Ausbilder im Wettbewerb um die besten Köpfe

Von: Timo Aichele

Lob für die Unternehmen (v. l.): Harald Brandmaier und Nikolaus Windisch von der Agentur für Arbeit. © Agentur für Arbeit Freising

Jugendliche im Landkreis Erding haben beim Ausbildungsstart eine große Auswahl. Doch das Interesse an einer Lehre sinkt, während die Zahl der Stellen konstant hoch ist.

Erding – Die Schere zwischen Ausbildungsstellen und Bewerbern geht im Landkreis Erding immer weiter auseinander. Das macht eine Bilanz der Agentur für Arbeit deutlich. Demnach zeigen die Unternehmen der Region weiter eine hohe Ausbildungsbereitschaft, aber immer weniger Jugendliche wollen diesen Weg einschlagen. Die Zahl der Bewerber zum Ausbildungsbeginn im September sank auf 527, während die Zahl der Lehrstellen auf hohem Niveau bleibt. 2022 waren es 752, vier weniger als im Vorjahr.

153 Ausbildungsplätze waren nach Angaben der Agentur für Arbeit Freising/Erding zum Ausbildungsstart noch unbesetzt. Agentur-Chef Nikolaus Windisch und Harald Brandmaier, Leiter der Berufsberatung, blicken im Interview gemeinsam zurück.

Viele Ausbildungsplätze bei einer leicht rückläufigen Zahl von Interessenten an einer Ausbildung im dualen System. Was bedeutet das in der Praxis?

Nikolaus Windisch: Es ist sehr erfreulich, dass die Zahl der gemeldeten Ausbildungs-plätze im Landkreis weiter hoch ist. Die Betriebe der Region setzen nach den Jahren der Pandemie und trotz weiterer Krisen und anhaltender Unsicherheit auf die Ausbildung und vergeben Lehrstellen. Das spiegelt die Stärke der hiesigen Wirtschaft wieder. Und es zeigt auch, dass den Betrieben bewusst ist, dass die Ausbildung junger Menschen ein wichtiger Baustein ist, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Abschlüsse – duale Ausbildung und Studium – sind inzwischen gleich wertvoll und wichtig. Fachkräfte werden auf allen Ausbildungsniveaus gesucht. Harald Brandmaier: Jugendliche auf Lehrstellensuche finden in unserer Region auf dem Ausbildungsmarkt eine komfortable Situation vor. Sie können wählen. Allein im Landkreis Erding meldeten die Unternehmen im vergangenen Jahr Ausbildungsplätze in 116 unterschiedlichen Berufen – von Augenoptik bis Zerspanungsmechanik.

Die Zahl der Bewerber auf einen Ausbildungsplatz sinkt. © Agentur für Arbeit Freising

Bei so vielen Möglichkeiten fällt es manchen Jugendlichen bestimmt nicht leicht, den passenden Beruf zu finden?

Brandmaier: Wichtig ist, bei der Berufswahl den eigenen Interessen zu folgen und nicht nur auf die Bedarfslage zu schauen. Diese ändert sich immer wieder. Der Einstieg ist nur der erste Schritt. Im Laufe des Berufslebens werden sich viele Möglichkeiten der Weiterqualifizierung und Fortentwicklung ergeben. Gleichzeitig ist die frühe Auseinandersetzung mit dem Thema Berufswahl sehr wichtig. Denn diese braucht Zeit. Ich kann hier nur allen Schülerinnen und Schülern empfehlen, die Unterstützung unserer Berufsberaterinnen und -berater anzunehmen.

Die Betriebe melden viele Ausbildungsplätze. Sie machen dann aber auch die Erfahrung, diese teilweise nicht besetzen zu können. Und jetzt?

Windisch: Der Ausbildungsmarkt ist in unserer Region ein Bewerbermarkt. Die Unternehmen stehen im Wettbewerb um die besten Köpfe. Vielen ist das sehr bewusst. Sie engagieren sich stark in der Berufsorientierung. Sie informieren an den Schulen, sind auf Messen präsent, bieten Praktika an. Wir werben bei den Firmen dafür, bei der Suche nach Auszubildenden auch Jugendliche in den Fokus zu nehmen, die auf den ersten Blick nicht zu den Top-Bewerbern zählen. Älteren, also Erwachsenen ohne Ausbildung, eine Chance zu geben, kann ebenfalls zum Erfolg führen. Auszubilden ist für einen Betrieb immer auch mit Aufwand verbunden. Die Agentur für Arbeit hält eine Vielzahl an Ausbildungsförderungen für Betriebe und Jugendliche bzw. Erwachsene ohne Ausbildung bereit – häufig ganz praktischer Art. Teilweise umfasst sie auch finanzielle Unterstützung.