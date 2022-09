Weltladen Erding: Seit 30 Jahren ein Garant für fairen Handel

Geburtstagsfeier am 17. September

Von Gabi Zierz schließen

Der Weltladen Erding feiert am Samstag Geburtstag. Seit 30 Jahren engagiert er sich für fairen Handel. Angesichts der aktuellen Krisen eine große Herausforderung.

Erding – „Der Weltladen in der Spiegelgasse ist mehr als eine gute Idee, mehr als ein Traum. Er ist ein Glücksfall mit wachsendem Erfolg – und das seit mehr als 30 Jahren.“ Das sagt Peter Libossek, Vorsitzender des Weltladen-Vereins. Der runde Geburtstag ist auch der Grund, die Sektgläser klingen zu lassen und mit Kunden, treuen Unterstützern und der Öffentlichkeit zu feiern. Das Jubiläumsfest „30 + 1“ findet am Samstag, 17. September, von 15 bis 17.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Altenerding, Wendelsteinstraße 12, statt.

Die Gäste erwartet ein Sektempfang und ein Buffet vom Weltladen-Team, Musik vom Trio Katarina Farbová, Quirin Knirsch und Stephan Glaubitz sowie den Langenpreisinger Alphornbläsern und ein Quiz zum Fairen Handel mit Erdinger Prominenz, kündigt Libossek an. Auch an Zeit für gute Gespräche werde es nicht mangeln.

„Der Weltladen ist aus der Erdinger Geschäftswelt nicht mehr wegzudenken“, betont Libossek. 1991 noch in einem abgelegenen Raum als „Unser aller Weltladen“ untergebracht, präsentiert sich das Ladengeschäft in der Spiegelgasse 5 heute mit großer Verkaufsfläche und modern eingerichtet. Neben den treuen Kundinnen und Kunden finden auch viele Gäste von auswärts den Weg in den Laden und unterstützen damit ein Ziel des Vereins, nämlich einen kleinen Beitrag zu einer gerechteren, friedvolleren und menschlicheren Welt zu leisten, betont der Vereinsvorsitzende.

Das Ladenteam, in dem sich 28 Ehrenamtliche engagieren, erwirtschaftete auch in den vergangenen schwierigen Jahren Gewinne, sodass der Verein jährlich einige soziale Projekte mit Spenden unterstützen konnte (wir berichteten). „Aber die Freude darüber wird begleitet von neuen Sorgen“, so Libossek. Denn die Hersteller, die für den fairen Handel arbeiten, treffen die derzeitigen Krisen mit doppelter Wucht. „Die kleinen Familienbetriebe und Kooperativen, deren Produkte im Weltladen verkauft werden, leiden. Rohstoffe und Düngemittel werden teuer. Der Transport aus Lateinamerika, dem südlichen Afrika oder Fernost stagniert wegen immer höherer Kosten.“ Die Partner des Fairen Handels in Übersee fürchteten, dass ihre Waren nicht mehr den Weg zu den Kunden in den Weltläden finden.

Die Herausforderung ist nach 30 Jahren drängender als je zuvor. Denn auch hier gelte: Die Kleinen, die Schwachen trifft es am meisten. Libosseks Appell: „Der Faire Handel braucht Menschen, die einen langen Atem haben, die an etwas glauben, an eine Vision des Zusammenhalts und der Hilfsbereitschaft. Der Weltladen Erding braucht auch weiterhin eine Kundschaft, die durch ihren Einkauf die Ideen des Fairen Handels unterstützt.“