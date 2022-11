„Wir sind eine ganz starke Marke“

Von: Klaus Kuhn

Volles Haus im Grünbacher Bräustüberl: Die Schreinerinnung hatte zu einer besonderen Versammlung eingeladen, und es waren auch viele gekommen. Renaissance bei Holz-Handwerk © Klaus Kuhn

Die Schreinerinnung versammelte sich in Grünbach. Das Holz-Handwerke erlebt eine Renaissance. Die Innung verzeichnet 47 Auszubildende und viele treue Mitglieder.

Grünbach – Die Schreinerinnung Erding hat es am Samstag in Grünbach (Gemeinde Bockhorn) krachen lassen: Es galt, eine Innungsversammlung abzuhalten, in deren Mittelpunkt die Ehrungen vieler teilweise wirklich altgedienter Kollegen stand (gesonderter Bericht folgt).

Innungsobermeister Anton Kolbinger jedenfalls hatte nicht nur einen Sektempfang organisiert und Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger eingeladen, sondern auch Musik organisiert: „Knopf und Sait’n“ spielte auf mit Katharina Bauer (Geige, Berglern), Andreas Biller (Ziach, Niederding) und Hans Huber (Ziach, Wartenberg). Kolbinger begrüßte außerdem Bezirksobermeister Martin Vilgertshofer aus Neufinsing.

Kolbinger versprach, es werde eine „kurze knackige Innungsversammlung“ und hielt sich auch daran. „Es war ein spannendes Jahr“, so der Obermeister. Man werde nicht an der Jobmesse teilnehmen, sei beschlossen worden. Das lohne sich nicht. Ein Treffen in der Berufsschule habe es gegeben, berichtete er weiter. Die Auszubildenden würden in München beschult. „Wir brauchen eine gemeinsame Prüfung“, so die Forderung. Man habe sich, was die Prüfungen angeht, mit den Innungen verständigt. „Wir haben wirklich Glück mit unserer Berufsschule“, wollte er aber klar gestellt wissen.

Der Ausflug der Schreiner habe lange auf der Kippe gestanden. Mit Freising zusammen habe man genügend Leute zusammen bekommen. Verschiedene Betriebsbesichtigungen seien auf dem Programm gestanden.

Neuer Lehrlingswart ist Clemenz Thalmeier aus Dorfen. „Ich bin jetzt schon einigermaßen gut rein gekommen“, meinte er. 18 Auszubildende habe man untergebracht, 47 neue habe man mit Freising zusammen im Berufsgrundschuljahr. Die Auszubildenden aus dem Kreis hätten meist schon einen Vorvertrag. „Da sind wir sehr gut aufgestellt.“ Er berichtete, dass er aktiv auf die Schulen zugehen werde. „Ich war gern Lehrlingswart“, bekannte der Obermeister. „Aber der Clemenz bringt noch mal Schwung rein.“

Der Handwerkerball ist für den 11. Februar angesetzt. „Bitte teilnehmen“, lautetet der Appell des Obermeisters. Auch ein Handwerkerempfang ist geplant: Am 12. März soll er stattfinden. Zudem werde es einen Tagesausflug geben, kündigte der Obermeister an.

Die Innung hat Fördermitglieder, die 150 Euro Beitrag zahlen. Dieses Geld solle vor allem der Jugendförderung zugute kommen. „Es gibt zu wenig Ausbildungsbetriebe“, klagte der Obermeister. „Wir werden die Leute mal brauchen. Wir müssen schon schauen, dass wir Lehrlinge ausbilden. Es sind Gute da!“

Vilgertshofer war 16 Jahre Obermeister. „Wir sind eine ganz starke Marke“, freute der Bezirksobermeister in seinem Grußwort. Er musste bestätigen, was der Obermeister bezüglich der Auszubildenden gesagt hatte. „Es wird spannend“, meinte er zur allgemeinen Lage. „Es kann nicht weitergehen mit diesen Materialpreiserhöhungen.“

Zu den zu ehrenden Gesellen sagte er: „Wir sind stolz, dass wir diese Generation haben.“ 40 Jahre, das sei die Lebensarbeitszeit, die diese Leute in einem Betrieb seien. „Diese Ehrungen werden wir in den kommenden Jahren nicht mehr so haben.“ Das liege an einer geänderten Einstellung.

Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger sprach von einem „Luxusproblem“, dass man zu viele Auszubildende habe. „In den letzten Jahren zeichnete sich ab, dass das Handwerk, das mit Holz zu tun hat, eine Renaissance erlebt. 40 Jahre einem Betrieb die Treue zu halten, das ist schon mal eine Leistung“, sagte er.

