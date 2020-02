Nach Ausraster auf Meisterfeier: Richter verhängt drastische Strafe -Horror für jeden Fußball-Fan

...vielleicht ist ja der Autor H.Moritz ein ´Blauer´ und will nur Schaden vom TSV abwenden.

Oder warum wählt jemand dieses Foto ?

Zumal der junge Gerüstbauer fernab der Arena - in der Tegernseer Landstr. - jemanden ins Gesicht geschlagen hat

und der Vorfall im ICE ja bei der Rückreise von einem TSV-Auswärtsspiel in Würzburg stattfand.

>kopfschüttel<

Sei´s drum - bei beiden Vereinen/Fanlagern gibt´s (leider) Exemplare, die braucht u. will eigentlich niemand.