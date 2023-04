In Jogginghosen in die Schule? An den Schulen wird diskutiert

Von: Uta Künkler

Noch akzeptabel oder schon zu leger für den Unterricht? Eine Schülerin sitzt in einer Jogginghose auf dem Schulhof. An dem bequemen Beinkleid scheiden sich die Geister.

Wie erscheint man passend zum Unterricht? Nachdem eine Schule in Nordrhein-Westfalen Schüler in Jogginghosen nach Hause geschickt hat, wird das Thema wieder heiß diskutiert. Auch im Landkreis Erding.

Landkreis – Wie sieht angemessene Kleidung für einen Schultag aus? Wie kurz darf ein Sommer-Top sein? Und ist eine Jogginghose noch akzeptabel oder schon zu leger? Diese Fragen sind seit Jahren quasi Dauerbrenner an den Schulen im Landkreis. Jetzt hat die Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg das Thema wieder aufs Tapet gehoben. Sie hat einen entsprechenden Passus in ihre Hausordnung aufgenommen.

Von allen Seiten seien in der Vergangenheit immer wieder Stimmen laut geworden, die teils ungeeignete Kleidung von manchen Schülern moniert hätten. „Das Thema wurde an mich von überall herangetragen – von Lehrern, von Eltern und auch von den Schülern selbst“, sagt Michael Braun, Leiter der Wartenberger Grund- und Mittelschule. „Klar, einem Großteil ist es wurscht, aber einige nahmen doch immer wieder Anstoß daran.“ Sogar Rufe nach einer Schuluniform habe es aus den Reihen der Schüler gegeben.

Kürzlich hat eine Schule im nordrhein-westfälischen Wermelskirchen Schüler in Jogginghosen nach Hause geschickt. Seitdem kocht die Debatte wieder hoch. Doch das Thema ist auch im Landkreis Erding nicht neu.

„Wenn ich in der Schule so erscheine, wie ich zum Baden gehe, trägt das zur Lernatmosphäre bei", sagt Michael Braun, Leiter der Marie-Pettenbeck-Schule Wartenberg

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte das Anne-Frank-Gymnasium in Erding große Wellen geschlagen, als die Schule knapper Sommerkleidung von Schülern und Schülerinnen per Hausordnung eine Absage erteilen wollte. Damals hatte sich die Öffentlichkeit empört, von einer „ewiggestrigen und frauenfeindlichen Einstellung“ war die Rede gewesen.

Schulleiterin Regine Hofmann hatte das Ansinnen verteidigt. Erstens hätte es sich an beide Geschlechter gerichtet. Außerdem: „Mir ist es ein Anliegen, den Kindern zu vermitteln, dass Schule ihr Arbeitsort ist. Bei jeder Arbeitstelle erfährt man am ersten Tag den Dresscode.“

Vor ein paar Wochen nun hat die Wartenberger Marie-Pettenbeck-Schule in ihrer Vollversammlung eine Konsequenz gezogen – und ihre Hausordnung entsprechend ergänzt. Neben Passagen wie „Wir respektieren fremdes Eigentum“ oder „Wir bemühen uns um einen freundlichen Umgangston“ findet sich seither auch der Part „Wir kleiden uns angemessen“ in dem Regelwerk.

Eine feste Kleiderordnung ist das freilich nicht. „Das würde mir viel zu weit gehen und auch in die Persönlichkeitsrechte greifen“, erklärt Braun. Doch was ist noch angemessen und was nicht mehr? Die Deutungshoheit liegt weitestgehend beim Einzelnen. Und die Meinungen gehen sehr weit auseinander, berichtet Braun. „Das Thema wurde in den vergangen Wochen brutal viel bei uns diskutiert. Damit ist ja eigentlich schon alles gewonnen.“ Schließlich solle den Schülern nur der Blick dafür geschärft werden, dass es nicht ganz egal ist, in welcher Aufmachung sie erscheinen.

„Auch über Kleidung kommuniziert man", meint Andrea Hafner, Leiterin des Korbinian-Aigner-Gymnasiums Erding.

Hier sieht Braun einen pädagogischen Auftrag der Schule, quasi als Vorbereitung auf das bevorstehende Berufsleben. Ein wesentlicher Bestandteil seien doch die Fragen, wie verhalte ich mich wo und welchen Eindruck hinterlasse ich, meint Braun. „Wenn ich in der Schule so erscheine, wie ich später zum Baden gehe, mit Klapperln und Sporthose, dann trägt das auch zur Lernatmosphäre bei, da bin ich von Haus aus gemütlicher unterwegs.“

Auch die neue Leiterin der Realschule Taufkirchen Melanie Aufleger sieht in der Kleiderfrage einen „Teil des Erziehungsauftrags und der Wertevermittlung“. Sich auf diesem Terrain sicher zu bewegen, sei gerade für Bewerbungsgespräche und Co. unerlässlich. Außerdem sei es eine Frage des Respekts, in welcher Aufmachung man vor jemanden trete.

Derselben Meinung ist Andrea Hafner, Direktorin am Erdinger Korbinian-Aigner-Gymnasium (KAG). „Die Wertschätzung füreinander äußert sich natürlich auch durch die Kleidung“, sagt sie. Gerade vor mündlichen Prüfungen oder Referaten würden die Jugendlichen an ihrer Schule darum gezielt darauf hingewiesen, dass die äußere Erscheinung einen Teil des Gesamteindrucks ausmache – „auch über Kleidung kommuniziert man“.

Genauso wie Auftreten, Vortragsweise oder die verwendete Sprache fließe eben auch die Kleidung mit in die Bewertung ein, erklärt Hafner. Am KAG sei zwar nichts zur Kleidung in der Hausordnung zu finden. Aber in der Schulverfassung sei ein respektvoller Umgang untereinander fixiert. Und: „Das Wohlfühlen aller hängt schon auch davon ab, ob einem jemand nur im Jogginganzug gegenübersitzt.“

Während die Pädagogen beim Bikini-Oberteil als unangemessene Schulbekleidung einer Meinung sind, scheiden sich an der Jogginghose die Geister. So stört sich Rainer Sonnleitner, Leiter der Mittelschule Dorfen, nicht grundsätzlich an dem bequemen Beinkleid. „Die Ausgeh-Jogginghose gehört ja heute schon zur Mode, unangemessen finde ich das nicht“, sagt er. Nur: „Schmuddelig soll sie halt nicht sein.“

Ähnlich differenziert auch Rektorin Aufleger. „Entsprechend kombiniert, kann eine Jogginghose durchaus gepflegt wirken. Es gibt da ja ein breites Spektrum vom Business-Outfit bis hin zur Fußballvereinskleidung.“