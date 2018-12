Die Manager von morgen brauchen eine menschliche Ader

Einen ganz besonderen Abschluss geschafft haben Daniel Gottal und Florian Stehbeck. Die beiden Erdinger gehörten dem 18. Jahrgang der Bayerischen Eliteakademie an. Ihre Zeugnisse erhielten sie von Minister Florian Herrmann in der Staatskanzlei.

Erding - In der Talentschmiede wurden die beiden 27-Jährigen auf herausgehobene Positionen im Beruf vorbereitet.

In vier Semesterferien verbrachten sie jeweils drei bis vier Wochen mit Seminaren, die an der IHK-Akademie in Feldkirchen-Westerham stattfanden. Aber auch Auslandsaufenthalte gehörten dazu. Gottal und Stehbeck waren in China und Vietnam, wo sie unter anderem die Werke von BMW, Audi, Linde und Siemens, aber auch Botschaften und Konsulate besuchten und mit Führungskräften in Kontakt kamen.

Ganz billig war diese karrierefördernde Zusatzqualifikation freilich nicht. 3800 Euro mussten sie in den vier Semestern aufbringen. Dafür konnten sie jedoch ein Stipendium in Anspruch nehmen. 1500 junge Leute hatten sich für den 18. Jahrgang beworben, 37 wurden schließlich genommen.

Gottal ruft seine Altersgenossen auf, sich selbst bei der Eliteakademie zu bewerben. „Voraussetzung ist, dass man an einer bayerischen Universität immatrikuliert und ehrenamtlich ist“, erklärt er. Interessenten müssen sich freilich sputen, denn die Frist endet bereits am Montag, 3. Dezember. Los geht es mit einem Onlineformular mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und einem Essay. Wer die erste Hürde genommen hat, wird zu einem Gespräch bei einem Vertrauensdozenten eingeladen. Dies wird das nächste Mal im Februar 2019 stattfinden. Die Akademie wählt dann den 21. Jahrgang aus.

„Die persönlichen Gespräche waren schon eine Herausforderung“, erinnert sich Gottal, der an der Universität Bayreuth Volkswirtschaft und Geschichte studiert. Nächstes Jahr will er seine Master-Abschlüsse machen. „Ein Teil war ein Stress-Interview mit Vorständen und Managern. Das war eine enorme Herausforderung. Aber das ist eine gute Vorbereitung aufs Berufsleben“, ist er überzeugt.

Gottals nächstes großes Ziel ist die Promotion. Danach kann sich der Erdinger, der auch in der Jungen Union aktiv ist und privat gerne in die Berge geht, vorstellen, im Fondsmanagement tätig zu sein, etwa bei der Allianz oder Blackrock, der Organisation, die es durch Friedrich Merz zuletzt zu einiger Bekanntheit gebracht hat.

Stehbeck hat an der TU München Management & Technologies studiert, mittlerweile arbeitet er bei MAN Truck & Bus und sorgt dafür, dass Innovationen von Start Ups in die VW-Tochter einfließen. Zudem ist er vorsitzender der Freunde des Urzeitmuseums Taufkirchen. „Auf die Akademie bin ich durch eine Mail aufmerksam geworden, in der mir aufgrund meiner Leistungen zu einer Bewerbung geraten wurde.“ Der Erdinger bestand das Aufnahmeverfahren. An den Kursen habe ihm besonders gut gefallen, „dass es nicht nur um Führungs-, sondern auch um Sozialkompetenzen ging“. Auch die internationalen Begegnungen in Fernost sowie bei der EU und in der Nato wolle er nicht missen.

„Sehr gut waren auch die sozialen Projekte, die wir durchführen mussten“, erinnert sich Stehbeck. Er entschied sich für Inklusion und brachte Dorfener Gymnasiasten sowie Kinder der St.-Nikolaus-Schule zusammen. Gottal ging mit sozial auffälligen Kindern in die Berge.

Die Eliteakademie wurde in den 90er Jahren von Edmund Stoiber gegründet – als Antwort auf den steigenden Anteil an Abiturienten. Ihr Credo: „Wir unterstützen leistungsbereite Studenten dabei, sich zu verantwortungsvollen Führungspersönlichkeiten zu entwickeln.“ Einer ihrer Absolventen neben Gottal und Stehbeck: Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz.