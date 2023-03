Zweijährige Tochter misshandelt: Mutter voll schuldfähig

Der Prozess um die üble Kindesmisshandlung einer gerade mal Zweijährigen ist am Montag am Landgericht Landshut fortgesetzt worden. © dpa

Sachverständige sind sich vor Gericht einig: 25-Jährige und ihr Ex-Partner sind auffällig emotionslos, die Mutter wird als voll schuldfähig eingestuft.

Südlicher Landkreis – Der Prozess um die üble Kindesmisshandlung einer gerade mal Zweijährigen ist am Montag am Landgericht Landshut fortgesetzt worden. Die wichtigste Erkenntnis: Die junge Mutter aus dem südlichen Landkreis Erding ist voll schuldfähig.

Der 25-Jährigen, die ihr Kind mit einer elektrischen Zahnbürste im Scheidenbereich schwer verletzt haben soll, wurde wieder ein emotionsloses Auftreten bescheinigt. „Ich war überrascht, wie wenig überrascht die Eltern waren“, sagte eine frühere Ärztin der Münchner Kinderklinik über jene Szene, als die Kripo der Angeklagten und ihrem damaligen Freund mitteilte, dass der Verdacht auf Kindesmisshandlung im Raum stehe. Das war im Zimmer der Ärztin gewesen.

Ex-Kolleginnen der früheren Kinderpflegerin hatten vor der vierten Strafkammer bereits von einem „Mangel an Empathie“ berichtet. Die Angeklagte sei „über die emotionale Seite so gut wie überhaupt nicht zu fassen“, so die psychiatrische Sachverständige Dr. Susanne Lausch. Sowohl Lausch als auch der psychologische Sachverständige Dr. Jürgen Thomas, sagten, dass die 25-Jährige voll schuldfähig sei. Auch auf die Gutachter wirkte die Angeklagte kontrolliert und kühl. Thomas bezeichnete sie im Umgang mit ihrer Tochter als „emotional nicht authentisch“. Was ihrer Tochter widerfahren sei, belaste sie durchaus. Aber sie könne sich mit dem Thema emotional nicht beschäftigen – „oder sie will es nicht“.

Hinweise auf eine grundsätzlich erhöhte Aggressionsbereitschaft fand Thomas nicht. Für Lausch ist eher das Gegenteil der Fall: Die 25-Jährige neige „wenig zur Impulsentgleisung“. Mit einer akuten Belastungsreaktion, wie sie die Staatsanwaltschaft darstelle, sei der angeklagte Fall nicht zu erklären.

Wie berichtet, soll die Mutter am 23. Dezember 2018 ausgerastet sein, als sich ihre Tochter im Bad weigerte, die Zähne zu putzen. Die Angeklagte war gemeinsam mit dem Kind gerade am Einziehen bei ihrem neuen Freund. Bereits beim Abendessen hatte sich die Kleine eingenässt, was die 25-Jährige schon verärgert haben soll, wollte man laut Anklage doch noch den Christbaum schmücken.

Anfangs hatte sie die Vorwürfe von sich gewiesen und indirekt ihren Ex belastet. Der 29-Jährige hatte von seinem Recht auf umfassende Auskunftsverweigerung Gebrauch gemacht: Ursprünglich war er als dringend tatverdächtig festgenommen worden. „Ruhig und gefasst“ seien beide vor ihr gesessen, sagte die Kinderärztin am Montag. Die Kripo habe zu dem Gespräch gebeten, nachdem man zu dem Schluss gekommen war, dass die Verletzungen bezüglich des geschilderten Unfallhergangs mit einem Roller nicht plausibel gewesen seien. Beide hätten keine Nachfragen gehabt. „Ich hätte in der Situation anders reagiert“, sagte die 37-Jährige, die nun in der Schweiz arbeitet und per Video zugeschaltet war.

Das Mädchen war am Tag vor dem Gespräch notoperiert worden; ohne umgehende medizinische Versorgung hätte es laut Anklage verbluten können. Seit dem Vorfall lebt es bei seinen Großeltern. Die Angeklagte hat mittlerweile zur Lastwagenfahrerin umgeschult. Der Prozess wird am Donnerstag mit Plädoyers und Urteil fortgesetzt. nig