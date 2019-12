Sozialwohnungen statt Asylcontainer: Bebauungsplan für Lange Feldstraße

Die Wohncontainer in Altenerding sollen abgebaut und durch Sozialwohnungen ersetzt werden. Der Planungs- und Bauausschuss stellte die Pläne dafür vor.

Altenerding – Dort, wo an der Langen Feldstraße Wohncontainer stehen, soll es in Zukunft barrierefreie, behindertengerechte und vor allem auch günstige Sozialwohnungen geben. Der entsprechenden Bebauungsplan wurde am Dienstagabend im Planungs- und Bauausschuss des Stadtrats aufgestellt.

An besagter Stelle, unmittelbar nördlich des bestehenden evangelischen Kindergartens, entstehen bis zu 30 Wohnungen mit Gemeinschaftsgarage. Laut Bebaungsplan ist diese teilweise unterirdisch angelegt. Sie überragt den Boden aber um 1,40 Meter, ehe der Wohnraum beginnt. Das Garagendach soll begrünt werden und als Garten des Wohngebäudes dienen. Das Dach des Hauptgebäudes wird eine Neigung von zehn bis 25 Grad haben, damit das Gebäude mit der umgebenden Bestandsbebauung ein zusammenhängendes Ortsbild ergibt. Dazu wird es auch die Möglichkeit geben, auf dem Dach eine Photovoltaikanlage zu installieren.

Lob für barrierefreie Wohnungen von Seniorenreferentin

Dass in Altenerding behindertengerechte Sozialwohnungen entstehen, lobte vor allem Seniorenreferentin Jutta Harrer (SPD): „Die Lage dort ist sehr schön. Deswegen freut es mich besonders, dass die Stadt gerade dort Wohnungen baut.“ In direkter Nähe befinden sich neben Schulen und Kita bereits unterschiedliche Grün- und Naherholungsflächen, ein Supermarkt und eine Apotheke.

OB Max Gotz (CSU) ging auf einen zuvor eingegangenen SPD-Antrag ein, nach dem die Stadt Senioren bei der Vergabe von Wohnungen bevorzugen solle: „Das wäre nicht verfassungskonform, weil es diskriminierend gegenüber jüngeren Menschen ist.“

Container sind in schlechtem Zustand

Auch Hans Balbach (Erding Jetzt) begrüßte den Bebaungsplan für die Fläche am Kindergarten, da die Container alles andere als ein schöner Anblick seien. Der OB erklärte, dass auch das Landratsamt diese Meinung teile: „Die Container werden abgebaut, weil sie in einem sehr schlechten Zustand sind. Der Landkreis ist noch auf der Suche nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten an anderer Stelle.“

Die Wohnmodule waren für Geflüchtete vorgesehen, stehen aktuell aber leer. Einen Termin für den Abbau gebe es bereits, fügte Gotz an, den könne er allerdings noch nicht öffentlich nennen.

Mayls Majurani