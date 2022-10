Tummelplatz der Fantasie

Über die Vielfalt der Kunst in Erding freuen sich (ab 3. v. l.) Silvia Frey, Vorstandsmitglied Jürgen Naglik, Bodo Gsedl, Schriftführerin Eva Bauer-Enghofer, (hinten) Claudia Häußer, dahinter halb verdeckt Michael Lang, Elisabeth Lex, Vorsitzender Frank Halatsch, Hans Peis und Simone Demharter. © Bauersachs Peter

Die Mitglieder des Kunstvereins Erding (KVE) haben das Frauenkircherl zum Tummelplatz der Fantasie gemacht. Aus einem besonderen Anlass.

Erding - Unter dem Motto „Lieblingsstücke“ stellen 47 Kunstschaffende anlässlich des 40. Vereinsjubiläums und der seit 50 Jahren bestehenden Künstlergruppierung (damals Bunter Kreis) noch bis diesen Sonntag ihre Lieblingswerke aus dieser Schaffensperiode aus.



„Die Entscheidung zu diesem sehr freien Thema wurde in der Absicht getroffen, um viele verschiedene Kunstwerke zu den unterschiedlichsten Themenschwerpunkten der vergangenen Jahrzehnte zu zeigen“, sagt Zweite Vorsitzende Sabine Fischer.



Und sie hofft: „Vielleicht führt das gezeigte Spektrum dazu, dass sich insbesondere auch jüngere Kunstinteressierte dem Verein anschließen.“ Die Mitgliedschaft ist für Schüler, Auszubildende und Studierende kostenlos.



Es gibt schöne und interessante Acrylbilder, Installationen, Buntstiftzeichnungen, Collagen, Skulpturen aus Metall, Terracotta, Holz und Marmor sowie Fotos zu sehen. Sie sind kreativ, vielseitig, unkonventionell und auch klassisch, mal spektakulär, mal bescheiden.



Manche Arbeiten sind in der Komposition sorgfältig vorbereitet und in langwierigen Arbeitsprozessen ausgeführt. Es ist eine vielseitige und sehenswerte Ausstellung, die die enorme Kreativität und das Können der Mitglieder belegt und sicher dazu beiträgt, Freude an der Kunst zu fördern.



„Eine Fülle und Qualität – im Jubiläumsjahr zeigt der Verein, zu welcher Leistung seine Mitglieder in der Lage sind“, bringt es Michael Lang bei seinem Eintrag im Gästebuch auf den Punkt. Eine gute Idee hatte Jürgen Naglik, der alle Aussteller mit ihrem Lieblingswerk fotografierte und die auf diese Weise im Frauenkircherl per Dia-Schau vorgestellt werden. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Lorenz Haimerer auf dem Klavier.



Die Ausstellung kann noch bis Sonntag, 30. Oktober, täglich von 13 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt besichtigt werden. Wegen der Baustelle auf dem Schrannenplatz kann das Frauenkircherl nur über den Hintereingang betreten werden. beet