Es geht auch ohne Tombola: Rotary-Club sammelt 12 500 Euro für lokale Schulen

Von: Hans Moritz

Teilen

Freude über die Schecks (v. l.) Verena Brunner, Judith Heugel (Herzog-Tassilo-Realschule), Ingrid Kaps (Rotary), Christian Brunner (Rotary), Anette Weigert (Katharina-Fischer-Schule), Ernst Howerka (Rotary), Sigrid Brand, Julia Nather (Katharina-Fischer-Schule), Christian Brunner (Rotary), Christine Triska-Wowol, Frank Fisch (Carl-Orff-Grundschule Altenerding), Peter Libossek und Karin Rausch (Mittelschule Altenerding), Stephan Treffler und Claudia Beauchamp (Mittelschule am Lodererplatz). © Hans Moritz

Trotz ausgefallenen Christkindlmarktes wollte der Club nicht einfach ruhen. Stattdessen sammelte er auf anderem Wege Spenden für lokale karitative Zwecke.

Erding – Die Tombola des Rotary-Clubs (RC) Erding gehört zu den festen und beliebten Institutionen auf dem Christkindlmarkt in der Altstadt. Coronabedingt ist dieser 2021 zum zweiten Mal in Folge ausgefallen. Dabei waren die Rotarier schon tief in den Vorbereitungen für die Losaktion gesteckt.

Die Ehrenamtlichen hätten es sich leicht machen und die Hände in den Schoß legen können. Doch auch oder gerade in schwierigen Zeiten wollte der RC helfen. „Wir haben unsere Mitglieder und unsere treuen Tombola-Sponsoren gebeten, Spenden zu entrichten“, berichtete Präsident Christian Otto. „Wir wollten zumindest eine kleine Aktion stemmen, auch wenn wir wussten, dass weniger Geld hereinkommt.“ Die Resonanz sei überwältigend gewesen.

Rotary-Club findet: Kinder sind in der Pandemie besonders zu kurz gekommen

Gleichzeitig rief der Club die Fördervereine aller Grund- und Mittel- sowie Realschulen im Stadtgebiet auf, unterstützungswürdige Projekte zu benennen. „Wir haben uns bewusst für Schulen entschieden, weil wir der Meinung sind, dass in der Pandemie vor allem die Kinder zu kurz gekommen sind“, so Otto. Auch hier seien die Rückmeldungen sehr erfreulich gewesen.

Fünf Einrichtungen haben sich gemeldet. Die Katharina-Fischer-Schule würde gerne einen Schwimmkurs sowie ein Musik- und Tanzprojekt anbieten. Die Carl-Orff-Grundschule Altenerding will das Schulleben attraktiver gestalten und Lernhüpfspiele für den Pausenhof anschaffen.

Rotary-Club sammelt Spenden: Gleich zwei Projekte für Herzog-Tassilo-Realschule möglich

Die Mittelschule Altenerding bietet eine vertiefte Berufsberatung an, damit keiner der Absolventen auf der Strecke bleibt. Es geht nicht nur um aussagekräftige Bewerbungen, sondern auch darum, erst mal den richtigen Beruf beziehungsweise Ausbildung zu finden. Der Mittelschule am Lodererplatz in Erding schwebt ein Filmprojekt mit Schülern vor. Herauskommen soll ein Image-Clip.

Gleich zwei Projekte hat die Herzog-Tassilo-Realschule eingereicht: einen Erste-Hilfe-Kurs für alle Schüler sowie einen Workshop gegen Drogenkonsum für die achte Jahrgangsstufe.

Gleiches Geld für alle: Jede Schule bekommt 2500 Euro Spenden.

Auf der anderen Seite standen 12 500 Euro, die die Rotarier an Spenden eingeworben hatten. „Wir brauchten angesichts der tollen Ideen nicht lange zu überlegen, sondern haben uns entschieden, alle Vorhaben gleichermaßen zu berücksichtigen“, so der RC-Präsident. Vor der Realschule übergab er den Schulleitungen und Vertretern der Fördervereine Schecks über je 2500 Euro.

Lesen Sie auch Supermarkt-Pläne werden konkreter: Rottenbuch liebäugelt mit „Edeka“ Ein Jahr ist es her, dass sich der Gemeinderat Rottenbuch entschied, am Gärtnereigelände einen Supermarkt und ein Feuerwehrhaus zu bauen. Seitdem ist viel passiert. Supermarkt-Pläne werden konkreter: Rottenbuch liebäugelt mit „Edeka“ Tierische Notfälle ab März nur noch von 8 bis 22 Uhr behandelbar Germering – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und das an 365 Tagen im Jahr – die Tierklinik Germering ist immer für den tiermedizinischen Notfall gewappnet. Noch muss man betonen, denn der Klinikstatus wird ab dem 1. März fürs Erste ruhen. Tierische Notfälle ab März nur noch von 8 bis 22 Uhr behandelbar

Heuer hoffen die Rotarier, dass der Christkindlmarkt auf dem Kleinen Platz und Schrannenplatz wieder stattfinden kann, und mit ihm auch die Tombola. Denn diese wirft nach den Worten Ottos deutlich höhere Erlöse ab – Geld, das dann wieder karitativen Zwecken vor allem in der Region zugute kommen kann.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.