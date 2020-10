Kleingärten Opfer einer Jahrhundertflut

Auch im Erdinger Stadtkern muss der Hochwasserschutz dringend verbessert werden. Eine Kleingartenkolonie im Norden der Stadt wird aber als weniger schützenswert erachtet. Noch bleibt der Protest aus.

Erding – Während der Jahrhundertflut 2013 ist der Erdinger Stadtkern von größeren Schäden weitgehend verschont geblieben. Stellenweise als neuralgischer Punkt hatte sich damals der Fehlbach erwiesen, der nördlich des Stadtwehrs über die Ufer trat. Darum muss auch dieses zur Entlastung der Sempt angelegte Gewässer hochwassersicher verbaut werden.

Die Maßnahmen für ein hundertjährliches Hochwasser plus 15 Prozent Klimaaufschlag stellten Constanze Hecker und Thomas Atzenhofer vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) München sowie Florian Barnerßoi vom Planungsbüro SKI am Montagnachmittag beim letzten der fünf „Hochwasser-Spaziergänge“ vor. An dem nahmen rund 20 Bürger sowie die Stadträte Hans Balbach, Herbert Maier, Alois Flötzinger und Tobias Krüger teil. Das Gros des Stadtrats hatte keinen der Ortstermine besucht, auch nicht OB Max Gotz.

Handlungsbedarf am Wehr, an der Krankenhausstraße und ganz im Norden

An drei Stellen besteht nach den Worten Barnerßois und Atzenhofers Handlungsbedarf. Nördlich des Stadtwehrs am Kreuzweg hält der Ingenieur im Auftrag des WWA eine Stahlbetonmauer mit einer Breite von 30 Zentimetern und einer Höhe von maximal 1,50 Metern für erforderlich. Sie soll westlich des Fußwegs errichtet werden, damit der Fehlbach zugänglich bleibt.

Landseitig seien Drainagen erforderlich, um das sich hinter der Mauer stauende Oberflächenwasser zu sammeln und in den Fehlbach zurückzuleiten. „So wird eine Beeinträchtigung des Grundwasserstands vermieden“, erklärte Barnerßoi. Dazu sei auch ein Schachtpumpwerk erforderlich. Mobile Verschlüsse sind an den Stellen vorgesehen, an denen es beispielsweise auf Privatgrundstücke geht.

Hochwasserschutz: An den Gebäuden reichen Dammtafeln

Das gegenüberliegende Ufer ist dicht bebaut. Hier rät Barnerßoi ebenfalls zu mobilen Verschlüssen, so genannten Dammtafeln, um einer Flut ausgesetzte Türen und Fenster zu schützen. Eine Geländemodellierung, laut Planer „nicht einfach ein Erdwall, sondern ein Bauwerk“, solle ein tiefer liegendes einzelnes Gebäude am Fehlbach zwischen Münchener Brücke und Stadthalle abschirmen.

Mit den Worten „Das wird intensiv“ begann der Wasserbauer seine Vorschläge für den Fehlbach im Norden der Altstadt. Das Überflutungsmodell habe gezeigt, dass der Fehlbach im Bereich des Übergangs von der Franz-Xaver-Stahl-Straße zur Straße In den Hacken am Westufer sowie ab den Tennisplätzen beziehungsweise der Gaststätte Blumenhof am Volksfestplatz über die Ufer trete. Deswegen sehen die WWA-Pläne am Westufer eine mehrere hundert Meter lange und etwa einen Meter hohe Schutzwand vor, die in nördliche Richtung ausläuft.

Ein Flutttor In den Hacken

Im Bereich der Straße In den Hacken kann die Straße mittels eines Fluttors geschützt werden. Zudem bedarf es auch hier eines Schachtpumpwerks, um Sickerwasser in den Fluss zurückzuleiten.

Etwa in der Mitte der Kleingartensiedlung ist eine Querwand vorgesehen, „um ein Trafohaus zu schützen“, so Barnerßoi. Die Anhebung des bestehenden Wegs werde zudem für Schutz sorgen.

Der Ingenieur machte aber auch deutlich, dass im Falle eines hundertjährlichen Hochwassers ein Teil der Siedlung überflutet werde. Bei dieser Art der Bodennutzung sei das vertretbar, meinte der Ingenieur. Vom Kleingartenverein war niemand beim Ortstermin dabei, sodass sich kein Protest regte.

Für Diskussionen sorgte der Pegel Berg in der Sempt zwischen Wörth und Altenerding. Balbach und Bernd Hinsche aus Langengeisling erinnerten an eine grobe Fehleinschätzung während der Flut 2013. Damals habe der Pegel keinen weiteren Anstieg der Sempt prognostiziert. Eine viel zu frühe Entwarnung sei die – fatale – Folge gewesen. Denn das Wasser war einfach um die Messgeräte herumgeflossen. Atzenhofer gab zu, dass dieses Phänomen bereits ab einem 50-jährlichen Hochwasser eintrete. „Der Pegel steht nicht ideal, aber wir haben keine Alternative.“

Ärger mit dem Pegel Berg bei Wörth - Wasser läuft dran vorbei

Hecker erklärte, anders als an Isar oder Donau habe man an der Sempt das Problem, dass sie sehr schnell anschwelle. Barnerßoi versicherte, dass man diese Erkenntnisse in die Planung einfließen lasse.

Bereits im kommenden Jahr beginnt laut Hecker der Bau der Fischtreppe am Stadtwehr: „Das wird aber keine Auswirkungen auf die Hochwassergefahr haben.“

Zum weiteren Prozedere erklärte Atzenhofer, „dass wir nun die Vermessungsarbeiten und die Bodengutachten ausschreiben“. Die Einwendungen aus den fünf Ortsterminen werde man beachten. Was mobile Schutzwände statt Mauern betrifft, sagte er: „Wir befinden uns in Gesprächen mit Stadt und Feuerwehren, ob das im Ernstfall händelbar ist.“

ham