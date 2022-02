Videokonzert statt Clubbesuch: Drei Erdinger auf dem Wendelstein

Von: Raffael Scherer

Musik in schwindelerregenden Höhen: DJ Buchmann bei der Arbeit auf dem Wendelstein. © privat

Weil die Clubs geschlossen bleiben, musste sich ein DJ eine neue Plattform für seine Musik suchen. Nun produziert er zusammen mit Freunden Musikvideos, damit das Club-Feeling in die Wohnzimmer daheim kommen kann.

Erding – In 1900 Meter Höhe auf dem Wendelstein steht der Erdinger Luis Buchmann. Mit Sonnenbrille und Kopfhörern nickt er hinter seinem DJ-Pult. Bei minus zwei Grad steigen Dampfwolken aus dem Mund des 20-Jährigen, als er dick eingepackt im Schnee steht und per Knopfdruck seine Musik aus den Boxen erklingen lässt. Mitten auf dem Berggipfel.

Die Menschen mit Musik und Show zu unterhalten, ist seit jeher das Ziel von DJ Buchmann. Doch das war seit Pandemiebeginn gar nicht mehr so leicht, wie der Erdinger schnell feststellte: „Als der erste, richtige Lockdown auf uns zukam, merkten wir schon: Da passiert nichts mehr.“ Hatte Buchmann noch vor den Corona-Maßnahmen regelmäßig in Discos wie etwa dem Weekend Club in Erding aufgelegt, war auf einmal überall kulturelle Flaute.

Trio will fehlende Kultur den Menschen nach Hause bringen

Das „R&B Kollektiv“ auf dem Wendelstein (v. l.): Felix Reiser (Drohne, Schnitt), Luis Buchmann (DJ, Sound- und Video-Editing) und Pedro Flores (Kamera, Social Media). © privat

Doch damit wollte sich der Erdinger nicht abfinden: „Unsere Beweggründe waren die fehlende Unterhaltung, die fehlende Kultur“, sagt Buchmann. Darum überlegte er sich: „Wir müssen das den Leuten irgendwie nach Hause bringen.“ Dafür setzte er sich mit seinen langjährigen Erdinger Freunden Felix Reiser (Azubi im Außenhandelsmanagement/22) und Pedro Flores (Student für Medienmanagement/21) zusammen. Denn beide beschäftigen sich in ihrer Freizeit gerne mit Videodreh und Schnitt.

Zu dritt fassten sie den Plan, Musikvideos an interessanten Orten zu drehen, und damit die Show ins Wohnzimmer der Menschen statt in die Clubs zu bringen. Das „R&B Kollektiv“ auf verschiedensten Social-Media-Plattformen war geboren. Für ihre Drehs sahen sie sich nach interessanten Örtlichkeiten um, die die Musik visuell aufregend begleiten könnten.

Alpen, Seen Gärtnereien: Das R&B Kollektiv drehte bereits an den verschiedensten Orten

Dabei zog es das Trio bereits für vier Videos von großen Seen über Gärtnereien bis in die Alpen. Dort entstand nun ihr neuestes Werk, „Heidis Hütten Set 2.0“, zu finden auf der Videoplattform Youtube. Eine Dreiviertelstunde Musik auf dem Wendelstein. Dafür brachten die Drei ihr komplettes privates Film-Equipment samt DJ-Anlage auf den Gipfel: „So ein gigantisches Projekt muss in Kooperation mit der Bergbahn und den bergansässigen Leuten sein, und das war eben beim Wendelstein möglich“, erklärt der DJ.

Drei Monate dauerte es von der Ursprungsidee bis zum fertigen Video. Jeder der Beteiligten habe etwa 50 Arbeitsstunden in das Projekt gesteckt, erzählt Buchmann. Im Gepäck hatten die Freunde außerdem eine Drohne, um die besondere Location noch besser einfangen zu können.

Passende Videos zur Musik: Heißluftballon im Gespräch

Hohe private Investitionen, bei denen dem Kollektiv bewusst ist, dass es diese wahrscheinlich mit den Videos auch nicht mehr hereinbekommt, so Buchmann. Doch er stellt sofort klar: „Ich möchte den Menschen Freude bereiten, da steht das Geld hinten an.“ Ideen für weitere Projekte gibt es genug – „eine absurder als die nächste“, sagt der 20-Jährige. Gerade recherchieren sie für einen Dreh mit einem Heißluftballon.

Insgeheim hofft Buchmann aber, dass in den nächsten Monaten gar keine Zeit mehr für noch ein Video ist. Denn werden die Corona-Maßnahmen gelockert, öffnen auch die Clubs wieder ihre Türen. Dann hätte der DJ wieder regulär alle Hände voll zu tun – auf der Tanzfläche statt auf dem Wendelstein.

