Zwei Jahre Pandemie: Schon wieder drei Corona-Tote

Von: Timo Aichele

Die Zahl der Corona-Infektionen am 3. März 2022 im Landkreis Erding. © Landratsamt Erding

Am 4. März 2020 wurde im Landkreis die erste Corona-Infektion festgestellt. In diesen zwei Jahren sind 164 Menschen an Covid-19 verstorben. Allein drei neue Corona-Tote hat das Landratsamt am Donnerstag gemeldet.

Erding - Drei weitere Corona-Tote im Landkreis meldet das Landratsamt Erding am Freitag. Die Zahl der Verstorbenen steigt damit auf 164. 19 Patienten, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, werden aktuell im Klinikum Erding behandelt. Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation, beide müssen beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis steigt nach offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts wieder: auf 1671,8 nach 1486,8 am Donnerstag. Die Zahl der Genesenen beträgt 31 689. Damit gelten derzeit 3008 Menschen als infiziert. In Quarantäne befinden sich 3450 Personen.

244 054 Impfungen sind bisher im Landkreis verabreicht worden. Am Mittwoch wurden 51 Personen geimpft. 97 100 Menschen im Landkreis sind vollständig geimpft (70,4 Prozent der Bevölkerung). Bei den über Zwölfjährigen liegt die Impfquote bei 78,7 Prozent. Rund 57.300 Menschen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Zu den bestätigten Corona-Fällen im Landkreis Erding sind dem Gesundheitsamt am Donnerstag 229 neue gemeldet worden. Die Betroffenen sind zwischen 4 und 84 Jahre alt und kommen aus Erding (40), Taufkirchen (29), Dorfen (27), Isen (19), St. Wolfgang (15), Ottenhofen (13), Berglern (9), Finsing (7), Forstern (7), Moosinning (7), Wartenberg (6), Inning am Holz (5), Langenpreising (5), Lengdorf (5), Bockhorn (4), Fraunberg (4), Neuching (4), Wörth (4), Buch am Buchrain (3), Kirchberg (3), Oberding (3), Pastetten (3), Steinkirchen (3), Hohenpolding (2), Eitting und Walpertskirchen.

Neue Bestimmungen im Infektionsschutz

Ab dem heutigen Freitag gilt in Bayern: 3G für Gastronomie und Beherbergungsbetriebe gilt künftig; Reine Schankwirtschaften dürfen wieder öffnen (hier gilt 3G, Tanzverbot, Verbot lauter Musikbeschallung). 2G plus in Clubs: Diskotheken und ähnliches darf wieder öffnen. Die Maskenpflicht entfällt in Clubs und Diskotheken . Die Kapazitätsbeschränkung für Veranstaltungen liegt einheitlich bei 75 Prozent oder maximal 25 000 Besucher. Im Schulsport entfällt die Maskenpflicht.