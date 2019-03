Vier Beispiele starker Frauen

Frauen haben oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Zum heutigen Weltfrauentag sprechen weibliche Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Landwirtschaft und Wirtschaft darüber, wie sie ihren Weg gemacht haben.

Landkreis– Manchmal hat sie bei Männern keinen leichten Stand: Cornelia Vogelfänger (65) war 2002 die erste Bürgermeisterin im Landkreis. Seit 17 Jahren ist sie die Chefin der Gemeinde Pastetten. Aber bei Grundstücksverhandlungen, „oft mit Landwirten“, merkt sie immer noch, „dass ich da als Frau nicht so ernst genommen werde“. Und: „Manchmal wird nach einem Mann verlangt, der bei dem Gespräch dabei ist.“ Aber da lehnt Vogelfänger ab: „Außer es macht Sinn, noch jemanden dabei zu haben.“

Inzwischen ist sie als Bürgermeisterin keine Einzelkämpferin mehr – unter den 26 Amtsträgern im Landkreis sind sechs weiblich. Und da sei noch Luft nach oben, sagt Vogelfänger und plädiert für mehr Frauen in der Führungsetage: „Wir müssen einfach zeigen, dass wir genauso gut sind wie Männer.“

Das sieht Heidi Huber-Kamm (57) ähnlich: Ihr Familienunternehmen ist und bleibt in Frauenhand. Seit rund 20 Jahren ist sie Geschäftsführerin der Erdinger Huber Technik – ein Hersteller von Gummiprodukten. Dort beherrscht Huber-Kamm eine Männerdomäne. Unter den 100 Mitarbeitern sind nur zehn Prozent weiblich. „Und da ist keine in der Produktion, also im handwerklichen Bereich.“ Die Chefin vermutet: „Viele Mädchen haben wohl Angst, dass sie es kräftemäßig nicht schaffen.“ Huber-Kamm ermutigt sie: „Ich kann selber schleifen, drehen und fräsen.“ Vielleicht wird das Handwerk für Frauen in Zukunft attraktiver, wenn ihre 26-jährige Tochter die Firma übernimmt. Sie arbeitet bereits seit einem Jahr mit, auch die jüngere Schwester soll bald in die Geschäftsleitung einsteigen. „Frauen müssen selbstständig sein und dürfen keine Scheu haben“, sagt Huber-Kamm, erlebt aber gerade einen Gegentrend: „Es gibt wieder mehr Frauen, die sich von ihrem Mann versorgen lassen.“

Angst, etwas Neues anzupacken, hatte Birgitt Binder (59) nie. Eigentlich wollte sie Biologielaborantin werden. Heute ist sie die Chefin des Jakobmayer in Dorfen: „Ich bin immer wieder ins kalte Wasser gesprungen“, erzählt sie.

Nach der Schule machte sie eine Ausbildung im Labor, später jobbte sie in der Kleinkunstbühne MUH in München. In den 80er Jahren lernte sie dort Künstler wie Fredl Fesl und Hans Söllner kennen – und rutschte in die Kulturszene: „Musik hat mich total interessiert. Ich hab’ immer gerne gesungen.“

Mit der Dorfener Soafa eröffnete sie die erste Kleinkunstbühne im Landkreis, später managte sie Hans Söllner – und seit acht Jahren holt sie namhafte Kabarettisten und Bands in den Jakobmayer. Mittlerweile sei sie ein „alter Hase“ in der Kulturszene. Wie sie das geschafft hat? „Ich hab’ immer hart angepackt, mich auf die Sachen eingelassen und bin mit voller Energie durchgestartet.“ Für ihre Kolleginnen, die Kabarettistinnen, sei es hingegen schwierig, erfolgreich zu sein. „Die müssen viel innovativer sein und werden kritischer beäugt.“

Auch beim Autofahren werden Frauen skeptischer beurteilt als Männer. Heute sitzen Frauen ganz selbstverständlich hinter dem Steuer: Aber als Marianne Rötzer (84) aus Siglfing 1962 Kreisbäuerin wurde, hatten viele Damen noch gar keinen Führerschein, erzählt sie: „Einige konnten da nicht mal zur Versammlung nach Erding kommen.“ Dann machten immer mehr den Führerschein und strebten auch im Bauernverband nach Einfluss, denn: „Früher wurden die Ortsbäuerinnen einfach von den Männern im Ort bestimmt.“ Deshalb hat sich Rötzer dafür eingesetzt, dass Ortsbäuerinnen demokratisch gewählt werden.

Die resolute Landwirtin mit eigenem Wirtshaus war 1966 auch die erste Frau im Kreistag: „Das war schon besonders.“ Sie trat für die Bayernpartei an, später für die Freien Wähler. „Damals hab’ ich schon mal Briefe bekommen an Herrn Marianne Rötzer“, erzählt sie lachend. So ungewöhnlich war eine Politikerin. Aber: „Als Wirtin war ich da noch nie männerscheu.“ Eine Eigenschaft, die diese vier starken Frauen gemeinsam haben.