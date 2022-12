Gehirnblutung mit 14, aber Yasmin Weger geht ihren eigenen Weg

Von: Veronika Macht

Eine fröhliche junge Frau ist Yasmin Weger. Die 22-Jährige lacht gerne und liebt das Leben. © Privat

Mit 14 Jahren erleidet Yasmin Weger eine Gehirnblutung. Doch sie gibt nie auf. Jetzt erlernt die 22-Jährige ihren Traumberuf: Sie wird Kinderpflegerin.

Erding – Von daheim ausziehen, sich verlieben, mit dem Freund in den Urlaub fahren, den Traumberuf finden: Diese Ziele haben viele junge Erwachsene, auch Yasmin Weger. Die 22-Jährige trägt Lederleggings, ihre Fingernägel sind rot lackiert, an ihrem Handgelenk klimpert ein silbernes Armkettchen. Sie lacht viel, ist ein unfassbar fröhlicher Mensch – und eine Kämpfernatur. Denn Yasmin sitzt im Rollstuhl, seit sie vor acht Jahren eine Gehirnblutung hatte. Doch das hindert sie nicht daran, sich ihren Traum zu erfüllen: Yasmin möchte Kinderpflegerin werden und ist auf dem besten Weg dorthin.

Es ist der 5. November 2014, den Yasmin Weger und ihre Familie nie vergessen werden. „Schon ein ziemlich beschissener Tag“, schreibt sie Jahre später in einem Post auf ihrer Facebook-Seite. Das ist ihre Art, ein bisschen flapsig, ein bisschen augenzwinkernd. So geht die junge Frau mit ihrem Schicksal um.

Damals war sie 14 und in ihrem Heimatort Pastetten auf dem Nachhauseweg von einem Treffen der Jugendfeuerwehr, bei der sie so gern mitgemacht hat. Doch daheim hat sie plötzlich so starke Kopfschmerzen, dass sie schreit. Noch im Hausflur bricht sie zusammen. Diagnose: Hirnblutung.

Eineinhalb Jahre des Bangens, Hoffens, Kämpfens: „Wie in einem schlechten Horrorfilm“

Das Mädchen wird ins Koma versetzt. Es folgen eineinhalb Jahre des Bangens, Hoffens, Kämpfens. „Wie in einem schlechten Horrorfilm“, beschreibt Yasmin Weger diese Zeit, als unsere Zeitung sie im Sommer 2016 zum ersten Mal besucht. 16 Monate lang liegt sie isoliert auf der Intensivstation. Mehrfach muss sie operiert werden, ihr wird eine Titanplatte unter der Kopfhaut eingesetzt und ein Shunt, beides wird sie ihr Leben lang tragen.

Doch es kommt zu Komplikationen: Sie erleidet eine zweite Gehirnblutung, der Shunt infiziert sich mit dem Krankenhauskeim MRSA, Yasmin Wegers rechter Arm muss nach einer falsch gelegten Infusion durch eine Not-OP gerettet werden. Davon zeugt eine große Narbe, die sie inzwischen unter einem Tattoo versteckt hat. „Stay Strong“ steht da, „Bleib stark“. „Das hat mir der Tätowierer geschenkt, weil ich so ein starkes Mädchen bin“, erzählt Yasmin Weger. Und damit hat er vollkommen recht.

Denn sie verliert nie den Mut, arbeitet hart – Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie. „Es hat sich schon viel gebessert, und es wird sich noch viel bessern“, sagt sie mit leiser, aber klarer Stimme. Und so kann sie, mit zwei Jahren Verspätung, 2017 in Forstern ihren Mittelschulabschluss nachholen.

Yasmin Wegers Traumberuf ist schon immer Kinderpflegerin

Danach beginnt die junge Frau im Berufsbildungswerk in München-Sendling eine Ausbildung zur Fachpraktikerin für Bürokommunikation. „Gezwungenerweise“, wie sie sagt, denn die Arbeitsagentur habe gesagt: das oder die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt. Dabei hat Yasmin Weger seit sie klein ist einen Traumberuf: Kinderpflegerin. Aber das schaffe sie nicht, habe es damals geheißen. Und so zieht sie die Ausbildung im Büro durch. Ihr Abschlusszeugnis nimmt sie im Sommer auf der Bühne entgegen. Mit Gehwagerl und Hilfe, aber auf beiden Beinen stehend. Und das will sie auch im Leben: Auf beiden Beinen stehen, ihren eigenen Weg gehen.

