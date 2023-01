Zehn Tage der Nabel Berlins: die Erdinger Aussteller auf der Grünen Woche

Von: Hans Moritz

Geduld haben müssen die Besucher, wenn sie am Erdinger-Stand vorbei wollen. Er ist ein beliebter Treffpunkt in der Bayernhalle. © Hans Moritz

Der Stand des Landkreises Erding erweist sich als Besuchermagnet auf der Grünen Woche.

Erding/Berlin – Wie erobert man Berlin? Im Falle Erdings reichen ein paar Fassl Bier, ein Sortiment Edelbrände, 550 Eier und 66 Kilo Mehl. Mit Speck fängt man Mäuse, mit bayerischer Gastlich- und Gemütlichkeit die Hauptstädter.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ist der Landkreis Erding mit dem Weißbräu wieder auf der Grünen Woche, neben dem Chiemgau einzige bayerische Destination mit eigenem Stand in der in Berlin als legendär geltenden Bayernhalle 22b auf dem Messegelände. Und selbst als unabhängiger Beobachter muss man zugeben: An keinem Stand herrscht solcher Trubel wie an dem aus Erding. Die Grüne Woche ist die weltgrößte Verbrauchermesse mit heuer 1400 Ausstellern aus 60 Ländern.

„Der große Zulauf bei uns liegt schon vor allem an der Brauerei, die ist der große Magnet“, gibt Landrat Martin Bayerstorfer zu, der am Eröffnungswochenende wie all die Jahre zuvor selbst nach Berlin gefahren ist – mit ansehnlichem Tross im Schlepptau: eine 20-köpfige Landkreis-Delegation mit auffallend vielen neuen Bürgermeistern, aber auch 130 Bürgern, die sich den Berlin-Trip nicht entgehen lassen wollten.

Eine Institution auf der Grünen Woche sind die Landfrauen mit ihrem Schmalzgebackenen. In drei Teams backen sie Schuxn, Auszogne und Apfelkrapfen. © Hans Moritz

„Wir werben nicht nur für uns, wir werben für ganz Bayern“, sagt Bayerstorfer selbstbewusst. „Hier geht echt was ab, es ist unglaublich, was wir an Zuspruch bekommen.“ Spezialitäten wie die Schnäpse und das Schmalzgebackene seien sehr gefragt. „Imagepflege, Präsenz zeigen, Werbung betreiben, das macht uns aus, davon profitiert der Standort Erding.“ Der Landrat ist überzeugt: „Wir zeigen, wie attraktiv Bayern ist.“ Kontinuität sei wichtig. „Wir können nicht einmal dabei sein und dann nicht mehr.“

Angesichts der Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor in der Region hält er die 40 000 Euro für gerechtfertigt, die der Landkreis für die Messe ausgibt.

Im Erding-Sog sind auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, die eine halbe Stunde lang am Erding-Stand verweilen – und zugreifen.

Bei der letzten Grünen Woche 2020, wenige Wochen vor Ausbruch der Pandemie, stand die Einführung der Regionalmarke „echt erding“ im Mittelpunkt. Bayerstorfer freut sich, dass der Warenkorb gewachsen ist und die Bestell- sowie Lieferplattform funktioniert. Doch ganz zufrieden ist er noch nicht und nutzt Berlin erneut, um die Marke voranzubringen. „Ziel sind eigene Supermarktregale mit ,echt erding‘“, sagt er und nennt dabei Feneberg als möglichen Partner.

Verkostung: Bürgermeisterin Irmgard Hibler probiert den Isen-Gin von Benedikt und Siglinde Pointner (v. l.). © Hans Moritz

Heuer geht es in Berlin eher darum, den Tourismus nach Corona wieder anzukurbeln. Carmen Mittermeier vom Landratsamt erinnert daran, „dass wir vor Corona über 1,3 Millionen Übernachtungen im Erdinger Land hatten“. Im ersten Pandemiejahr stürzte der Wert ihren Angaben zufolge auf 654 000 ab. Immerhin: Bis September waren es im vergangenen Jahr 830 000 Nächte – und das trotz der strengen Covid-Regeln bis April. Aktuell gibt es im Erdinger Land 90 Betriebe mit mehr als zehn Betten.

Die Grüne Woche ist nicht die einzige Messe, auf der Landkreis und Stadt Erding sowie Tourismusverein werben. Mittermeier listet weitere Stationen der Tourismus-Tournee auf: Freizeitmesse Wien, Urlaub & Camping Wels, Maimarkt in Mannheim, CMT in Stuttgart, f.re.e in München, Freizeit- und Tourismusmesse Nürnberg und Freizeit Bozen – alle in den nächsten Monaten.

Eine Institution auf der Grünen Woche sind die Landfrauen um Ehrenkreisbäuerin Elisabeth Mayr aus Erding. „Das war vor zehn Jahren die Idee von Hans Schwimmer, damit es am Erding-Stand nicht nur etwas zu trinken gibt.“ 15 Kolleginnen muss sie für jede Grüne Woche rekrutieren. Im Gepäck für Schuxn, Apfelkrapfen und Auszogne: 66 Kilo Mehl, 550 Eier, 62 Päckchen Butter, 420 Hefewürfel und 75 Liter Milch. Der Kaffee ist erstmals Fairtrade. „Wir haben hier schon wahre Stammgäste“, sagt Mayr.

Und Benedikt Pointner, Edelbrand-Hersteller aus Pemmering bei Isen, schätzt die Grüne Woche, „weil wir hier direkten Kontakt mit den Kunden haben“.

Premiere: Max und Anna Stangl (v. r.) sind mit ihrem handgemachten Bauernhof-Eis erstmals in Berlin dabei. © Hans Moritz

Erding hat auch Geselligkeit im Gepäck – die Altbairische Blasmusik aus Erding sowie De Anderen und i aus Dorfen. Beide spielen auf der Bühne der Bayernhalle.

Einer der Mitreisenden ist Hans Lommer. Der 59-Jährige aus Oberding war noch nie auf der Grünen Woche, aber vermutlich nicht das letzte Mal: „Mir hat es richtig gut gefallen, ich bin positiv überrascht. Wir sind mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen.“ Der Stand gefalle ihm gut, auch die Fahrt hierher sei eine Gaudi gewesen.

Ein bisschen ist Erding noch bis 29. Januar der Nabel Berlins. Und doch ist es ein Segen, dass es auf der Messe Nachbarn wie Sachsen, Thüringen, Niedersachsen und Brandenburg gibt. Dort kann der Besucher ein wenig die Stille genießen. Was in der Bayernhalle nämlich schon sehr auffällt: Die Bayern pflegen ihre Tradition durch die Bank recht lautstark.