Gewinn trotz hoher Investitionen

Dieses Unternehmen ist klein, aber oho: Personell setzt sich die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises gerade einmal aus Geschäftsführer Matthias Vögele und einer Mitarbeiterin zusammen. Doch was hier entsteht, lässt auf Größeres schließen. Die Wohnungsbaugesellschaft ist einer der wichtigsten Motoren, den Landkreis mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen.

Erding – Dieses Unternehmen ist klein, aber oho: Personell setzt sich die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises gerade einmal aus Geschäftsführer Matthias Vögele und einer Mitarbeiterin zusammen. Doch was hier entsteht, lässt auf Größeres schließen. Die Wohnungsbaugesellschaft ist einer der wichtigsten Motoren, den Landkreis mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen.

Jetzt legte Vögele im Kreistag den Geschäftsbericht für 2018 vor. Viel Geld ausgegeben, aber auch einen ordentlichen Gewinn gemacht – so lässt sich die Bilanz auf den Punkt bringen. Der Jahresüberschuss 2018 betrug laut Geschäftsführer 84 700 Euro, 12 000 Euro über dem Abschluss von 2017. Vögele berichtete von einer nahezu vollständigen Vermietung. Hohe Auslastung und gestiegene Umsätze auf der einen und geringere Zinsausgaben auf der anderen Seite hätten zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen. Dabei habe man allein für das Neubauprojekt in Taufkirchen 11 000 Euro Zinsen bezahlt.

Insgesamt verfügte die Wohnungsbaugesellschaft in Erding, Dorfen und Isen bislang über 131 Wohnungen, die unter dem ortsüblichen Mietsatz angeboten werden. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt aktuell bei sieben Euro. Zum Portfolio gehören zudem zwei Tiefgaragen mit 99 Stellplätzen, eine Garage und 42 Carports.

Gerade erst fertiggestellt worden sind 18 Wohneinheiten und 30 Stellplätze an der Reckenbacher Straße in Taufkirchen für rund 3,4 Millionen Euro.

Aktuell ist die Wohnungsbaugesellschaft im Thermengarten in Erding aktiv – hier wachsen sieben Häuser mit insgesamt 65 Wohneinheiten in die Höhe. Drei sollen laut Vögele im August fertig sein, die anderen vier dürften im September übergeben werden. Vögele ist stolz darauf, dass es auf einen – nicht geförderten – Quadratmeterpreis von rund 3000 Euro hinauslaufen werde. Die Miete werde bei 9,50 Euro pro Quadratmeter liegen. In Erding liegen die Mieten der Gesellschaft zwischen 6,50 und 7,75 Euro, in Dorfen zwischen 5,90 und 7,15 Euro und in Isen zwischen 4,30 und 5,10 Euro.

Gute Nachrichten hat Vögele auch aus Wartenberg. „Der Notarvertrag für ein Grundstück, auf dem wir neun Wohneinheiten planen, steht kurz vor dem Abschluss“, sagte Vögele.

Horst Schmidt (SPD) appellierte an die Gemeinden, der Wohnungsbaugesellschaft angesichts der Wohnungsknappheit verstärkt Grundstücke anzubieten. „Wir sollten nicht nachlassen“, so Schmidt, zumal es vor allem beim sozialen Wohnungsbau hapere. Da könnte er gleich bei seiner Parteifreundin und Ottenhofener Bürgermeisterin Nicole Schley anfangen. Ihre Gemeinde ist noch nicht einmal Mitglied in der Wohnungsbaugesellschaft, ebenso wenig wie Finsing, Hohenpolding, Kirchberg und Steinkirchen. HANS MORITZ