Zwei weit gereiste Lebenskünstler

Goldene Hochzeit

Von Friedbert Holz schließen

Erding - Eduviges und Theodor Brand aus Erding feiern 50 Jahre Ehe.

Wer ihre Schachtelwerkstatt in der Altstadt betritt, kommt in eine bunte, vielfältige Welt. Doch Eduviges und Theodor Brand, die vor kurzem ihre Goldene Hochzeit gefeiert haben, finden sich problemlos in dem scheinbaren Papier-und-Karton-Chaos zurecht. Schließlich ist ihr Leben ähnlich verwinkelt verlaufen, sie haben in 50 Jahren Ehe wahrlich viel zusammen erlebt.

Der Mann mit drei Pässen

„Ich habe drei Pässe. einen argentinischen, einen Schweizer und natürlich einen deutschen“, sagt Eduviges Brand. Ihr Vorname aus dem Geburtsland Argentinien lautet übersetzt Hedwig.

Wie drei ihrer insgesamt vier Geschwister, das sind Ernesto (67, lebt in Eichenkofen), Pedro (63, Erding) und Pablo (61, Neumarkt), wurde sie in Bahia Blanca bei Buenos Aires geboren. Nur ihre Schwester Johanna (57), die Jüngste, kam in Deutschland zur Welt, lebt jetzt in Freising. Ihr Vater, ein Deutscher aus Oberschlesien, hatte ihre argentinische Mutter 1949 in Südamerika kennengelernt und 1950 geheiratet, zwei Jahre später wurden sie Eltern von Eduviges.

Anfang der 1960er Jahre kam die gesamte Familie nach Deutschland, Eduviges besuchte die Schule in Freising. Sie begann danach eine Lehre als Köchin, verdingte sich aber auch gelegentlich als Kellnerin. 1971 lernte sie ihren Mann Theodor in München kennen, einen Kellner, der später auch als Beton-Bohrtechniker arbeitete. Er stammt aus Basel, ist heute 75 und zog Weihnachten 1971, nach kurzem Zwischenstopp in Deutschland, zusammen mit seiner jungen Liebe zurück in die Heimat.

Dort heirateten sie 1972, hier kam auch Sohn Oliver zur Welt, der in Aufkirchen wohnt. Somit ist auch er deutscher und Schweizer Staatsbürger. Tochter Denise wurde ein Jahr später geboren. 1974 übersiedelte die Familie nach England, östlich von London.Ein

Die gut gelaunte Frau mit den kreativen Genen

Letztlich zog es Familie Brand 1975 doch wieder nach Deutschland, ihr erster Wohnort hier war Freising. Als weitere Stationen sollten Neufahrn und Tittenkofen folgen, schließlich Erding, wo sie heute Werkstatt und Lebensmittelpunkt haben. „Ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet“, sagt Eduviges Brand, „probierte mich in den 1980er Jahren mit Clown-Puppen und Marionetten, verkaufte diese auf Handwerksmessen. Doch Aufwand und Erlös standen in krassem Widerspruch zueinander, und so suchte ich nach einer ganz anderen Idee. 1986 begann ich dann, Schachteln zu falten – und das mache ich heute noch. Dabei ist für uns diese Tätigkeit Segen und Fluch zugleich: Einerseits gut als Broterwerb, andererseits mit geringer Aussicht auf eine lange Zukunft. Zwar sind mein Mann und ich noch ganz fit. Doch ein Nachfolger ist leider nicht in Sicht“, zieht Eduviges Brand ein ernüchterndes Fazit.

Ihr Mann Theodor, ebenso mit viel Kreativität gesegnet, bemalt winzige Steine, hat früher detailgenaue Dioramen gebastelt, Meisterwerke in einem Bilderrahmen. Die Seniorin freut sich über interessierte Kunden und stellt befriedigt fest, dass „sich in unserer Ehe wahrlich zwei Lebenskünstler getroffen haben“. Von dieser guten Laune ließen sich auch Landrat Martin Bayerstorfer und OB Max Gotz anstecken, die mit Geschenken gratulierten. fez