nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder die Weiher Feia geplant.

Erding – Trotz Pandemie hat die Wasserwacht Erding in den beiden vergangenen Jahren viele ehrenamtliche Einsatzstunden geleistet. Nun will sie die Jugendarbeit intensivieren und den Trend der leicht gesunkenen Mitgliederzahlen stoppen. Höhepunkt heuer wird die Weiher Feia am 6. August sein.

Das Interesse an der Jahreshauptversammlung war groß, der Festsaal des Erdinger Weißbräu mit rund 90 Personen voll. Auch Bernd Janowsky war die Freude anzusehen, dass die Versammlung erstmals seit 2019 wieder in einer Wirtschaft stattfinden konnte und nicht, wie im vergangenen Jahr, „als 99 Prozent draußen im Regen stehen mussten“.

Der Wasserwacht-Chef informierte, dass die seit 1949 bestehende Ortsgruppe in der Pandemie Mitglieder verloren habe. So sei ihre Zahl von 452 (2019) auf 403 (2021) gesunken. Erfreulich sei jedoch, dass sich die Zahl der Aktiven von 198 (2020) auf 236 (2021) erhöht hat. Janowsky führte die Austritte unter anderem darauf zurück, dass in den zwei Jahren fast keine Jugendarbeit mehr im Schwimmbad stattfinden konnte. „Viele Jugendliche sind abgewandert, weil wir uns nicht mehr einmal in der Woche treffen konnten.“

Die Jugendleiter seien in der Pandemie-Zeit sehr kreativ gewesen und hätten beispielsweise ein Trockentraining per Videostream organisiert. Schwimmkurse seien wegen der komplizierten Regeln oftmals nicht möglich gewesen. Immerhin konnten 2021 aber acht Anfängerkurse mit 84 Teilnehmern und zwei Rettungsschwimmerkurse mit vier Personen stattfinden, so Janowsky.

Auch Jugendleiterin Sophie Tischler zeigte sich erleichtert, „dass wir 2021 wieder aktiver sein konnten als 2020. Das hat allen sehr gut getan.“ 3700 Stunden Jugendarbeit wurden ihren Angaben zufolge geleistet – weniger als gewöhnlich.

Mit viel Applaus quittierten die Mitglieder Janowskys Ankündigung, dass am Samstag, 6. August, nach zwei Jahren Pause wieder die beliebte Weiher Feia am Kronthaler Weiher stattfinden werde. Die Planungen liefen bereits. „Die Weiher Feia war die beste Idee, die wir jemals hatten“, erklärte Ehrenmitglied Walter Rauscher in seinem Grußwort. Janowsky warb um Unterstützung. „Das Event ist für uns existenziell wichtig. Wir brauchen dafür eure Mithilfe.“ Den Getränkeausschank mit bis zu 30 Hektolitern Bier wird die Wasserwacht heuer nämlich erstmals selbst übernehmen.

Dass sich 2021 die Absagen der Weiher Feia und des Neujahrsschwimmens in den Finanzen widerspiegeln, zeigte der Bericht von Kassenwart Simon Scholz. Die Einnahmen betrugen durch die fehlenden Veranstaltungen nur 37 700 Euro. Die Ausgaben – laufende Kosten, Einsatz- und Dienstbekleidung, Ausrüstung und Fahrzeuge-Instandhaltung – lagen mit mit rund 77 000 Euro deutlich höher.

Insgesamt blickte die Wasserwacht auf 6254 Wachstunden am Kronthaler Weiher und im Freibad, 103 Erste-Hilfe-Einsätze sowie mehr als 1200 Stunden Einsatz- und Übungsdienst im vergangenen Jahr zurück. Technischer Leiter Alexander Genstorfer informierte, dass 2021 eine App-basierte Zusatzalarmierung eingerichtet sowie neue Einsatzhosen und Tauchausrüstung beschafft worden seien.

Stefanie Schadt wies in der Versammlung darauf hin, dass die Wegeführung am Weiher von der Wachhütte zur Straße unbedingt beleuchtet werden müsse. Janowsky erklärte, dass hierfür die Unterstützung der Politik notwendig sei. CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen, selbst passionierter Wasserwachtler, betonte, dass das Thema schon in der Vergangenheit im Bauausschuss behandelt, aber als „zu aufwendig“ eingestuft worden sei. Er wolle den Wunsch aber erneut aufgreifen.