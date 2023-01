Zigarettenautomat gesprengt: Sind Serientäter am Werk? Kripo Erding ermittelt

Der nächste Vorfall im Landkreis Freising

Nicht nur Bankautomaten scheinen in Mode zu sein: Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag einen Zigarettenautomaten in Langenbach (Kreis Freising) gesprengt. Die Kripo Erding ermittelt. Es könnte sich um Serientäter handeln.

Langenbach/Erding - Die Erdinger Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Es könnte sich um Serientäter handeln.

Die Übeltäter trieben laut Polizeibericht kurz nach 22 Uhr ihr Unwesen, und zwar an der Bahnhofstraße. Für die Sprengung wurde nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ein Böller verwendet, der in Deutschland nicht zugelassen ist. Der Automat wurde durch die Detonation stark beschädigt und im Anschluss entleert. Zum entstandenen Sach- beziehungsweise Beuteschaden konnte das Polizeipräsidium zunächst keine näheren Angaben machen.

Handelt es sich um Wiederholungstäter? „Ein Tatzusammenhang mit vorausgegangenen Fällen im Bereich des Landkreises Freising wird derzeit geprüft“, berichtet die Polizei.

Bei den Tätern handle es sich nach Aussage eines Zeugen um drei Personen, die bei Tatausführung Skimasken beziehungsweise Sturmhauben getragen hätten. Das Trio konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unerkannt flüchten.

Die Erdinger Kripo, die die Ermittlungen übernommen hat, bittet nun Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. (0 81 22) 9 68-0 zu melden.