Filmreife Wiedereröffnung im Weekend

Vor der Kamera: David Ritter beim Interview für das TV-Magazin „taff“. © Florian Schmalenberg

Endlich wieder feiern: Seit Freitag dürfen in Bayern die Clubs wieder öffnen. TV-Sender ProSieben hat im Weekend Club die erste Partynacht seit langem in Erding begleitet.

Erding – Bereits eine Stunde vor Club-Öffnung versammeln sich am Freitag mehr als 100 Partyfreudige hinter den „Das Leben ist schön“-Lettern beim Weekend Erding und warten sehnsüchtig darauf, endlich rein zu dürfen. Und schön ist das Leben an diesem Abend, denn die Corona-Restriktionen in Deutschland wurden schrittweise gelockert. Clubs dürfen unter 2G-plus-Auflagen wieder öffnen. Das hat der TV-Sender ProSieben zum Anlass genommen, um im Weekend Erding repräsentativ die Club-Wiedereröffnung zu begleiten.

„Macht mal alle Party, wir haben das Fernsehen heute da!“, brüllt David Ritter ins Mikrofon, während ihm und dem Partyvolk Konfetti um die Ohren fliegt. Das muss der Betriebsleiter den Gästen des rappelvollen Clubs nicht zwei Mal sagen. Die Menge tobt, und spätestens beim Song „Low“ von Flo Rida tanzt jeder. „Das liegt aber nicht nur am ,taff‘-Team und den ganzen Kameras, die Leute haben einfach Lust auf Feiern“, sagt Ritter.

Luis Buchmann, der DJ des Wiedereröffnungsabends und Resident im Club, trifft mit seinen Hip-Hop-House-Style den Geschmack des Publikums. Dass diese Nacht die erste Party seit langem ist und für manche 18- bis 20-Jährige die erste Club-Nacht überhaupt, steigert die Motivation und Party-Laune der Gäste enorm. „Die Stimmung war einfach krass, das habe ich mir aber auch nicht anders erwartet“, schwärmt DJ Luis. Diese positive Stimmung der Gäste spüren auch die Türsteher. Faro, der erste Mann an der Tür, betont, wie harmonisch die gesamte Nacht von 23 Uhr bis 5 Uhr verläuft und wie gut alle drauf sind, Mitarbeiter inklusive.

Doch gute Laune in Zeiten wie diesen? Natürlich stellt sich die Frage, ob Feiern überhaupt so im Fokus stehen sollte. Aber dass den Menschen wegen des Kriegs in der Ukraine die Lust auf Clubs vergangen sei, glaubt Inhaber Tom Sitter nicht. „Es geht den jungen Menschen beim Ausgehen ja vor allem um das Gemeinschaftsgefühl und das Zusammenkommen und das schließt die Auseinandersetzung mit sensiblen Themen definitiv nicht aus.“

Auch die Mitarbeiter sind dieser Meinung. Das Leben müsse weitergehen, trotz aller Katastrophen, so Barkeeperin Angie. „Die Club-Szene hatte es in der vergangenen Zeit selbst schwer, da sind jeder Funke Normalität und die Unterstützung der Gäste Gold wert.“

Doch warum wurde das Ganze für ProSieben gefilmt? „Taff“-Redakteurin Verena Delfing hat zuletzt mehrmals kleinere Dreharbeiten in der Herzogstadt stattfinden lassen. Vor zwei Wochen erst waren Friseursalon Coolcut und einige Spots im Weekend Kulisse für einen Produkttest. Delfing hob schon bei diesem Dreh hervor, wie sehr sie die Ästhetik und das Ambiente überzeugten. So entschied sich „taff“ gegen P1 oder Filmcasino und für das „nahbare und authentische“ Weekend, so Delfing.

Die Redakteurin beeindruckten am Freitag auch die Gäste: „So viele junge Leute, die Party machen und dabei unbedingt vor die Kamera wollen, hat man selten.“ Sie und ein Kamera- sowie Ton-Mann begleiten den Abend. Außerdem wird eine GoPro auf der Galerie des Clubs installiert. Zu sehen gibt es die Bilder am heutigen Montag ab 17 Uhr auf ProSieben.

Susanna Gunst