Erdinger Herbstfest: Endlich wieder feiern, vom 26. August bis zum 4. September

Das 80. Herbstfest Erding steht in den Startlöchern. © Stadt Erding

Endlich darf in Erding wieder gefeiert werden! Das 80. Herbstfest Erding steht in den Startlöchern und wird von Groß und Klein schon sehnsüchtig erwartet.

Zehn Tage Volksfestgaudi pur steigen von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 4. September – mit bewährtem Programm, aber auch einer großen Neuerung.

Traditionell startet das Herbstfest in Erding immer am Schrannenplatz mit dem großen Auszug zum Volksfestplatz. Im Stiftungszelt zapft Oberbürgermeister Max Gotz dann den ersten Banzen Festbier an und verkündet: „O’zapft is.“ Das ist der offizielle Startschuss zur zehntägigen Volksfestgaudi, bei der es sowohl im Freigelände bei den zahlreichen Fahrgeschäften als auch in den Biergärten sowie in den Zelten (Stiftungszelt und Weißbräuzelt) hoch hergeht.

Traditionell startet das Herbstfest in Erding immer am Schrannenplatz. © Stadt Erding

Apropos Zelt: Patrick Schmidt ist der neue Festwirt im Weißbräuzelt. Die Ära Pianka ist vorbei, der Landshuter übernimmt das beliebte Festzelt. Nach Außen hin wird sich nicht viel ändern. Es gibt gutes Essen, natürlich das süffige Erdinger Festbier und Bands, die so richtig einheizen – dem Feiern steht also nichts im Weg.

Hier geht es zum ausführlichen Programm!

Höhepunkte des Erdinger Herbstfests: Schafkopfmeisterschaft & Pferderennen

Das Stiftungszelt bleibt in den bewährten Händen der Familie Römersperger-Richter. Auch dort ist wieder ein buntes, kulinarisches und abwechslungsreiches Programm für alle Gäste geboten. So ist das Rennen um die Erdinger Schafkopfmeisterschaft ein absolutes Highlight. Die Karten kommen am Sonntag, 28. August, im Stiftungszelt auf den Tisch. Beginn der Kartlerschlacht, die vom Erdinger/Dorfener Anzeiger ausgerichtet wird, ist um 9 Uhr. Unter www.schafkopfen.com kann man sich seinen Startplatz schon sichern. Das traditionelle Pferderennen am Festplatz findet dieses Jahr am Samstag, dem 3. September statt.

Die Hauptattraktion auf dem Herbstfest Erding ist die XXL-Schaukel. © Stadt Erding

Hauptattraktion auf dem Erdinger Herbstfest: Die 80 Meter hohe XXL-Schaukel

Hoch her und das im wahrsten Sinne des Wortes geht es auch im Freigelände. Rund um die beiden Bierzelte werden sechs große Fahrgeschäfte aufgebaut. Die Hauptattraktion schlechthin ist die XXL-Schaukel. Der 80 Meter hohe Kettenflieger „Jules Verne Tower“ und die familienfreundliche Achterbahn „Pirateninsel“ sind ebenso Fahrgeschäfte für Vergnügungssüchtige wie das Riesenrad, die Familien-Geisterbahn „Ghost Adventure“ und das Nostalgie-Kettenkarussell. Klassiker wie der Auto-Skooter, verschiedene Kinderkarussells oder der Glückshafen des BRK Erding dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Hoch her geht es auch im Freigelände des Erdinger Herbstfests. © Stadt Erding

Kulinarisches für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es an den diversen Buden und Standln. Und auch Schleckermäuler kommen mit Schokofrüchten, Lebkuchenherzen oder Zuckerwatte selbstverständlich auf ihre Kosten.

Ausschankzeiten am Edinger Herbstfest Bis 0 Uhr darf täglich an den Fahr- und Verkaufsgeschäften gefeiert werden. Ausschankende ist in den beiden Festzelten um 23:30 Uhr.