Das tut die selbstbewusste junge Frau inzwischen, besucht seit September die neue Berufsfachschule für Kinderpflege in Erding. „Es ist super da, die Leute sind mega nett. Ich verstehe mich mit fast allen gut, nur manche kommen mit meiner offenen Art und meinem Humor nicht klar.“ Aber auch davon lässt sie sich nicht unterkriegen.

Mit ihrem Verlobten Felix Fach geht die Pastettenerin, die inzwischen in Langengeisling lebt, gerne aus – zum Essen zum Beispiel. © privat

Seit kurzem wohnt Yasmin Weger mit ihrem Freund in Langengeisling. Der 27-jährige Felix Fach, der in München Innenarchitektur studiert, hat sie in der Ausbildung kennengelernt. „Es hat gleich gefunkt“, sagt Yasmin Weger strahlend. Seit viereinhalb Jahren sind sie ein Paar, sogar verlobt, planen ihre gemeinsame Zukunft.

Die Eltern Anja und Christian Weger leben noch in Pastetten, auch die jüngeren Brüder Fabian und Marcel sowie ihre beste Freundin. „Ich sehe sie nicht mehr ganz so oft wie früher, aber wir telefonieren fast täglich“, sagt Yasmin Weger über ihre Eltern. Sie unterstützen das junge Paar finanziell, ebenso wie Felix’ Eltern.

Zwei Jahre dauert ihre Ausbildung, dann ist Yasmin Weger staatlich geprüfte Kinderpflegerin, dann kann sie endlich mit Kindern arbeiten. Das tut die 22-Jährige derzeit schon an einem Tag pro Woche in einem Praktikum im Kindergarten in Zorneding wo sie vorher gewohnt hat. Wie sie da hin kommt? „Mit dem Rollstuhl zur S-Bahn und mit der Bahn nach Zorneding. Die Fahrer legen mir eine Rampe hin.“

Kinderpflegerin im Rollstuhl? Für die Kindergartenkinder kein Problem

Die Kinder hätten keine Probleme mit ihrer Behinderung. „Eine Kollegin sitzt von Geburt an im Rollstuhl. Die Kinder sind das also gewohnt.“ Es wird gespielt, gemalt, und wenn sie Unterstützung braucht, fragt sie ihre Kolleginnen. „Alles ganz normal. Und ich finde es gut, dass die Kinder lernen, mit Rollstuhlfahrern umzugehen und dass wir ganz genauso sind wie sie auch.“

Derweil trainiert Yasmin Weger weiter fleißig, geht zur Physiotherapie und macht große Fortschritte: Sie hat wieder Laufen gelernt. „Es geht super voran“, erzählt sie strahlend. „Ich kann beide Beine bewegen, nur der linke Arm, da tut sich nichts.“ Immerhin: Seit einer Hypnose bei Dieter Orth in Zorneding ist die linke Hand wieder offen, vorher sei sie permanent zur Faust geballt gewesen. „Das ist richtig klasse“, findet Yasmin Weger, die ihre Erfolge stolz regelmäßig auf ihrer Facebook-Seite postet. Kleine Videos, die zeigen: Ich schaffe das!

Um die Barrierefreiheit ist es nicht immer so gut bestellt

Und zu schaffen hat sie auch im Alltag einiges. Denn um die Barrierefreiheit ist es nicht immer so gut bestellt. Manchmal muss sie mit dem Rollstuhl auf der Straße fahren, „ich komme auf die meisten Gehwege nicht hoch. Aber ich sage dann immer: Ich habe vier Räder und einen Motor, ich darf das“, meint sie lachend. Und als sie mit ihrer Schulbegleitung mit dem Bus fahren wollte, habe sie fünf Busse abwarten müssen, weil alle zu voll gewesen seien, um sie mitzunehmen. „Oft ist es halt nicht so einfach“, sagt die junge Frau, die in ihrer Freizeit gern mit ihrem Freund feiern geht und von ihrem Hund Rocco ordentlich auf Trab gehalten wird.

Weihnachten werden die beiden bei ihren Familien verbringen. „Felix braucht auch mal eine Pause von mir“, sagt Yasmin Weger – ist er es doch, der neben seinem Studium ihre Pflege und den Haushalt übernimmt.

Yasmin Weger hat auch angefangen, ihre Geschichte aufzuschreiben, vom Tag der Gehirnblutung bis heute. Auch wenn nur die rechte Hand funktioniert: „Natürlich tippe ich am Laptop. Ich hab’ ja eine gesunde Hand.“ Auch in der Schule schreibe sie ganz normal mit – und so kommt sie ihrem Traum, mit Kindern zu arbeiten, Stück für Stück näher.

