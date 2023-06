Draußen wird’s teurer

Von: Gabi Zierz

Vor allem die Gastronomie nutzt öffentliche Flächen für ihre Gastgärten – so wie hier am Kleinen Platz in der Erdinger Altstadt. Das wird nun teurer. © Hans Moritz

Wer in Erding öffentliche Flächen in Anspruch nimmt, muss dafür zahlen. Das ist nicht neu. Jetzt hat der Stadtrat die Gebührensatzung überarbeitet und auf Vorschlag der Verwaltung angepasst, also erhöht. Das letzte Mal geschah dies 2014.

Erding - „Es gibt konkrete Anlässe, dies zu tun“, sagte OB Max Gotz (CSU) in der Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss. „Wir wollen nach neun Jahren nicht den Fehler machen und der Zeit hinterherhinken. Wir müssen nachziehen“, betonte er.



Die Stadträte sahen es genauso. Die Nutzung öffentlicher Flächen betrifft Leuchtschilder, Schaukästen, Baustelleneinrichtungen und Imbissstände, aber auch die Gastronomie, Werbebanner oder -fahrzeuge, das Verteilen von Werbematerial sowie Filmaufnahmen. Es geht aber auch um Bodenanker, Leitungen, Rohre, Kabel und Kanäle, die unterirdisch verlaufen.



Auslöser der aktuellen Gebührenerhöhung ist ein Investor, der durch eine Gebäudeverankerung öffentliche Flächen in Anspruch genommen habe, erklärte Stadtjurist Andreas Erhard. Da hier Folgeschäden auftreten können, wie er anhand von Fotos belegte, „sollten sich die Schäden auch monetär in den Gebühren widerspiegeln, damit sie nicht die Allgemeinheit zahlen muss“. Hier gibt es auch die deutlichste Anhebung.



Für die neuen Gebühren habe man Vergleichswerte aus mehr als zehn Städten herangezogen, so Erhard. Von solchen Bodenankern, dazu gehören auch Bohrpfähle, gebe es vor allem in der Innenstadt jede Menge, erklärte Stadtbaumeister Sebastian Henrich, „weil jeder an die Baugrenze geht“. Das Problem gebe es in vielen Städten. So würden Spundwände mit Rückverankerungssystemen im öffentlichen Grund befestigt.



Für jeden Bodenanker sind künftig 200 Euro während der Baumaßnahme zu zahlen, wenn er vorübergehend eingesetzt wird. Bisher waren es 30 Euro. Für jedes weitere Jahr (maximal fünf) kommen jeweils 100 Euro hinzu. Bleibt der Bodenanker dauerhaft, werden 750 Euro fällig (bisher: 60 Euro).



Auch die Gastronomie muss künftig für die Außenbestuhlung auf öffentlichen Flächen mehr zahlen. Es sind jetzt pro angefangenem Quadratmeter sechs Euro pro Monat (bisher: vier Euro). Das gilt für den Bereich Lange Zeile, Landshuter Straße, Schrannenplatz, Kleiner Platz und Bräuhausgasse. Im übrigen Stadtgebiet sind nun vier Euro (bisher 2,50 Euro) fällig.



Und wenn in Erding gewerbliche Filmaufnahmen stattfinden, für die Absperrungen nötig sind, steigt die Gebühr pro Drehtag von 100 auf 150 Euro. Ausgenommen von den Gebühren sind etwa Infostände gemeinnütziger Vereine und politischer Parteien, aber auch der grüne Wochenmarkt jeden Donnerstag. Er habe eine Sonderstellung, betonte Gotz. Die Fieranten zahlen fünf Euro für den laufenden Meter. „Daran wird auch nicht gerüttelt“, betonte der OB und erntete keinen Widerspruch. zie