Spazierweg durch Erding: Am „goldenen Faden“ durch die Altstadt

Von: Gerda Gebel

Einen ersten Überblick können sich die Stadtspaziergänger entlang der Tour „Der goldene Faden“ anhand des Bronze-Modells der Künstlerin Heike Maria Metz auf dem Kleinen Platz machen. © Peter Gebel

40 Bronzeplatten im Erdinger Straßenpflaster weisen einen Weg entlang von historisch interessanten Orten durch die Altstadt. Ein Spaziergang auf der Route „Der goldene Faden“ mit Anton Hirth.

Erding – „Immer der Kirchturmspitze nach“, hieß es für Anton Hirth vom Historischen Verein und seine kleine Spaziergruppe. Wie an einem „goldenen Faden“ weisen in der Erdinger Innenstadt über 40 Bronzeplatten den Weg vorbei an malerischen Ecken und imposanten Bauwerken. Entwickelt wurde der Wanderweg vom Arbeitskreis „Erding bewegt“, danach übernahm der Historische Verein die Patenschaft und sorgte auch nach der Großbaustelle im Zentrum dafür, dass jede Bronzeplatte wieder am richtigen Platz liegt „und der Kirchturm wieder in die richtige Richtung zeigt“, wie Tourleiter Hirth humorvoll erläuterte.

Die vom Erdinger Künstler Harry S. gestalteten Bronzeplatten wurden allesamt ins Straßenpflaster integriert. Nur am Startpunkt am Bahnhof Erding weist eine Granitsäule den Weg in Richtung Dorfener Straße.

Auf dem Weg in Richtung Schöner Turm vorbei an beeindruckenden Herrschaftsvillen wurde an der Sempt der Brücken-Heilige Nepomuk begrüßt, dann genoss die Truppe mit Anton Hirth den Blick auf den „schönsten Stadtturm in Südbayern“, wie Hirth meinte. Der 35 hohe Turm wurde im Schwedenkrieg zerstört und danach wieder aufgebaut. Eine neue Kuppel war den Stadtvätern zu teuer, weshalb man anfangs nur ein Notdach errichtete. Erst ein neu eingeführter Bierpfennig brachte die notwendigen Einnahmen und dem Turm die „welsche Haube“, so der kundige Historiker.

Allerlei Interessantes bietet der malerische Rätschenbach, der seinen Namen den schnatternden Erpeln im nahen Stadtbach verdankt. Der alte steinerne Schöpfbrunnen könnte ein altes Krautfass gewesen sein, spekulierte Hirth und lenkte die Blicke der interessierten Wanderer öfters auch mal nach oben. Hier sind wunderliche Figuren auf den Dächern zu entdecken wie das Wollknäuel und die Spindel, die auf die Textilbasis bei Erdings größtem Gewandhaus deuten.

Spekulation ist auch am sogenannten Tilly-Erker angebracht: Hat der Heerführer Tilly wirklich in dem Haus übernachtet? Man weiß es nicht, sagte der Historiker. Auch an der Langen Zeile lohnt ein Blick in die Höhe: Lockt am Eiscafé Krönauer ein Nasenschild mit stilisierter Torte die Passanten an, so beruhigt die Christophorus-Figur am gegenüberliegenden Kronseder-Haus die Teilnehmer, denn „wer einen Christophorus gesehen hat, den kann an diesem Tag kein jäher Tod ereilen“, wusste Hirth zu berichten.

Tourguide Anton Hirth erläuterte den Teilnehmern die Route außerdem mit Hilfe eines Flyers. Startpunkt ist an einer Granitsäule am Bahnhof. © Peter Gebel

Spannende Geschichten sind beinahe vor jeden Haus zu hören. So zum Beispiel vom Loderer, der im ehemaligen Schwanklhaus gewohnt hat, vom eindrucksvollen Sgraffito von Benno Hauber an der Fassade vom Tabakhändler Schmalzbauer oder der Erzählkugel am Humplmaier-Haus, an dem die gesamte Hausgeschichte am Tor zu lesen ist.

Wenigen Teilnehmern des geführten Spaziergangs waren davor die „Erdinger Ohrwaschel“ bekannt. Die kleinen Türmchen rechts und links von den Giebeln der Häuserzeile werden so genannt.

Am imposanten Widnmann-Palais, das früher das Erdinger Landratsamt beherbergte, biegt der von den Bronzeplatten gewiesene Weg über die Roßmayrgasse zum Herzoggraben ab. Am dortigen Islamischen Zentrum ergab sich eine spontane Einladung zur Besichtigung der wunderbar verzierten Gebetsräume, die am Wochenende auch als Kindergarten genutzt werden. Früher beherbergten die Räume das Kino und später das Stadttheater.

An der Münchner Straße angekommen, wartete schon der Stadtpatron St. Prosper, der hier auf einer Säule aus dem alten Braukeller der Stiftungsbrauerei steht. Nicht fehlen durfte ein Abstecher ins Bräuhausviertel zu den Statuen des Stifter-Ehepaares Katharina und Friedrich Fischer, die zu den großen Wohltätern der Stadt zählen. Über den Kreuzweg führt der Weg zur Brücke am Stadtwehr über das ehemalige Molkereigelände an die Haager Straße. Vorbei am seit mehreren Jahren leerstehenden Mayr-Wirt war schon der Turm an der Stadtpfarrkirche St. Johannes in Sicht.

Nicht mehr in Betrieb ist ein winziges „Fernseh-Fensterl“ an einem alten Haus, das den Leuten in früheren Zeiten als Ausguck auf das spannende Straßenleben bot. Die teils schon verstorbenen Bewohner sind jetzt leider auch „weg vom Fenster“.

Am Stadtturm wurde die Legende von den Erdinger Turmschiebern wieder lebendig. Am Frauenkircherl erinnerte Hirth an dessen Vergangenheit als Feuerwehrhaus.

Fest verankert in der Stadtgeschichte ist auch das sehenswerte Heiliggeist-Kircherl und der Heiliggeist-Hof, in dem in früheren Zeiten der Spittlmeister für die Einhaltung der strengen Regeln sorgte.

Die Rundtour endet offiziell am Erdinger Bahnhof, zur Stärkung laden unterwegs die zahlreichen Lokale in der Innenstadt ein. Neben den Bronzeplatten unterstützt auch ein Flyer beim Altstadtspaziergang „Der goldene Faden“, der im Rathaus erhältlich ist. Spannend sei der Weg auch für Kinder, die zwar weniger an den Bauwerken interessiert seien, die Suche nach der nächsten Platte aber eher wie eine Schnitzeljagd betreiben, verspricht der versierte Tourguide Hirth.

