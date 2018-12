Zwischen Plätzchen und Patienten

Als die meisten Menschen Weihnachten gefeiert haben, waren vielerorts andere im Einsatz - im Klinikum Erding zum Beispiel. Ein Besuch am Weihnachtsfeiertag.

Erding – Weihnachten ist das Fest der Liebe. Diesen Satz hören wir ständig, wenn sich das Jahr dem Ende zu neigt. Viele Familien kommen dann zusammen. Sie essen und trinken, schauen gemeinsam „Kevin allein zu Haus“ oder „Titanic“. Wir bewegen uns an den Feiertagen eher wenig, schlafen länger. Die Arbeit scheint in unseren Köpfen weit weg zu sein. Für viele beginnt die erste Arbeitswoche auch erst im neuen Jahr. Einfach herrlich.

Es gibt aber auch Menschen wie Senay Cakilci, Joe Kaiser und Andreas Huber. Bei ihnen klingelt der Wecker an den Weihnachtsfeiertagen frühmorgens. Sie arbeiten im Klinikum in Erding. Wir haben sie am 25. Dezember besucht.

+ Krankenpflegerin Senay Cakilci © Max Wochinger

Langsam, ganz ohne Hektik geht Senay Cakilci den Flur der Zentralen Notaufnahme entlang. Ihr freundlicher Blick streift die leeren Behandlungszimmer links und rechts von ihr. „Heute ist nichts los“, sagt die Krankenpflegerin in der blau-weißen Kleidung. Sie wundert sich. Normal kämen am Ersten Weihnachtsfeiertag oft Menschen mit Bauchschmerzen und Übelkeit in die Notaufnahme – von den fettigen Weihnachtsgänsen und Würsten, die am Heiligen Abend gegessen würden. „Ist ja auch gut so, wenn keiner kommt“, sagt sie und lacht. Ganz anders am Tag davor. Da hatte sie viel zu tun gehabt. Drei Autounfälle. Vier schwer verletzte Patienten musste das Team der Notaufnahme erstversorgen.

Heute aber ist es ruhig. Vereinzelt warten Menschen, die Stimmung der Krankenpfleger ist gut. Hin und wieder laufen auf den Stationen festliche Lieder. Fast verlassen sehen die mit Christbaumkugeln und Lichterketten geschmückten Tannen aus. Viele Christbäume stehen im Klinikum. Einige sogar mit Paketen darunter. Leider leer.

Cakilci ist an diesem Dienstag schon seit 11 Uhr im Klinikum. Bis 19 Uhr muss sie noch bleiben. Weihnachten feiert sie eigentlich nicht – sie ist Muslima. Trotzdem gibt‘s für die Kinder ihrer großen Familie immer ein kleines Fest an Heiligabend. Dass sie am Abend arbeiten muss, findet Cakilci nicht schlimm. „Wenn hier viel los ist, habe ich sowieso keine Zeit, an Weihnachten zu denken.“

Seit acht Jahren arbeitet sie schon in der Notaufnahme. An Weihnachten, sagt die Krankenpflegerin mit den tiefschwarzen Augen, seien die Patienten auch viel freundlicher. Cakilci ist gut gelaunt an diesem Vormittag.

Ein Stockwerk höher liegt Pooja Chinnapattan in einem Krankenhausbett. Ihr Mann David Alonso sitzt neben ihr. Er streicht durch ihr langes, schwarzes Haar. Sie ist noch erschöpft von der vergangenen Nacht. Am Weihnachtsabend, um 20.30 Uhr, kam ihr erstes Kind zur Welt: Rohan. 3010 Gramm schwer und putzmunter.

