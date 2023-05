Lallinger löst Pieczonka ab

Führungswechsel bei der Jungen Union Erding – Mitgliederwerbung steht im Fokus

Von Wolfgang Krzizok schließen

Einen Führungswechsel gab es bei der Jungen Union (JU) Erding.

Erding/Langengeisling – Nach vier Jahren an der Spitze der CSU-Jugendorganisation gab Monika Pieczonka ihr Amt als Ortsvorsitzende ab, bleibt dem Vorstand aber als Beisitzerin erhalten. Neuer Ortsvorsitzender ist der 30-jährige Uwe Lallinger, den so mancher als Bandmitglied von Tetrapack kennt.

Neun von 43 Mitgliedern waren zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus Pfanzelt in Langengeisling erschienen, dazu einige CSU-Stadträte. Dort blickte Pieczonka auf die vier Jahre ihrer Amtszeit zurück. Anfangs sei es „Business as usual“ gewesen, mit „Stammtischen, Stehempfang und den Kommunalwahlen“, bei denen man zwei JUler in den Stadtrat gebracht habe.

Dann kam Corona, „und die Leute haben sich andere Prioritäten gesucht, Politik war weniger sexy“. Immer wieder würden Mitglieder „den JU-Tod sterben, also mit 35 Jahren ausscheiden“. So habe sich die Zahl in den vergangenen zwei Jahren um vier reduziert. Jetzt sei wieder ein Aufschwung zu merken, nicht zuletzt deshalb, „weil es uns die Ampel in Berlin leicht macht“, so Pieczonka. „Von Ideologie geprägtes Regieren kommt bei den jungen Leuten nicht an.“ Der „Letzten Generation“ gab sie den Rat: „Genießt eure Jugend und blickt optimistisch in die Zukunft.“ Sie jedenfalls sehe sich nicht „als die letzte, sondern als die nächste Generation“. Abschließend bedankte sie sich: „Es war eine schöne Zeit, ich habe sie immer genossen und freue mich auf neue Aufgaben.“ Die 31-Jährige ist stellvertretende JU-Bezirksvorsitzende und arbeitet als Anwältin in München.

CSU-Ortsvorsitzende Janine Altheimer berichtete, dass auch ihre politische Karriere einst bei der JU begonnen habe. Sie lobte die gute Verbindung von JU und CSU und versprach, „dass wir bei den Kommunalwahlen 2026 wieder eine attraktive Stadtratsliste aufstellen können, denn man merkt wieder einen Zulauf“. Man müsse den Menschen klar machen, „dass sie mit der CSU nicht das kleinere Übel wählen, sondern wir müssen unsere Position herausstellen“. Abschließend sagte Altheimer: „Mit dieser motivierten Truppe habe ich keine Angst, und ich freue mich auf das neue Team.“

Schatzmeisterin Maria Stuber berichtete von 685 Euro Einnahmen und 1692 Euro Ausgaben, sodass der Kassenstand Ende 2022 2135 Euro betragen habe. Aus persönlichen Gründen – ihr neuer Lebensmittelpunkt ist Schrobenhausen – erklärte sie, nicht mehr zu kandidieren.

Nach der einstimmigen Entlastung standen die Neuwahlen auf dem Programm, die JU-Kreisvorsitzender Daniel Gottal leitete, und die reibungslos abliefen – es gab keine Gegenstimmen.

In seinem Impulsreferat meinte Gotz zum neuen Vorsitzenden: „Wirst sehen, das ist eine schöne Herausforderung.“ Er habe eine gewisse Aufbruchstimmung im Ortsverband wahrgenommen. Er stellte noch einmal die Wichtigkeit der JU für die CSU heraus und dankte auch Pieczonka für ihr Engagement. Man brauche eine motivierte Partei, „denn es geht um unser aller Zukunft“.

Der neue Vorsitzende Lallinger betonte in seinem Schlusswort, wie wichtig die Mitgliederwerbung gerade in der jetzigen Zeit sei und versprach: „Wir wollen ein starkes Team zusammenbringen und wir wollen zeigen: Politik ist gar nicht so unnahbar.“

Der Vorstand

Vorsitzender: Uwe Lallinger; Stellvertreter: Iva Hirth, Dominic Hagl, Ludwig Hanslmaier; Schatzmeister: Stefan Baumgartner; Schriftführerinnen: Liane Reitmeier, Sarah Schmidt; Kassenprüfer: Alex Attensberger, Steffi Winkler; Beisitzer: Georg Hanslmaier, Heiko Lallinger, Christopher Nagl, Rodrigo Mont’Alegre, Monika Pieczonka, Markus Plaschko, Luis Sandtner.