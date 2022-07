„Wohnraum wird gehandelt wie Aktien“

Von: Hans Moritz

Höher bauen - das ist für Erdings OB Max Gotz, ein wenig, mehr Wohnraum für weniger Kosten und Platz zu schaffen. Hier eine Simulation für den Thermengarten. © EA-Archiv

Beim Wohnungsbau kommen zurzeit mehrere Faktoren zusammen, die alle in eine Richtung gehen: Wohnraum wird für die meisten unerschwinglich. Das treibt OB Max Gotz um.

Erding - Erdings Oberbürgermeister Max Gotz hat es dick, wenn er politisch machtlos ist. Bei den Immobilienpreisen, die (auch) in seiner Stadt aufgerufen werden, ist der CSU-Politiker das aber ziemlich. Umso mehr will er die kleinen Spielräume nutzen, die der Kommunalpolitik bleiben. Das bekräftigte der OB am Sonntag am Stammtisch seiner Partei. Allerdings warnte er auch davor, das Blatt zu überreizen.



Im Wirtshaus Kreuzeder betonte Gotz, „dass wir jedes Jahr Bauland ausweisen“, und dass man Baugenossenschaft und Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises durch günstige Grundstückpreise die Möglichkeit gebe, bezahlbaren oder geförderten Wohnraum zu schaffen. Auch erinnerte er an das städtische Begünstigtenmodell (früher Einheimischenmodell) im Thermengarten. Hier habe der Quadratmeter Baugrund fix 300 Euro betragen.



Auf Städtetagsebene, betonte Gotz, setze er sich unvermindert dafür ein, dass Kommunen Grundstücke auch unter Markt- beziehungsweise Verkehrswert verkaufen dürfen, um Familien zu Wohneigentum zu verhelfen. „Es ist nach wie vor die beste Altersvorsorge. Und wir müssen unseren Beitrag leisten dürfen, dass Familien bei uns wohnen bleiben können.“ Demnächst werde er in eben dieser Mission nach Brüssel reisen, wo der Städtetag eine Vertretung bei der Europäischen Union hat.



Auf dem freien Markt sei die Politik nahezu machtlos, räumte Gotz ein und zitierte den Erdinger/Dorfener Anzeiger vom Wochenende, der berichtet hatte, dass die Neubauten an der Greisslbräustraße bis zu 1,7 Millionen Euro kosteten. „Wir haben es hier mit Reihenhäusern, nicht mit frei stehenden Gebäuden zu tun. Das kann doch nicht wahr sein.“ Es sei „schlimm, dass viele Familien nun resignieren“.



Scharf kritisierte er, dass in der Niedrigzinsphase „Wohnraum wie Aktien“ gehandelt würden. „Wer 2015 gekauft hat, hat eine Wertsteigerung von 40 Prozent, eine bessere Rendite gibt es nicht“, rechnete er vor.



Nun drohe weiteres Ungemach, denn nicht nur die Baupreise steigen, sondern auch die Zinsen. Dabei übte Gotz massive Kritik an der Immobilienwirtschaft: „Sie ist es genauso, die die Kosten ins Unerschwingliche steigen lässt.“ Es sei unredlich, mit dem Finger immer nur auf die Baustoffindustrie und die Baufirmen zu zeigen.



Kritisch sieht Gotz die auch in Erding derzeit intensiv zu beobachtende Nachverdichtung. „Wir müssen den Klimawandel im Blick haben, ebenso die Durchlüftungsschneisen“, forderte Gotz. Denn: „Unseren Städten droht die Überhitzung. Wir müssen bei der Nachverdichtung aufpassen.“ Von den Grundbesitzern verlangte er, ein Projekt – „besonders viele gibt es derzeit in Langengeisling“ – nicht immer bis zum letzten Zentimeter auszureizen. Im Gegenteil, Gotz will wieder mehr Flächen entsiegeln und begrünen – auch zu Lasten von Parkplätzen.



Peter Helmprecht, Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft, merkte aber an, „dass Nachverdichtung oft ein gutes Mittel ist, mehr Wohnraum zu schaffen“. Er forderte mehr Innovation (auch) im Bauamt und sprach sich für mehr Dach- und Fassadenbegrünungen aus. Gotz wiederum erklärte: „Wir müssen höher bauen.“

