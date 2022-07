Der wohltätige Stadtkaplan Anton Zollner

Von: Gerda Gebel

Das Geburtshaus des Stifters aus dem Jahr 1910 (links) stand an der Friedrich-Fischer-Straße 7. Rechts daneben ist das Haus der Familie Empl zu sehen. © Bildarchiv Museum Erding

Die Zollnerstraße in der Erdinger Innenstadt ist dem ehemaligen Stadtkaplan Anton Zollner gewidmet. Seine große Bedeutung für Erding wurde erst mit seinem Tod im Jahr 1818 wirksam.

Erding – Bedeutenden Persönlichkeiten werden oft Straßen gewidmet, doch die Person dahinter gerät schnell in Vergessenheit. Wir besuchen heute die Zollnerstraße in der Erdinger Innenstadt, die dem ehemaligen Stadtkaplan Anton Zollner gewidmet ist. Sie führt von der Landshuter Straße bis zum Grünen Markt.

Aus seiner Zeit als katholischer Priester ist von Franz Anton Zollner wenig bekannt, seine große Bedeutung für seine Heimatstadt Erding wurde erst mit seinem Tod im Jahr 1818 und dem damit verbundenen Testament wirksam. Zollner vermachte sein gesamtes Vermögen den Bürgern der Stadt Erding, damit „jeder arbeitsame, redliche und häusliche Bürger im Nothfalle oder zur Beschaffung von Gewerbematerialien ein unverzinsliches Darlehen empfangen könne“. Das Stammvermögen des Stifters war beträchtlich, es umfasste Grundstücke und auch Kapitalien, von deren Erträgen die Stadt Erding heute noch profitiert.

Die Vergabe von Darlehen übernahmen nach und nach die Banken, deshalb unterstützt der Zollner’sche Leihfond heute gemeinnützige Ziele, darunter die „Förderung mildtätiger Zwecke“ oder die „Mittelbeschaffung für die Errichtung und den Betrieb von Kindertagesstätten“, wie auf der Homepage der Stadt Erding zu lesen ist.

Das Original-Testament des wohltätigen Stadtkaplans liegt in München bei der Stiftungsaufsicht der Regierung von Oberbayern. Die Stadt Erding verfügt über die erste beglaubigte Abschrift aus dem Jahr 1823, erklärt Pressesprecher Christian Wanninger.

Unser Bild zeigt am Ende der Straße das Erdinger Rathaus.

In seinem Testament hatte Zollner zur Verwaltung seines Vermögens den jeweiligen Bürgermeister der Stadt Erding und zu wählende Magistratsräte bestimmt. Diese verantwortungsvolle Aufgabe liegt nun in den Händen des Stiftungsausschusses, der aus Mitgliedern des Stadtrats gebildet wird. In der aktuellen Legislaturperiode gehören dem Ausschuss die Stadträte Stefanie Winkler (CSU), Willi Vogl (CSU), Cornelia Ermeier (Bündnis 90/Die Grünen), Johann Fehlberger (Freie Wähler), David Ritter (Erding Jetzt) und Stefan Grabrucker (SPD) an, den Vorsitz hat Oberbürgermeister Max Gotz (CSU).

Zur Welt kam Franz Anton Zollner als Sohn eines Bäckers im Jahr 1763 in Erding an der heutigen Friedrich-Fischer-Straße 7, in Sichtweite seiner späteren Wirkungsstätte, der Stadtpfarrkirche St. Johannes. An seinem Geburtshaus war eine Gedenkplatte angebracht mit der Inschrift „Geburtsstätte des Benefiziaten / Anton Zollner, / Stifters des Zollnerischen Leihfonds in Erding. / Geboren 15. Juni 1763. Gestorben 15. Oktober 1815.“, außerdem ein Hinweis auf die Zahnarztpraxis Bösl im ersten Stock.

Neben seinen kirchlichen Aufgaben war Zollner wohl eine Art Universalgelehrter, der auch als Lokalschulinspektor tätig war. Daneben betätigte sich der Kirchenmann als Geometer, Physiker und Chemiker, wie in Bernhard Zöpfs Buch zum Erdinger Landgericht zu lesen ist. Schon vier Jahre vor seinem Tod im Jahr 1818 setzte der vorausschauende Kaplan sein segensreiches Testament auf. Die Einnahmen der Stiftung resultieren hauptsächlich aus Pachten und Erbbauzinsen, bei niedrigem Zinsniveau fallen sie entsprechend mager aus.

Der Stiftungsausschuss der Stadt als Verwalter des Leihfonds bestimmt jedes Jahr, welche Einrichtungen aus dem Fondsvermögen bedacht werden. Über finanzielle Zuwendungen durften sich in den letzten Jahren diverse Kindergärten, das Mütterzentrum, die Nachbarschaftshilfe, der Hospizverein oder die Brücke Erding freuen, auch die Seniorenbetreuung wurde unterstützt. Einen großen Betrag aus ihren Rücklagen übergab die Stiftung an die Stadt Erding für den Bau des Kinderhauses am Ludwig-Simmet-Anger.

Gerda & Peter Gebel