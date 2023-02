„Wir müssen mehr Menschen begeistern“: Ulrike Scharf über ein Jahr Sozialministerin

Von: Hans Moritz

Zum zweiten Mal Ministerin: Ministerpräsident Markus Söder überreicht Ulrike Scharf die Ernennungsurkunde als Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Von 2014 bis 2018 war sie Umweltministerin. © Sven Hoppe / DPA

Heute vor einem Jahr wurde Ulrike Scharf bayerische Sozialministerin – ein Gespräch mit der CSU-Politikerin aus Maria Thalheim.

Erding – Wenn man Ministerin wird, vergisst man das Datum seiner Ernennung ohnehin nicht. Ulrike Scharf wird den 23. Februar 2022 aber auch deshalb nicht vergessen, weil tags drauf Russland die Ukraine überfiel. Über das erste Jahr als Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales sprachen wir mit der 55-Jährigen.

Frau Scharf, wann und durch wen haben Sie vor einem Jahr erfahren, dass Sie wieder Ministerin werden?

Das war unvergesslich – ein Anruf von Ministerpräsident Markus Söder, als ich gerade im Stimmkreisbüro in Erding war. Und es war genau ein Tag vor meiner Vereidigung. Ich hatte nur sehr kurz Bedenkzeit.

Wie haben Sie sich vor dem 23. Februar auf das Ressort vorbereitet?

Auf so eine große Aufgabe kann man sich nicht vorbereiten – gerade in diesen unruhigen Zeiten mit großen Herausforderungen. Da heißt es: einen kühlen Kopf bewahren und ab ins kalte Wasser springen.

Markus Söder hat sie 2018 als Umweltministerin abberufen und fünf Jahre später zurückgeholt. Wie ist Ihr Verhältnis?

Gut! Der Ministerpräsident und ich arbeiten vertrauensvoll zusammen.

Hätten Sie sich gewünscht, dass er Bundeskanzler wird?

Die Debatten um Ambitionen auf das Amt des Bundeskanzlers sind beendet. Was jetzt zählt, ist eine gute Zukunft für den Freistaat Bayern – und das wissen alle.

Und glauben Sie ihm, dass sein Platz jetzt dauerhaft in Bayern ist?

Ja, er hat sich dazu ganz klar geäußert.

Über ihr erstes Amtsjahr sprach mit Ulrike Scharf Redaktionsleiter Hans Moritz in ihrem Bürgerbüro an der Langen Zeile in Erding. © Erich Weber

Wenn Sie auf Ihr erstes Jahr zurückschauen: Was war Ihr größter Erfolg?

Es gibt viele kleine Erfolgsgeschichten. Ich freue mich über jede Einzelne, und alle sind wichtig! Letztlich stehen hinter jeder Entscheidung, hinter jedem Erfolg Menschen.

Ein bisschen konkreter!

Zum einen fällt mir da das Bürgergeld ein, das wir als Union deutlich besser gestalten konnten. Ich war damals bei den Verhandlungen dabei. Und zweitens, dass es gelungen ist, eine Debatte über die Flexibilisierung der Arbeitszeit anzustoßen.

Und was hat so überhaupt nicht geklappt?

„Nicht geklappt“ ist der falschen Ausdruck. Es gibt Themen, die nicht von heute auf morgen gelöst werden können und die einen langen Atem brauchen. Bestes Stichwort: Fachkräftemangel in fast allen Branchen unserer Wirtschaft.

Mit ihrer Ankündigung, wegen des Fachkräftemangels bestimmte Kita-Gruppen zu vergrößern, haben Sie sich viel Ärger eingehandelt. Was ist denn der Stand der Dinge – und stehen Sie noch zu dem Vorstoß?

Ich bin überzeugt von den im Herbst vorgestellten ergänzenden Möglichkeiten, wie die Mini-Kita. Nach den vielen Hilferufen, die mich durch die Kommunen erreicht haben, war das ein notwendiger Schritt. Wichtig ist mir: Wir brauchen einen Schulterschluss. Alle stehen hier in der Verantwortung, Kommunen und Träger als Arbeitgeber genauso wie wir als Freistaat.

Wie können wir denn dieses vermaledeite Personalproblem lösen?

Wir müssen mehr Menschen für den sinnstiftenden Beruf in einer Kita begeistern. Dazu wurden bereits zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht. Die Erzieherinnen-Ausbildung wurde modernisiert und verkürzt. Wir haben 73 Standorte für Fachakademien für Sozialpädagogik und 63 Berufsfachschulen für Kinderpflege – darunter jetzt auch in Erding.

Noch so ein heißes Eisen: die Verlängerung der maximalen Arbeitszeit an einem Tag. Warum sind Sie dafür, dass Menschen an einem Tag länger arbeiten?

Es geht um mehr Flexibilität und die passende Einteilung der Arbeitszeit. Die Menschen sollen ja unterm Strich nicht mehr arbeiten als jetzt. Ziele sind die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Pflege von Angehörigen zu ermöglichen.

Uns fällt auf, dass Sie sehr oft Kritik an der Bundesregierung äußern. Darum unsere Frage: Gibt es in Bayern nicht soziale Baustellen genug, die alle Aufmerksamkeit fordern?

Die Sozialpolitik hat im Freistaat Bayern einen besonderen Stellenwert. Wir investieren über sieben Milliarden Euro jährlich in den Sozialstaat – der drittstärkste Etat in unserer Staatsregierung. In Deutschland sind die unterschiedlichen Zuständigkeiten klar geregelt. Vieles hängt systembedingt auch vom Bund ab. Wenn hier etwas in Schieflage gerät, muss ich, wie zum Beispiel bei den Sprach-Kitas, reagieren.

Wir haben Sie in dieser Zeitung stark kritisiert für Ihre Schüsse gegen das Bürgergeld. Mit Verlaub: Wir waren der Auffassung, dass Sie das Problem arbeitsunwilliger Bezieher völlig überhöht haben. Dabei reden wir von gut zwei Prozent. War das nötig?

Eine konstruktive, kritische Berichterstattung der Medien ist wichtig. Und ja, die im Vermittlungsausschuss des Bundesrats hart erarbeiteten Änderungen am Gesetz der Ampel sind richtig. Wir müssen fördern und fordern, Arbeit muss sich lohnen, und es dürfen keine falschen Anreize gesetzt werden.

Sie sind derzeit wahnsinnig viel auf Terminen unterwegs, auch im Stimmkreis. Ist das eine Order des Ministerpräsidenten?

Dafür braucht es keine Order. Als Staatsministerin und Stimmkreisabgeordnete ist es mein Auftrag, für die Menschen im Freistaat zu arbeiten. Das geht nur mit vielen Begegnungen, Diskussionen und dem direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürger.

. . . und haben Sie da noch genug Zeit für das Ministerium?

Ja, und das ist mir auch wichtig! Wenn ich auch nicht immer persönlich im Ministerium sein kann – wir sind flexibel. Jedes Zeitfenster wird genutzt – mein Auto ist ein rollender Schreibtisch.

Was glauben Sie: Wie geht die Wahl im Oktober aus, und was ist Ihre Wunschkoalition?

Mein Ziel ist ein bärenstarkes Ergebnis für die CSU. Koalitionsverhandlungen werden nach der Wahl geführt.

Was man so hört, hat sich bei Ihnen auch privat einiges getan. Verraten Sie es uns?

Ich sage nur: „Just Married“ – mein Sohn hat gerade geheiratet.