In Erding steigt die Partyfreude

WeiherFeia am 6. August am Kronthaler Weiher

Von Helena Grillenberger

Darauf freuen sich nicht nur die Erdinger: Die WeiherFeia wird heuer wieder gefeiert. Am Samstag, 6. August, ist am Kronthaler Weiher einiges geboten.

Endlich wieder WeiherFeia: Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause steigt das Fest heuer am Samstag, 6. August, zum zehnten Mal am Kronthaler Weiher – wie immer organisiert von der Erdinger Wasserwacht und unterstützt vom Erdinger Weißbräu.

Änderungen zu den Jahren vor Corona gibt es kaum: Der offizielle Start wurde auf 16 Uhr gelegt. „Ansonsten haben wir immer noch unser bewährtes Grundteam von der Brauerei und der Wasserwacht“, sagt Wasserwacht-Chef Bernd Janowsky. Essen, Strandbar, Musik – alles wie gehabt.

Den Anfang macht die Erdinger Stadtkapelle, die um 16 Uhr den offiziellen Beginn der Feier musikalisch einläutet. Essen und Getränke von regionalen Partnern gibt es aber schon ab Mittag. Ein paar neue Angebote sind auch dabei: „Zum Teil ist es natürlich schade, dass wir nicht dieselben Partner wie vor Corona haben. Andererseits ist es aber auch positiv, weil wir so mal eine neue Angebotspalette haben“, so Siegi Ippisch vom Organisationsteam der Wasserwacht und deren ehemaliger langjähriger Vorsitzender.

Das Angebot erstreckt sich von Steckerlfisch über Würstl und Ochsenfetzen bis hin zur veganen Küche, Döner, Burger und Crêpes. Auch für Eis, Kaffee und Kindermenüs etwa mit Chicken Nuggets und Pommes ist gesorgt. Dabei achte die Wasserwacht darauf, für jedes Produkt nur einen Anbieter zu haben. Auch die Minigolf-Anlage am Weiher und Trampolin sowie der Schupfawirt haben während der Feier geöffnet. „So haben wir eine breite Palette, damit jeder was für sich findet“, sagt Ippisch.

Ab 18 Uhr verwandelt sich das Gelände dann in eine große Strandparty. Die Erdinger Band „Tetrapack“ sorgt abwechselnd mit Antenne-Bayern-DJ Sebastian Schäch für Stimmung. Die Wahl einer Coverband erklärt Ippisch folgendermaßen: „Das ist ein Mehrgenerationenfest. Und eine Coverband bietet für alle was.“ Da die WeiherFeia ein Familienfest ist, will die Wasserwacht vernünftige Preise anbieten – trotz der explodierenden Kosten. Bei den alkoholfreien Getränken konnten sie den Preis der letzten Jahre halten, Alkoholhaltiges wird heuer jedoch etwas teurer. Weil die Feier als Jugendförderveranstaltung gilt, haben die Veranstalter außerdem die Genehmigung, dass 14- bis 16-Jährige bis 24 Uhr mitfeiern dürfen. Wer zwischen 16 und 18 Jahre alt ist, darf bis 1 Uhr bleiben.

Die Vorbereitungen für die WeiherFeia sind arbeits- und personalintensiv, 150 bis 180 Ehrenamtliche sind im Einsatz. Schon am Donnerstag, 4. August, wird mit dem Aufbau begonnen. „Es ist schon bemerkenswert, dass ein Verein so was stemmen kann“, lobt Stefanie Kaifel vom Erdinger Weißbräu.

Und das Fest soll „grüner“ werden: Mit der Organisation „Müll überall“ hat die Wasserwacht einen Partner gefunden, der ihr während der Party und bei den anschließenden Aufräumarbeiten umweltschutztechnisch zur Seite steht. Dazu gehört auch, dass keine Glasflaschen ausgegeben werden, um Scherben auf der Wiese zu vermeiden. Dabei hofft die Wasserwacht auch auf die Einsicht der Gäste, nichts Zerbrechliches mitzubringen. „Wir hoffen auf gutes Wetter, viele Gäste und einen tollen Abend“, erklärt Ippisch. Und Kaifel fügt hinzu: „Also alle schön aufessen!“