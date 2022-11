Kreis-Haushalt 2023: „Weder vermittel- noch zumutbar“

Von: Hans Moritz

Teilen

Das Klinikum kostet den Landkreis Millionen - und es werden immer mehr. © Hans Moritz

Massive Einnahmeausfälle durch Corona, explodierende Ausgaben für Soziales und Energie, dringend anstehende Projekte – die Aufstellung des Kreishaushaltes wird lange nicht so diffizil wie heuer.

Erding – Die Beratungen in den Gremien des Kreistags beginnen am heutigen Mittwoch im Verkehrs- und Umweltausschuss (Beginn: 14 Uhr im Landratsamt).

Schon jetzt steht für Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) fest: „Den Haushalt werden wir heuer nicht mehr beschließen, ich will erst alle Zahlen abwarten, etwa die Schlüsselzuweisungen der Regierung.“ Die vorgeschlagene Kreisumlage hält er noch unter Verschluss. Klar ist nur: Aufgrund der angespannten Situation wird sie von aktuell 51,7 Punkten steigen. Und jeder Zehntelpunkt bedeutet für die Gemeinden, von denen der Kreis sein Geld bekommt, mehrere tausend Euro Zusatzbelastung.

Insgesamt umfasst der erste Entwurf 197 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt zur Finanzierung des laufenden Betriebs. Das sind fast 13 Prozent mehr als heuer. Der Vermögenshaushalt, in dem alle investiven Maßnahmen stehen, sinkt um 1,85 Prozent auf 52 Millionen Euro.

Einer der größten Posten ist das Klinikum. Wie berichtet, fällt das Defizit unter anderem corona- und krankheitsbedingt um zehn Millionen Euro höher aus als in den Vorjahren, nämlich 15 Millionen. „Für 2023 sieht es ähnlich aus“, sagt der Landrat unserer Zeitung und nennt ein voraussichtliches Minus von 16 Millionen Euro.

Weil die Corona-Krise den Landkreis besonders hart getroffen hat, sinkt im Gegensatz zu allen anderen oberbayerischen Landkreisen die Umlagekraft. Das heißt: Die Gemeinden nehmen weniger Lohn- und Gewerbesteuer ein, was wiederum auf den Kreis durchschlägt. Immerhin: Heuer soll die Bezirksumlage nicht steigen – eine Entlastung.

Der Haushalt enthält viele Positionen, die nicht beeinflussbar sind – und die steigen erneut. So entfallen allein 31,7 Millionen Euro auf die Soziale Sicherung, 23,5 Millionen auf die Jugendhilfe.

Wegen einer Angebotsausweitung wird auch der ÖPNV teurer, laut Landrat wächst der Zuschussbedarf von 4,9 auf 6,2 Millionen Euro. Fürs Personal sind 35 Millionen Euro veranschlagt, fast drei Millionen mehr, unter anderem weil Tarifsteigerungen anstehen. Hinzu kommen 28 neue, aber laut Bayerstorfer unerlässliche Stellen, unter anderem für das Flüchtlingsmanagement. Im Klinikum steigen die Personalkosten von 62 auf 69 Millionen Euro. 9,4 Millionen kommen für neue Geräte, Betten, Lüftung sowie Lift in Dorfen hinzu.

Dennoch will der Landkreis auch investieren. Das sind die größten Posten 2023: Erweiterung des Anne-Frank-Gymnasiums (4,5 Mio. €), Planung Feuerwehr-Servicezentrum (400 Tsd. €), Planung Leitstelle (1,2 Mio. €), Modernisierung Chemie & Physik an der Herzog-Tassilo-Realschule und an der Realschule Taufkirchen (600 und 190 Tsd. €), unter anderem neue Zimmererwerkstatt Berufsschule (565 Tsd. €), PV-Anlage Klinikum und Mülldeponie Isen (350 Tsd. und 2,6 Mio. €).

Seit Wochen wird an dem Etat geschraubt. „Die Ursprungsversion wäre den Kreisräten nicht vermittel- und den Gemeinden nicht zumutbar“, gibt Bayerstorfer zu. Matthias Huber von der Liegenschaftsverwaltung sei es gelungen, über sieben Millionen Euro einzusparen. Alle Projekte, die noch nicht begonnen wurden, werden zurückgestellt und sollen später umgesetzt werden.

Dennoch müssen die Rücklagen angegriffen werden – 30 Millionen Euro. Dann ist laut Landrat die Untergrenze erreicht. Dies geht nur wegen des Corona-Erlasses: Ausnahmsweise dürfen vorübergehend Verwaltungshaushalte über Rücklagen oder Kredite finanziert werden. ham