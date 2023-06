Zwei weitere Asyl-Großunterkünfte

Ins Stadtbild einfügen soll sich die Asylunterkunft, die an der Landgestütstraße in Erding geplant ist – auf dem bislang als Parkplatz genutzten Areal.

Immobilien Brandhuber will an Landgestütstraße in Erding und am Gewerbering in Dorfen bauen

Von Hans Moritz schließen

Es gibt schon die nächsten Pläne für Asyl-Großunterkünfte im Landkreis Erding – in der Kreisstadt und in Dorfen.

ERding/Dorfen - Als Investor tritt der Erdinger Immobilienmakler Florian Brandhuber auf, der auch die Unterkunft in Bergham realisieren will. Mit dem Landratsamt als langfristigem Mieter, betont Brandhuber, sei er bereits handelseinig. Beide Bauanträge seien gestellt, der für Dorfen wurde am Mittwoch im dortigen Bauausschuss erörtert.



Der Standort in Erding dürfte auf Aufsehen sorgen – es ist der Parkplatz zwischen Dr.-Henkel-Straße und Landgerichtstraße. Dort war schon allerlei geplant – eine Markthalle, ein großes Wohn- und Geschäftshaus bis hin zu Wohnungen im Loft-Format. Und nun wird es eine insgesamt viergeschossige Asylunterkunft für bis zu 174 Bewohner.



Brandhuber sagte unserer Zeitung: „Es wird eine Holzmodulbauweise, die Fassaden werden dann verputzt.“ Der Neubau werde sich äußerlich von einem konventionellen Gebäude nicht unterscheiden. Und Brandhuber betont: „Wir halten uns an den gültigen Bebauungsplan.“ Aktuell gehört der Parkplatz laut dem Makler der Kerscher Wohnbau aus Wörth an der Isar. „Wir pachten das Areal.“



Die Pkw-Stellplätze seien vor allem für Fachpersonal und Betreuer gedacht, „für die Bewohner errichten wir 80 Fahrradstellplätze“.



Aktuell liegt der Bauantrag im Rathaus. „Unser Ziel ist, dass im Frühjahr die ersten Bewohner einziehen.“



Wie die geplante Berghamer Unterkunft soll auch die am Rande der Altstadt eigene Hausaufgaben- und Sozialräume sowie einen Spielplatz aufweisen, „damit Integration möglich ist“, so der Investor. Der Neubau werde überdies fünf konventionelle Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge beinhalten.



Seine dritte Asyl-Großunterkunft plant Brandhuber in Dorfen. Es wäre dann neben dem Vorhaben von Robert Decker auf dem Meindl-Areal und der bestehenden Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Oberbayern in dem der Unternehmensgruppe Wilhelm & Scharl gehörenden ehemaligen Landgasthof Stiller in Lindum die dritte in der Isenstadt. Vorgesehen dafür ist ein 3000 Quadratmeter großes Areal am Rande des Gewerberings im Nordosten Dorfens. Der Plan sieht drei hintereinanderstehende Riegel vor, in denen bis zu 160 Menschen leben können.



„Auch hier ist eine Holzmodulbauweise vorgesehen, allerdings nur zweigeschossig“, so der Makler. Der Vorteil dieser Bauart: „Die Bauteile kommen fertig von einem Unternehmen aus Niederbayern und werden vor Ort nur noch montiert.“ Ihm ist wichtig: „In Containern möchte keiner wohnen, und sie sind auch nicht schön anzusehen.“ Das Raumangebot sei deutlich großzügiger als vom Gesetzgeber vorgesehen. Weiter betont er, dass die Geflüchteten vor Ort eine Infrastruktur vorfänden und es nicht weit in die Innenstadt sei. Eishalle und Schwimmbad sowie Krankenhaus befinden sich in unmittelbarer Nähe. Auch für den Standort Dorfen gilt: „Wir wollen das bis zum Frühjahr 2024 bezugsfertig haben.“ In beiden Fällen sollen die Mietverträge über mindestens zehn Monate laufen. Eine längere oder andere (Nach-)Nutzung sei möglich. ham