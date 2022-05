Drei bis vier Jahre Wartezeit auf eine Parzelle

Bewährte Führungsriege (v. l.): Beisitzer Josef Hernicht, Schriftführerin Carina Otto, Vorsitzender Bernd Grabert, 2. Kassier Manfred Kempke und 2. Vorsitzender Dieter Kaiser. Hochwasserschutz und neue Kieswege Vorstand im Amt bestätigt © Daniel Georgakos

Die Parzellen in der Anlage des Kleingärtnervereins Erding am Volksfestplatz sind gerade in Pandemiezeiten heiß begehrt. Die Wartezeit beträgt einige Jahre.

Erding - Neuwahlen und eine Beitragserhöhung standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Kleingärtnervereins Erding im Blumenhof. Nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause kamen die Mitglieder erstmals wieder zusammen.

Vorsitzender Bernd Grabert, der wie die gesamte Führungsriege von den 56 anwesenden Mitgliedern im Amt bestätigt wurde, eröffnete die Versammlung mit einem Rückblick auf die vergangenen zweieinhalb Jahre. Während 2019 ein normales, erfolgreiches Jahr mit vielen Veranstaltungen gewesen sei, habe Corona 2020 alles über den Haufen geworfen, erklärte er. Wegen der Kontaktbeschränkungen durften sich Gartler nur noch in Kleingruppen treffen, weshalb die Geräteausgabe zur Mammutaufgabe geworden sei. Der Vorschlag, die Mitgliederversammlung per Video-Schalte abzuhalten, musste abgelehnt werden, denn „90 von 250 Mitgliedern haben keine E-Mail“.

Grabert berichtete von einer Flut an Bewerbungen. In den beiden vergangenen Jahren erreichten den Verein fast 100 Anfragen auf eine Gartenparzelle. „In Corona-Zeiten hat und wird jedoch keiner seinen Garten aufgeben“, sagte Grabert. Denn: Die Gespräche mit anderen Mitgliedern über den Gartenzaun und die Zeit beim Garteln hätten vielen sehr geholfen, „durch die schwere Zeit zu kommen“. Seit April 2020 nimmt der Verein keine Bewerbungen mehr an. Hätte er diesen Aufnahmestopp nicht verhängt, „würde die Wartezeit auf einen Garten zehn bis zwölf Jahre betragen“, so Grabert. Zur Zeit müsse man drei bis vier Jahre warten. Die Anlage umfasst 214 Parzellen.

Auf der Agenda stand auch die Vorstellung künftiger Projekte. Seit Herbst 2020 stehe man sich im Kontakt mit dem Wasserwirtschaftsamt, um das Hochwasserschutzkonzept anzupassen. Bei Überflutungen des Fehlbachs würden nämlich 35 bis 40 Gärten der Anlage unter Wasser stehen. Die Eindämmung der Sempt und des Fehlbachs sei dabei aktuell die wahrscheinlichste Maßnahme, so Grabert. Außerdem sollen die Kieswege rund um die Anlage erneuert werden. OB Max Gotz, der der Versammlung beiwohnte, sicherte für die Wegeverbindungen einen Zuschuss der Stadt zu.

Mit großer Vorfreude blickt Grabert auf die Neugestaltung des Rondells. „Man kann es ja kaum glauben, aber es geht endlich los.“ Der Tag des Gartens soll 11./12. Juni stattfinden.

Den Kassenbericht trug 2. Kassier Manfred Kempke vor. Er meldete für das vergangene Jahr ein Minus von 11 850 Euro. Durch Frostschäden im April 2021 hätten 80 defekte Wasseruhren ausgetauscht werden müssen, was Reparaturkosten von knapp 3500 Euro bedeutete. Kempke appellierte an die Gartenbesitzer, künftig besser darauf zu achten, das Wasser bei Minustemperaturen abzulassen. Auf dem Sparkonto liegen ihm zufolge noch 39 000 Euro. Das Geld kann als stille Reserve gesehen werden. Der gesamte Kassenbestand betrug zum Jahresende 53 000 Euro.

Bei den Neuwahlen änderte sich nichts. Vorsitzender Grabert wird als auch künftig von seinem Stellvertreter Dieter Kaiser unterstützt. Als Kassiere wurden Marita Penninger und Manfred Kempke bestätigt. Carina Otto bleibt Schriftführerin. Ihr steht weiterhin Dagmar Kempke zur Seite. Josef Hernicht übernimmt den Posten des Beisitzers.

Zum Abschluss wurde über die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 43 auf 50 Euro abgestimmt. Diese begründete Grabert mit den Kosten für das Rondell und die Erneuerung des Kiesweges. Außerdem habe vor ein paar Wochen ein Wasserschieber erneuert werden müssen, „was bei der alten Wasserleitung immer häufiger der Fall sein wird“, erklärte der Vorsitzende. Diese Arbeiten können ihm zufolge nicht von vereinsinternen Wasserwarten erledigt werden. „Wir wollen durch unsere Arbeit nicht das Trinkwasser verschmutzen“, erklärte Grabert. Er rechnet mit Kosten von rund 200 000 Euro in den nächsten Jahren.

Das Ergebnis der Abstimmung fiel deutlich aus. Nur fünf Mitglieder stimmten gegen die Beitragserhöhung ab 2023. „Sollte einer am Ersten des Jahres Schwierigkeiten haben, dann ziehen wir das Geld auf zweimal ein“, versicherte Grabert. Vor der Abstimmung war ein Mitgliedsantrag, der eine Staffelung der Beiträge nach Einkommen vorgeschlagen hatte, vom Vorstand abgelehnt worden.