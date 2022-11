Woolworth kommt nach Erding

Von: Gabi Zierz

Der Schriftzug ziert schon den Eingang: Diesen Donnerstag eröffnet im Gewerbegebiet Aufhausen eine Woolworth-Filiale. © Vroni Macht

Belebung für das Gewerbegebiet in Aufhausen: Die Kaufhaus-Kette Woolworth eröffnet am Donnerstag eine Filiale neben dem Sempt-Park.

Erding/Aufhausen – Belebung für das Gewerbegebiet Aufhausen: Die Kaufhaus-Kette Woolworth eröffnet diesen Donnerstag am Moosweg 4 nahe des Sempt-Parks eine Filiale. Sie zieht dort ein, wo einst der C&A beheimatet war.

Woolworth präsentiert auf rund 650 Quadratmetern 8000 Artikel für den täglichen Bedarf. Zum Sortiment zählen Dekorations- und Haushaltsartikel, Elektro-, Drogerie- und Geschenkartikel sowie Bekleidung. Zur Neueröffnung gebe es besonders günstige Angebote. Zur Eröffnung um 9 Uhr haben sich auch Erdings Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind sowie Christian Famira-Parcsetich vom Amt für Stadtentwicklung und Julia Flötzinger-Wilson, Leiterin des Stadtmarketings, angesagt, teilt das Unternehmen mit. „Wir sind sehr froh, ein Kaufhaus in Erding zu eröffnen und freuen uns darauf, die Menschen vor Ort von unserem Angebot zu überzeugen“, erklärt Bezirksleiterin Marén Klar.

Woolworth zählt derzeit über 540 Kaufhäuser in Deutschland und möchte künftig mehr als 1000 Standorte betreiben, heißt es in einer Pressemitteilung. Man sei daher stetig auf der Suche nach frei stehenden Ladenflächen. „Wir möchten wachsen und unsere Filialanzahl in Deutschland verdoppeln. Die Suche nach geeigneten Handelsflächen zu fairen Mietpreisen gestaltet sich jedoch zunehmend schwierig“, erklärt Lennart Wehrmeier, für die Expansion verantwortlicher Geschäftsführer bei Woolworth:. „Die Filiale in Erding ist das Ergebnis unserer strategischen Partnerschaft mit ImmoScout24.“

Das Kaufhaus öffnet montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr. Zehn Mitarbeiter werden in Erding tätig sein. Es werden noch Verkäufer in Teilzeit gesucht. Interessierte können sich auf www.woolworth.de bewerben.