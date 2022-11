Wohngeld: Antrag bald online möglich

Von: Hans Moritz

Mehr Wohngeld gibt’s für mehr Menschen - und das online in Kürze. © Kalaene/dpa

Das neue Wohngeld kann noch nicht online beantragt werden, aber bald, teilt das Landratsamt mit. Der Mieterverein kritisiert die bisherige Regelung und sorgt sich vor allem um eine Gruppe.

Erding – Der Bund hat die Regelungen zum Wohngeld neu gestaltet und breiter gefächert. Berechtigt sind Familien mit kleinem Einkommen als Zuschuss zur Miete oder den Kosten selbst genutzten Wohneigentums. Beantragt werden muss es über das Landratsamt.

Der Mieterverein kritisiert, dass Erding einer der wenigen Landkreise sei, der kein Online-Verfahren anbiete, so Rechtsanwalt Frederic Hack, Vorsitzender des Vereins. Er verweist darauf, dass „Erding einer der derjenigen Landkreise in Deutschlands mit der höchsten anteiligen Belastung des Haushaltseinkommens durch Wohnkosten“ sei. „Vor diesem Hintergrund ist es äußerst bedauerlich, dass ausgerechnet hier die digitale Antragstellung nicht zur Verfügung steht.“

Hacks Sorge: Vor allem Bezieher mittlerer Einkommen könnten eine Scheu entwickeln, diese Leistung in Anspruch zu nehmen. Er rechnet mit einer „ganz erheblichen Anzahl an Anträgen“. Ein Online-Antrag könnte die Abläufe erleichtern und beschleunigen, so Hack.

Seine Sorge dürfte bald passé sein. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer nämlich mit: „Die Nutzung der Online-Anträge ist bereits in der Umsetzung.“ Für die Übermittlung sei eine zusätzliche Software erforderlich. „Die Möglichkeit zur Online-Antragstellung wird demnächst auf der Homepage des Landratsamts freigeschaltet“, so die Sprecherin. Bisher böten 82 von 96 bayerischen Behörden das Online-Verfahren an.

Durch das vorige Woche vom Bundestag beschlossene Wohngeld-Plus-Gesetz können nach Angaben Hacks etwa zwei Millionen Haushalte mit insgesamt 4,5 Millionen Menschen vom Wohngeld profitieren, das zudem deutlich angehoben werde. Es beinhalte eine Heizkosten- und Klimakomponente. Die Bemessungsgrenzen seien angepasst worden. ham