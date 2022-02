Zensus 2022 im Landkreis Erding: Großprojekt Volkszählung

Von: Uta Künkler

Für den Zensus in Erding verantwortlich ist Harald Hauschild. Ihm zur Seite stehen Stellvertreterin Patricia Grum (r.) und Karin Müller. Tablets im Tresorraum © Landratsamt erding

Heuer ist Zensus-Jahr. Im Landkreis Erding werden zur Volkszählung 28 000 Landkreisbürger persönlich befragt. Die Teilnahme ist verpflichtend. Die erhobenen Daten sind ein hochsensibles Gut und unterliegen im Landratsamt strenger Geheimhaltung.

Landkreis Erding – Wie viele Menschen leben im Landkreis Erding, wie wohnen und arbeiten sie? Dieses Jahr ist Volkszählung. Etwa alle zehn Jahre ermitteln die Behörden in Deutschland eine neue Datenbasis als Grundlage für viele Entscheidungen. So auch in Erding. Etwa 20 Prozent der Landkreisbürger – rund 28 000 Personen von knapp 140 000 Einwohnern – werden laut Landratsamt ab Mai beim Zensus 2022 persönlich befragt werden.

Die Geschichte der Volkszählungen hat dem Christentum zu seiner anrührendsten Episode verholfen. In der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium begeben sich Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem zur ordnungsgemäßen Erfassung – und unterwegs in einem Stall kommt Jesus zur Welt.

Heutzutage läuft diese Angelegenheit weniger spektakulär ab. Für den Zensus 2022 muss sich keine Familie wie zu biblischen Zeiten am Heimatort des Oberhaupts einfinden. Nein, die amtlichen Erhebungsbeauftragten klingeln an der Haustür oder rufen per Telefon an. Eins aber ist gleichgeblieben: Die Teilnahme an der persönlichen Befragung und deren wahrheitsgemäße Beantwortung ist für diejenigen, die ausgelost werden, nicht freiwillig. Sonst droht ein Bußgeld.

Im Landratsamt Erding bereitet man sich derzeit auf die große Datenerhebung ab 15. Mai vor. Die Zählung ist ein Kraftakt für die Behörde. 2,33 Mitarbeiterstellen sind eigens für den Zensus geschaffen worden. Dazu ist man auf der Suche nach etwa 200 Freiwilligen, die mit Tablet bewaffnet Klinken putzen und die Interviews durchführen (siehe Kasten unten).

Verantwortlich ist – wie auch schon 2011 – der studierte Geoökologe Harald Hauschild. Der 61-jährige Hohenpoldinger ist seit dem Jahr 2000 im Landratsamt Erding im Bereich Bauen und Umwelt tätig und bringt nach eigener Aussage „ein gerüttelt Maß an Vorerfahrung und auch Sensibilität für dieses Thema mit“.

Letztere ist vor allem in Fragen des Datenschutzes notwendig. Für die gesammelten Informationen gilt höchste Geheimhaltung. Die Erhebungsstelle befindet sich laut Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer „abgeschottet in eigenen Räumen, die vom übrigen Dienstbetrieb im Landratsamt getrennt sind“. Nur ein sehr eng begrenzter Personenkreis hat hier Zutritt. Allein die Dienstanweisung in Sachen Datensicherheit umfasst „vier eng beschriebene DIN A 4-Blätter“, informiert Fiebrandt-Kirmeyer. Die Unterlagen müssten sicher verwahrt werden, Schränke und Türen seien spätestens zu Dienstende zu verschließen.

Auch die IT läuft laut der Behördensprecherin „komplett getrennt und physikalisch abgeschottet“ von der EDV des Landratsamts. Und die Tablets, mit denen die Befrager im Frühling und Sommer auf Tour gehen, werden in einem Tresorraum hinter 20 Zentimeter starkem Stahlbeton gelagert, versichert Fiebrandt-Kirmeyer.

Wer die Geschichte der Volkszählungen in der Bundesrepublik Revue passieren lässt, erinnert sich im Besonderen an die Datenerhebungen in den 1980er Jahren. Damals riefen zahlreiche Gruppen aus Datenschutzgründen zum Boykott auf. Heute sind diese Massenproteste fast vergessen, die jüngste Datenerhebung im Jahr 2011 verlief geräuschlos.

Abgefragt werden neben Namen und Geburtsdatum auch Informationen zum Bildungsstand, zur Staatsangehörigkeit und zum Beruf. Politik und Wissenschaft warten gespannt auf die Daten. Sie liefern die Basis für politische Entscheidungen – etwa in Bezug auf künftige Kindergärten und Schulen, Seniorenheime und Krankenhäuser, Wohnungs- und Straßenbau. Turnusgemäß wäre 2021 Zensus-Jahr gewesen, doch wegen Corona wurde die Zählung verschoben.

Voraussichtlich im November sind die Daten ans Statistische Landesamt übermittelt. Hauschild, der über viel Erfahrung in der IT verfügt, hofft, dass die zentralen Systeme stabil laufen. Denn „bekanntlich steckt bei der reibungslosen Datenübermittlung der Teufel oft im Detail“.

Freiwillige gesucht Für die Befragung vor Ort sind die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Das Landratsamt Erding sucht ein Heer an freiwilligen Helfer für den Zensus 2022. Die rund 200 Interviewer sollen – nach entsprechender Schulung und mit einem gesicherten Leih-Tablet ausgerüstet – die Bürgerbefragungen vor Ort durchführen. Die Daten werden papierlos erfasst und anschließend verschlüsselt an die Erhebungsstelle im Landratsamt Erding beziehungsweise an das Landesamt für Statistik übertragen.

Das Los entscheidet, welche Landkreisbürger persönlich befragt werden. Das ist die so genannte Haushaltsstichprobe. Es besteht Auskunftspflicht für alle Befragten. Gesetzlich festgelegter Zensus-Stichtag ist der 15. Mai 2022. Die erfragten Angaben werden sich auf dieses Datum beziehen. Die Interviews werden innerhalb von zwölf Wochen durchgeführt.

Das Landratsamt Erding betont in einer Pressemitteilung, dass die freiwilligen Helfer für ihre Arbeit „eine attraktive und steuerfreie Aufwandsentschädigung“ erhalten. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, soll sich per E-Mail an erhebungsstelle-erding@lra-ed.de oder telefonisch unter (0 81 22) 58-15 12 melden. Weitere Informationen stehen im Internet auf www.landkreis-erding.de/zensus.