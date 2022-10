Wo sich die Schweine sauwohl fühlen

Von: Markus Schwarzkugler

Viel Platz und Stroh haben die Ferkel bei Landwirt Aigner in Altham, das gefällt auch dem kleinen Korbinian. © Markus Schwarzkugler

Ludwig Aigner aus Altham leistet mit seinem neuen Stall Pionierarbeit im Landkreis. Er ist einer von fünf Landwirtin im Landkreis, die einen Tierwohlstall betreiben.

Altham – Die Schweinderl sind pünktlich. Überpünktlich. Kurz vor 10 Uhr öffnet Landwirt Ludwig Aigner die Luke seines Anhängers, heraus schlüpfen die ersten Ferkel, die sich, zunächst noch etwas gemächlich, auf den Weg machen in ihre Box in einem nicht nur für sie nagelneuen Zuhause. Bei diesem handelt es sich nach Ansicht des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forstern (AELF) Ebersberg-Erding um eine „Außenklima-Wohlfühl-Oase“. Sie steht im Erdinger Stadtteil Altham und wurde erst vor kurzem fertiggestellt. Nun war’s Zeit für die Ankunft der ersten 30 von bald 330 Strohschweinen.

„Ihr macht hier im Landkreis sowas wie Pionierarbeit“, sagt Katharina Binsteiner zu Aigner. Sie ist im AELF Bereichsleiterin Landwirtschaft und Stellvertreterin der Behördenleitung. Es gebe zwar im Landkreis vereinzelte vergleichbare Strohschwein-Haltungen, der Stall sei in seiner Bauart allerdings der einzige im Landkreis.

Doch was macht ihn so besonders? Im klassischen konventionellen Saustall, sagt Aigner, hat ein Schwein, das bis zu 120 Kilo schwer wird, 0,75 Quadratmeter Platz. Bei ihm seien es 1,2 Quadratmeter. Hinzu komme ein dicker Strohbelag (auf Betonboden) im Unterschied zum klassischen Vollspaltenboden.

Im Sommer kühl, im Winter warm

Durch das hohe Holzbalkendach – das Holz stammt aus seinem eigenen Wald – kann Aigner im Sommer kräftig durchlüften und für Freiluftatmosphäre sorgen. Die Folienwände – sogenannte „Curtains“ – lassen sich hochfahren. Im Winter dagegen kann man sie schließen.

Wenn’s besonders kalt ist, lässt der 36-Jährige eine Art Deckel von oben auf die Box der Tiere herab. Von dort hängen durchsichtige Plastiklamellen herunter, die quasi als Wände dienen. Das nun etwas kompaktere Zuhause macht es wohliger für die Tiere, sie können aber weiterhin durch diese „Wände“ hindurchgehen und sich außerhalb davon in ihrer Box aufhalten – vergleichbar etwa damit, wenn ein Schwimmer den Innenbereich der Therme durch die Lamellen Richtung Außenbecken verlässt.

Unter dem Misthaufen hat Aigner eine Fußbodenheizung, mit der er das Trinkwasser für die Tiere wärmen kann. „Dann trinken sie lieber und frieren nicht.“ Zum Fressen gibt’s Trockenfutter – eine Mischung aus Getreide, Soja und Mineralien. Ausgemistet wird zwei- bis dreimal die Woche.

Aigner, verheiratet mit Ehefrau Kathi und Vater der kleinen Söhne Ludwig und Korbinian, schwärmt, er könnte sich einfach nur eine Stunde hinstellen und den Tieren, die sich sauwohl fühlen, beim Herumwuseln zuschauen. Der Stall misst 35 auf 18 Meter, bietet Platz für zwölf Boxen, auch Buchten genannt. Elf davon werden in den kommenden Monaten im 14-Tage-Rhythmus mit jeweils 30 Ferkeln, die rund zwei Monate alt sind, sukzessive aufgefüllt.

Stall kostet eine halbe Million Euro

Tierwohl ist längst ein heißes Thema. Wie das AELF betont, ist das auch im Interesse der Landwirte, um langfristig gesunde und leistungsfähige Tiere zu halten. Damit aber Huhn, Kuh, Schwein und Co. sich wohl fühlen, muss alles stimmen: vom Auslauf übers Futter, Luft und Licht bis hin zum Platzangebot. Das alles bedeutet hohen Planungsaufwand, große Investitionssummen und in der Regel auch mehr Zeit- und Arbeitsaufwand für Landwirte.

Familie Aigner aus Altham. © Markus Schwarzkugler

Aigner sagt, dass er für den Stall grob geschätzt eine halbe Million Euro hinlegen muss. Vor dem Hintergrund der Preisexplosionen sei er sich nicht sicher, ob er den Bau auch in der aktuellen Lage angepackt hätte.

Tierwohlställe bleiben eine Nische

Das Mehr an Tierwohl wird vom Freistaat gefördert – zu 20 Prozent oder, wie in Aigners Fall, maximal 80 000 Euro. Aigner ist konventioneller Landwirt, auch er weiß, dass sich längst nicht jeder Berufskollege einen solchen Tierwohlstall leisten kann. „Das bleibt eine Nische“, sagt auch Binsteiner, zumal vom Verbraucher her nicht genug Nachfrage nach teuererem Fleisch da sei, um das flächendeckend so zu betreiben. Die klassischen Ställe mit Vollspaltenböden werde es weiter brauchen.

Aigner war lange Zeit Bauer im Nebenerwerb. Später bildete er sich zum Landwirtschaftsmeister fort. 150 Sauen hatte er zuletzt in seinem alten Schweinestall, sein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ackerbau. Jetzt wagt er wieder den Schritt in den Vollerwerb. „Es braucht schon Mut“, sagt Binsteiner über sein Projekt. Schließlich sei nicht klar, wie hoch die Nachfrage sein werde.

Erding ist ein Rinder- und Ackerbaulandkreis. Aktuell gibt es lediglich 34 Mastschweinbetriebe im Landkreis, im Gegensatz zu 659 Rinderhaltungen. Insgesamt, also nicht nur bei Schweinen, zählt das AELF im Landkreis Erding derzeit fünf Tierwohlställe auf. In seinem gesamten Dienstgebiet sind es zwölf, darunter zwei Biohöfe.

Aigner hat mit den Metzgereien Wiest in Eitting und Rampf in Maria Thalheim zwei große Kunden. Wie viel sein Fleisch dann an der Theke koste, könne er pauschal nicht sagen. Der Aufwand koste eben. Die Schweine, die er alle von einem Landwirt in Grucking bezieht, werden im Alter von rund vier Monaten geschlachtet. Bis dahin sollen sie sich sauwohl fühlen.