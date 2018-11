Erdinger Wrestler suchen feste Bleibe für Training

Erdings Wrestler feiern große Erfolge. Sie haben aber noch keine eigene Trainingsstätte.

Erding – Aus den etwas tiefer liegenden Squash-Courts des Sportparks Schollbach dringen Schreie, man hört ein Stöhnen, Klatschen und Patschen. Das Rätsel ist schnell gelöst, wenn man ein paar Treppen hinuntersteigt. Einer der Courts ist mit Matten ausgelegt, dort trainieren die Erdinger Wrestler. Notgedrungen, denn ein richtiges Zuhause haben die Sportler nicht.

„Das bräuchten wir aber dringend“, sagt Christof Haas, Chef der Erding Wrestling Show. „Seit 2007 sind wir offiziell ein Verein, haben aber keine feste Trainingsmöglichkeit.“ 2010 habe er auf dem Erdinger Herbstfest zufällig Oberbürgermeister Max Gotz getroffen und ihn einfach angesprochen. Der habe gesagt: „Jungs, ich organisiere euch was.“

Erdinger Wrestler aus Grundschule geworfen

Gotz hielt Wort, und so durften die Wrestler einige Jahre regelmäßig in der Grundschule Klettham trainieren. Dann aber sei eine Sprossenwand kaputt gegangen. „Wir hätten den Schaden ja ersetzt, wir sind ja versichert“, erzählt Haas. „Aber es hat nur geheißen, wir würden die Halle kaputtmachen, man hat uns rausgeworfen.“

Zwei Jahre lang fand das Training danach den Sommer über in der Troppauer Straße statt. „Wir hatten bei mir im Garten den Ring aufgestellt“, erzählt Haas. Wohl wissend, „dass die Nachbarn darüber nicht ganz so glücklich waren“. Immer wieder hätten sich Anwohner über den Lärm beschwert. „Klar, an lauen Sommerabenden, wenn die Bedingungen für uns zum Trainieren im Freien gut waren, sind halt auch die Leute in ihren Gärten gesessen, und bei uns geht’s halt nicht unbedingt leise zu“, zeigt Haas Verständnis für die Beschwerden.

Ein Glücksfall sei dann der Sportpark Schollbach gewesen. Dort können die Wrestler jetzt im Sommer draußen trainieren – weit weg von irgendwelchen Anliegern – und im Winter in einem Squash-Court, der mit Matten aller Art ausgelegt wird. Trainiert wird mittwochs von 18 bis 20 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Dennoch könne der Sportpark keine Dauerlösung sein. Die Wrestler seien auf der Suche nach einer festen Bleibe, sagt Haas, der im Verein als aktiver Kämpfer, Haupttrainer und Vorsitzender im Einsatz ist und lachend sagt: „Ich bin quasi alles.“

Talentscouts der amerikanischen WWE waren bereits in Erding

In Bayern sind wir die Größten, in Deutschland liegen wir ungefähr auf Platz vier mit der Erding Wrestling Show“, sagt Haas nicht ohne Stolz. „Den nächstgrößeren Verein gibt’s in der Nähe von Nürnberg.“ So sei das Einzugsgebiet der Erdinger Wrestler groß. „Bei unseren Veranstaltungen haben wir rund 400 Zuschauer im Schnitt, die unter anderem aus Dachau, Dingolfing und Augsburg kommen – eigentlich aus ganz Südbayern.“

Mittlerweile seien auch schon Talentscouts aus der amerikanischen WWE, der größten Wrestling-Liga der Welt, in Erding gewesen. „Es gibt Talente bei uns.“ Darum schmerzt es Haas, dass es kaum Unterstützung aus der heimischen Umgebung gebe. Allerdings weiß er: „Wir sind halt Randsportart.“

Als solche wird sich die Erding Wrestling Show am Samstag, 24. November, im Sportpark Schollbach präsentieren. Einlass ist ab 18 Uhr, die Kämpfe beginnen um 19 Uhr. Anschließend gibt es eine Party mit der Live-Band Böhse Jungz. Haas freut sich nicht nur auf einen spektakulären Abend, sondern hofft, dass vielleicht jemand eine dauerhafte Trainingsmöglichkeit für die Wrestler weiß. Dann wäre es in Schollbach auch nicht mehr ganz so laut.