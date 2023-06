Wohnungsbau schon 2022 eingebrochen

Von: Hans Moritz

Der Traum vom Eigenheim: Auf dieser Baustelle am Stadtrand von Dorfen wird er realisiert. Für andere Bauherren rückt er in weite Ferne. © Hermann Weingartner

717 Wohneinheiten wurden im vergangen Jahr im Landkreis Erding fertiggestellt, 158 weniger als im Vorjahr. Das befeuert die Mieten.

Erding – Inflation, steigende Zinsen, teures Material, hohe Grundstückspreise: Diese unheilvolle Mischung hat auch den Wohnungsmarkt im Landkreis Erding einbrechen lassen – und das bereits im Jahr 2022. Dafür liegen nun erstmals Zahlen des Statistischen Bundesamts vor, welche die Industriegewerkschaft BAU veröffentlicht.

Voriges Jahr wurden demnach im Erdinger Land 717 Wohnungen neu gebaut, 356 davon in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das sind 158 weniger als 2021. Insgesamt wurden laut IG BAU in den Wohnungsbau mehr als 185 Millionen Euro investiert.

Harald Wulf, Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft, sieht wie viele andere Branchenexperten das Ende der Fahnenstange bei Weitem noch nicht erreicht. Er warnt vor einem weiteren Abwärtstrend. „Bauvorhaben werden auf Eis gelegt. Denn hohe Baukosten treffen auf hohe Zinsen und hohe Hürden beim Bauen durch staatliche Auflagen und Vorschriften.“ Das sei ein „toxischer Mix für den Wohnungsbau“, der auch den Preisabschwung behindern dürfte.

Die Kaufpreise beim Neubau seien längst „aus den Fugen geraten“, die Mieten „klettern enorm nach oben“ – vor allem bei neu gebauten Wohnungen. Das ist kein Wunder: Denn wenn der Traum vom Eigenheim platzt, bleibt vielen nur, weiter zur Miete zu wohnen.

Für Wulf stellt sich mehr denn je die soziale Frage: „Die Wohnungen müssen zur Lohntüte der Menschen passen. Es kommt darauf an, vor allem bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen zu bauen.“ Gebraucht werde ein „Booster für den Neubau“ von sozialem und bezahlbarem Wohnraum.

Dafür müssen Bund und Länder nach Auffassung der Bau-Gewerkschaft bis 2025 mindestens 72 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Sie beruft sich dabei auf zwei Wohnungsbau-Studien. Zudem macht sich Wulf für ein schlankeres Baugesetzbuch stark.

Erdings Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger bestätigt die Einschätzung. Erst am Sonntag hatte er bei der CSU erklärt, dass der Wohnungsbau „komplett eingebrochen“ sei. Die Handwerker hätten noch volle Auftragsbücher, „die wird es allerdings mit Verzögerung treffen“.

Immobilienhändler Uwe Lallinger, Erdings neuer JU-Chef, bestätigte bei diesem Termin den Abwärtstrend, den auch seine Branche voll erfasst habe. In der Erdinger CSU verteidigt man daher die immensen Bauausgaben von Stadt und Landkreis. Sie stützten die Branche derzeit.

Warum das Problem in Erding wie im Großraum München besonders akut ist, zeigt ein Blick auf die Grundstückspreise. Nach einer Erhebung des Internetportals www.aktuelle-grundstueckspreise.de liegt der durchschnittliche Quadratmeter-Preis im Kreis Erding bei 932 Euro. In Bayern sind es 868 Euro, in Deutschland 460 Euro. Erding liegt im Bayern-Ranking auf Platz 22 von 96 und deutschlandweit auf Platz 44 von 400.

Bei den Nachbarn ist es noch teurer – Stadt München: 3311 Euro, Ebersberg: 1493 Euro, Freising 1140 Euro. Im Schnitt wird laut dem Portal für erschlossene Grundstücke ein Preisaufschlag von 99 Prozent gegenüber teilerschlossenen Grundstücken und sogar 222 Prozent im Vergleich zu unerschlossenen Grundstücken verlangt.