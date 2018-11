Bürger spielen Christkind für arme Kinder

Wunderschöne Geste zu Weihnachten: Die Stadt Erding und die Geschäftsleute in der Händlergemeinschaft Ardeo organisieren heuer die erste Wunschstern-Aktion. Bürger können auf diese Weise Kindern aus finanziell schwachen Familien Wünsche erfüllen.

Erding - Flankiert wird das Projekt von einer Langen Einkaufsnacht in der Innenstadt am Freitag, 30. November. Die Geschäfte haben bis 22.30 Uhr geöffnet.

Die Idee nach Erding getragen hat Renate Eßbaumer. 2012 war die Zweite Vorsitzende der Volksspielgruppe Altenerding in Regensburg – und wurde dort auf die Wunschsterne aufmerksam. Bei Oberbürgermeister Max Gotz rannte die Lehrerin offene Türen ein. Günther Pech vom Stadtmarketing ließ die Sterne mit einem Wunschzettel drucken und verteilte sie an Grundschulen, in Kindergärten und an die Tafel. Die Pädagogen gaben sie Kindern aus sozial schwachen Familien mit nach Hause. „Die ersten sind schon im Rathaus eingegangen“, berichtete Pech im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrats.

Die Kinderwünsche werden an Christbäume in den Mitgliedsgeschäften von Ardeo – neun haben bislang ihre Teilnahme zugesagt – gehängt. Dort können Kunden sie mitnehmen, dann die Geschenke kaufen und im Rathaus an der Landshuter Straße abzugeben.

Die Stadt wiederum, versicherte Pech, werde dafür sorgen, dass die Packerl rechtzeitig vor Heiligabend zu den Familien kommen. Dabei werde der Datenschutz strikt eingehalten. „Auf dem Wunschstern stehen nur der Vorname und eine Nummer. Wir wissen also nicht, wer der Empfänger ist.“

Die Wünsche seien absolut realistisch: Barbies, ein Kinobesuch oder ein Fahrradhelm. Gotz appellierte an die Schulleiter, die Sterne möglichst zahlreich zu verteilen. Er und Pech betonten, dass kein Kind leer ausgehen dürfe.

Dazu wird auch „Licht in die Herzen“, das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger, beitragen. Der Stadt ist das Anliegen so wichtig, dass sie bei der Regierung von Oberbayern in zwei Wochen eine lange Einkaufsnacht beantragt hat – mit guten Aussichten auf Genehmigung. Der Ausschuss stimmte dem Antrag von Ardeo geschlossen zu. Alle Redner betonten, dass es sich um eine hervorragende Aktion handle, die Unterstützung verdiene. Nur Helga Stieglmeier (Grüne) und Willi Scheib (SPD) fragten, ob es dafür einer Ausnahme vom Ladenschlussgesetz bedürfe.