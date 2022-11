Kommentar: Immobilienpreise fallen –

eine betrübliche Nachricht

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Viele Bauwünsche und damit eine wichtige Alterssicherung werden in diesen Wochen zurückgestellt. Würde man den Wohnungsbau anders aufstellen, wäre das nicht in dem Maße erforderlich, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

„Immobilien werden billiger“ lautete am Freitag die Schlagzeile in dieser Zeitung. Man wurde für einen Moment von einem Glücksgefühl übermannt, aber nur kurz. Denn tatsächlich ist es eine betrübliche Nachricht. Die Preise sinken nicht etwa, weil der Herrgott endlich Hirn vom Himmel geschmissen hat, dass ewige Preistreiberei und Spekulation mit Grund und Boden mit dem Grundsatz, nach dem Eigentum verpflichtet, nichts mehr zu tun haben.



Der Markt reagiert vielmehr auf die Tatsache, dass sich ein immer größer werdender Kreis Wohneigentum nicht mehr leisten kann. Selbst Gutverdiener bleiben außen vor, erst recht jetzt, da sich die Bauzinsen vervierfacht haben und Baumaterialien knapp sind. Das macht sie noch teurer, die Inflation kommt oben drauf.



Ebenfalls gestern in dieser Zeitung: Die Oberbayerische Heimstätte bringt in Erding 86 Wohnungen auf den Markt – zu einer (v)erträglichen Miete von elf Euro pro Quadratmeter. Der Thermengarten lehrt: Es geht auch billiger. Weil die Stadt den Grund zur Verfügung gestellt hat, der von einer nicht der Gewinnmaximierung unterliegenden Einrichtung, dem Bezirk, bebaut wurde.



Am Thermegarten stimmt die Gesamtrechnung. Denn den günstigen Quadratmeterpreis von 300 Euro konnte die Stadt verkraften, weil sie einen Teil des Baufeldes meistbietend versteigert hatte – damals für einige ein Skandal. Doch die hier erzielten Gewinne ermöglichten es Heimstätte, aber auch Landkreis-Wohnungsbaugesellschaft und Baugenossenschaft, bezahlbaren Wohnraum – gut 200 Einheiten – bereitzustellen.



Genauso muss es auf dem Fliegerhorst weitergehen. Die Stadt erwirbt die Flächen und reicht sie an eben diese Einrichtungen weiter.



Dass ein Großteil neuer Erdinger Wohnungen weiter auf dem freien Markt gehandelt wird, ist insofern hinnehmbar, als diese oft von Gutverdienern bezogen werden. Und die füllen mit ihren Steuern (auch) die Stadtkasse.