+ Krankenpfleger Joe Kaiser © Max Wochinger

„Wir hatten eigentlich ein gemütliches Weihnachten zu Hause geplant“, sagt die gebürtige Inderin. Ihr Kind sollte erst zwei Wochen später kommen. Jetzt verbringen sie Weihnachten eben im Klinikum. Zu dritt. Vater David Alonso darf neben ihr schlafen. Bis Silvester muss die Mutter noch im Krankenhaus bleiben. Der sichtlich stolze Vater sagt strahlend: „Das schönste Weihnachten, das ich je hatte.“ Die frisch gebackenen Eltern sind dem Team der Neugeborenenstation sehr dankbar, das betonen die beiden immer wieder.

Für Joe Kaiser ist der Erste Weihnachtsfeiertag ein Tag wie jeder andere im Klinikum. Er ist Krankenpfleger in der Abteilung für Innere Medizin. Kaiser arbeitet während der gesamten Weihnachtsfeiertage, dafür hat er an Silvester frei. Er hat sich freiwillig für den Dienst an Weihnachten gemeldet: „Fast alle meine Freunde sind Krankenpfleger. Die müssen auch arbeiten“, sagt Kaiser. Sein Vater sei Polizist und habe schon immer an Feiertagen gearbeitet. An Weihnachten zu arbeiten, ist für Kaiser deshalb ganz normal. Die Feiertagszuschläge dürfe man auch nicht vergessen, sagt der Krankenpfleger,

Kaiser versucht, auf seiner Station Weihnachtsstimmung zu schaffen, mit Plätzchen und weihnachtlicher Musik. Im Personalraum sorgen einige Mitarbeiter für die passende Atmosphäre: Zusammen frühstücken sie und trinken alkoholfreien Glühwein. Die Großküche verschenkt zudem Nikoläuse und Herzen aus Schokolade. In einigen Zimmern kommt sogar ein Kinderchor. Die meisten Patienten wollen trotzdem nach Hause. „Verständlich“, sagt Kaiser und findet das auch ein bisschen schade, denn an Weihnachten hätte er viel mehr Zeit für die Patienten.

+ Assistenzarzt Andreas Huber © Max Wochinger

Andreas Huber ist schon wehmütig, wenn er an Zuhause denkt. Er ist im dritten Jahr seiner Facharztausbildung auf der Intensivstation in Erding. Fast alle Zimmer auf seiner Station sind belegt. Hier liegen Menschen mit schweren Nierenentzündungen oder Herzkrankheiten, sagt Huber.

Den Heiligen Abend hat der Assistenzarzt mit der Familie in seinem Heimatdorf im Bayerischen Wald gefeiert. Es war schwer für ihn, dass er am Weihnachtsabend schon früher ins Bett gehen musste. Gern hätte er noch länger mit seinen Nichten gespielt. An diesem sonnigen, Ersten Weihnachtsfeiertag hat er aber Frühschicht, und da muss er wach bleiben. „Meine Schicht dauert heute zwölf Stunden“, sagt Huber, und streicht sich durch seine hellbraunen Haare.

Er genießt es ein wenig, dass er an Weihnachten viel Zeit für seine Patienten und deren Angehörige hat. „Heute habe ich schon mit einigen Angehörigen gesprochen“, sagt der junge Assistenzarzt. Über schlimme Krankheiten habe er mit ihnen geredet. Über den Zustand von Patienten zu sprechen, sei nicht einfach. Er versuche es aber, so einfühlsam er kann.

Huber erinnert sich gern an vergangenes Silvester. Da hatte er auch Dienst im Klinikum. Nur noch eine Patientin in einem Rollstuhl sei damals auf seiner Station gewesen. Ganz alleine. „Alle Kollegen sind um Mitternacht vors Klinikum gegangen, um das Feuerwerk anzuschauen“, sagt der Assistenzarzt. Da haben sie ihrer Patientin ein Glas Sekt in die Hand gedrückt und sie mit nach draußen genommen, erzählt Huber. „Sie hat sich so gefreut. Das war schön.“

Im Klinikum Erding zeigt sich an diesem Ersten Weihnachtsfeiertag die wahre Botschaft von Weihnachten: Menschen, die Kranken Heil schenken. Menschen, die anderen helfen.

Max Wochinger