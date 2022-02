Sturzbäche am Stadtwehr nerven Anwohner

Von: Hans Moritz

Teilen

Lauter Überlauf: Anwohner des früheren Molkereigeländes in der Haager Vorstadt stören sich an den plötzlich über die Wehrklappen strömenden Wassermassen, auch wenn es nicht länger geregnet hat. Das Wasserwirtschaftsamt erklärt: Es geht nicht anders, zumal die Wehrklappe schon ein wenig heraufgesetzt wurde. © Burkhard Köppen

Es ist nicht die Mühle, die am rauschenden Bach klappert, sondern es sind die Klappen des Stadtwehrs, die einigen Anwohnern des früheren Molkereigeländes in der Haager Vorstadt Schlaf und Nerven rauben.

Erding Sie fordern vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) München eine bessere Wehrsteuerung und von den Kraftwerksbetreibern im Oberlauf eine stabilere Wasserregulierung. Die Behörde betont, schon nachgebessert zu haben. Der Überlauf sei aber nicht zu vermeiden.

Ein Ehepaar, das an der Färbergasse wohnt und nach eigenen Angaben für mehrere Anlieger spricht, ärgert sich über plötzlich über die Wehrklappen schießendes Wasser, das aus der Sempt mit lautem Platschen in den Fehlbach überlaufe. „Mit dem Wehr kann was nicht stimmen“, sagen sie. Kein Problem haben sie damit, wenn nach Stark- oder Dauerregen das Wasser überläuft. Dafür ist das Wehr schließlich da, und das seit mehr als 100 Jahren. Was sie wundert: Auch ohne vorherigen Niederschlag komme es vor, dass das Wasser für zehn Minuten überläuft, dann wieder stoppt, ehe es eine Stunde später wieder losgeht – tags wie nachts, wie von Geisterhand. Die Lärmbelastung sei enorm, die Bewohner wollen 70 bis 80 Dezibel gemessen haben.



Ihre Vermutung: „Hier muss irgendwo aufgestaut beziehungsweise eingegriffen werden“, berichten sie unserer Zeitung. Bereits vor einem Jahr haben sich die Eheleute ans WWA gewandt. Dessen Leiter Christian Leeb antwortete am 8. Mai 2021: „Eine einfache Lösung wird es nicht geben. Wir prüfen derzeit einerseits die Steuer-Software des Wehrs und zum anderen den Betrieb der übrigen Wehre in der Sempt.“ Bei Pegelschwankungen könne es aber immer wieder zu Öffnungen und Schließungen der Wehrklappen kommen.



Doch es ändert sich nichts. Die genervten Anwohner verfolgen die Pegelstände im Internet und stellen fest: „Es wird hier ins System eingegriffen, es wird aufgestaut und abgelassen.“ Im September 2021 wenden sich die Anlieger deshalb auch an Landrat Martin Bayerstorfer. Ihm berichten sie, dass eine Mitarbeiterin des WWA eine Anhebung der Wehrklappe um fünf Zentimeter veranlasst habe. Daraufhin sei es ruhiger geworden. Sie sind überzeugt, dass die Heraufsetzung wenig später wieder rückgängig gemacht worden sei.



Im Herbst setzen sie dann einige Hoffnung in die neue Fischtreppe westlich des Wehrs, weil das WWA betont habe, danach werde es ruhiger. Das Ehepaar versichert jedoch: „Es ist so schlimm wie eh und je.“



Bayerstorfer lässt sein Haus den Wehrbetrieb prüfen und schreibt am 3. Januar: „Die Anlage wird nach unseren Unterlagen ordnungsgemäß gesteuert. Es gibt keine Verstöße gegen die Auflagen.“ Auch eine externe Firma habe keine Störungen an der Steuerung festgestellt. Die Klappenerhöhung sei auch nicht rückgängig gemacht worden.



Um nachzuweisen, dass andere Wehrbetreiber die Sempt aufstauen, bedürfte es eines mobilen Pegels, den der Freistaat aus Kostengründen aber nicht genehmigt habe. Dennoch werde man mit den Kraftwerksbetreibern in Kontakt treten.



Unsere Zeitung fragte bei Stefan Homilius nach, beim WWA für den Landkreis Erding zuständig. Er berichtet, dass man das Wehr aufgrund der Beschwerden so programmiert habe, dass zunächst die Klappe angesteuert werde, die von der Wohnbebauung weiter entfernt liegt. Grundsätzlich stellt Homilius klar, „dass der Sempt-Pegel konstant gehalten werden muss, denn unterhalb haben wir kaum Spielraum, sodass es sehr schnell zu einer Überflutung der Innenstadt kommen würde“. Um das zu verhindern, sei das Wehr ja gebaut worden. Komme mehr Wasser an, müsse das über das Wehr in den Fehlbach geleitet werden. Es reichten schon wenige Zentimeter, dass es zum Überlauf kommt, in der Tat manchmal nur für eine sehr kurze Zeit. Die Höhersetzung des Überlaufniveaus sei nicht rückgängig gemacht worden.



Groß aufstauen könnten die Kraftwerksbetreiber im Oberlauf ohnehin nicht, „weil dafür der Platz im Flussbett gar nicht vorhanden ist“. Deswegen sieht Homilius auch keinen Ausweg – „weil das Stadtwehr genau seine Aufgabe erfüllt“. Wer in die Nähe eines Fließgewässers mit Wehr ziehe, müsse mit einer Geräuschkulisse rechnen, meint er.

ham

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.