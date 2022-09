Spitzensportler in Erding: Erst Herbstfest, dann Hawaii

Von: Dieter Priglmeir

Auf eine erfolgreiche Saison: Weißbräu-Chef Werner Brombach (M.), seine Tochter Claudia sowie die Geschäftsführer Sepp Westermeier (l.), Stefan Huckemann (vorne, 4. v. l.) und Stefan Kreisz (r.) stoßen mit den Spitzensportlern des Erdinger Active Team auf eine erfolgreiche Saison an.

Das Erdinger Active Team machte mit Ironman Patrick Lange an der Spitze Halt beim Sponsor.

Erding – Kaum zu glauben, Vanessa Hinz bezeichnet sich selbst als „halbe Erdingerin, denn mein Papa ist ein Erdinger“. Und dennoch sei sie früher nie auf dem Herbstfest gewesen. Umso besser, dass die Biathletin seit Jahren Mitglied des „Erdinger Active Team“ ist und deshalb schon rein beruflich hier sein muss.

Beziehungsweise „darf“, wie die dreifache Weltmeisterin (dreimal Staffel-Gold) betont. „Das Herbstfest ist einfach schön. Das ist nicht so klein wie unsere Volksfeste zuhause“, sagt die 30-Jährige aus Ruhpolding, „aber eben auch nicht so riesig wie die Wiesn. Genau richtig also.“

Neben Hinz folgten auch viele weitere Spitzensportler des vom Erdinger Weißbräu unterstützen Teams der Einladung von Werner Brombach. Unter den Biathleten waren auch Lukas Hofer sowie der ehemalige Top-Biathlet Erik Lesser. Und auch die Triathleten waren zahlreich vertreten: etwa Daniela Bleymehl, die heuer den Ironman Frankfurt gewann. Andreas Dreitz, Frederic Funk, Nils Frommhold sowie Carolin Lehrieder ließen sich das Weißbier ebenso schmecken wie Team-Managerin Wenke Kujala sowie die Triathlon-Legenden Nicole und Lothar Leder.

Und natürlich war auch Superstar Patrick Lange da. Für ihn ist das Herbstfest „ein Fixpunkt, der Initiator für die finale Vorbereitung auf Hawaii“. Bereits am Sonntag werde er in die USA fliegen, damit er in sechs Wochen in Top-Form ist, erzählte der 36-Jährige der Heimatzeitung. Eine Corona-Infektion im Juni habe ihn vier Wochen Training gekostet. „Ich war zwei Wochen lang trotz Impfung ziemlich krank.“ Dennoch schaffte es Lange heuer beim Ironman in Roth auf Platz zwei, „aber da war noch lange nicht alles so, wie es sein sollte“.

Auf Hawaii, wo auch Dreitz und Bleymehl starten, hat er zweimal gewonnen, dreimal war er auf dem Podest, bei insgesamt vier Starts. „Ich muss niemandem mehr etwas beweisen“, sagt er. Deshalb verspüre er auch keinen Druck – aber einen großen Antrieb, „nämlich das perfekte Rennen“.

Aber hatte er das nicht bereits 2018, als er nicht nur seinen Ironman-WM-Titel erfolgreich verteidigte, sondern mit einer Zeit von 7:52:39 h erstmals die Acht-Stunden-Marke knackte? „Das Schwimmen war damals richtig schlecht“, meinte Lange. Und außerdem stünde da ja noch der letzte Ironman vor Corona, als er aussteigen musste. Nein, er habe sich einiges vorgenommen für den 8. Oktober. Deshalb hielt sich der Darmstädter am Dienstagabend im Weißbräuzelt auch etwas zurück. „In der aktuellen Phase gehören wir nicht gerade zu den größten Feierbiestern“, erklärt er, aber außerhalb der Saison, im Winter, „gehören die Triathleten schon zu den Ausdauerndsten auf Partys“.

Auch die Biathleten stecken mitten in der Vorbereitung, so Vanessa Hinz, weshalb ein Party-Wettbewerb zwischen Bi- und Triathleten derzeit wohl eher ein Schneckenrennen wäre. „Aber wenn wir wirklich feiern können, dann geben wir uns da wahrscheinlich nicht viel. Bei uns gibt’s dann Schlager, ich weiß nicht, was die Triathleten für Musik hören.“

Jetzt ist aber ohnehin erst Sport angesagt. Die Vorbereitung laufe bei ihr gerade „so lala“. Wegen Rückenproblemen habe sie an der Sommer-WM daheim in Ruhpolding nicht teilnehmen können, aber für den Winter ist Hinz zuversichtlich, dass diese besser und erfolgreicher verläuft als im vergangenen Jahr.

Man habe im Vorjahr einige Feinheiten umgestellt. „Und manchmal dauert es halt ein bisserl länger.“ Vom Druck der Öffentlichkeit lasse sie sich ohnehin nicht mehr beeinflussen. „Ich bin zwar erst 30 Jahre alt, aber doch schon ein alter Hase“, betonte sie selbstbewusst. „Man steht jeden Tag früh auf, macht sein Zeug und verzichtet auf so viel. Wenn es dann nicht so viel rumkommt, ist man selber am meisten enttäuscht.“

Wann ist für sie eine Saison eine gute Saison? „Wenn ich in jedem Rennen merke, dass ich das Maximale habe rausholen können. Wenn es nur Platz zehn ist und die anderen besser waren, ist das auch okay. Und wenn ich Glück habe, reicht es fürs Podium.“

Werner Brombach genoss den Abend sichtlich. Alle seine Spitzensportler um sich zu haben, „das ist schon ein bedeutender Tag für mich“, sagte der Chef des Erdinger Weißbräu. Ein weiterer könnte der 8. Oktober werden, wenn er Patrick Lange und dessen Teamkollegen unterstützen werde, „moralisch, aber auch lautstark“, wie er betont.

Brombach ist nicht nur Sponsor, sondern auch profunder Kenner der Szene. Er hat einige Skandinavier ausgemacht, die erstmals in Roth aufgetaucht sind und zu Langes Konkurrenten zählen dürften. Dennoch ist er optimistisch: „Patrick ist im Marathon die Nummer eins auf der Welt. Wenn er also auf der Radstrecke eine gute Position hat, traue ich ihm alles zu.“ Etwas bescheidener sind derzeit die Ziele im Biathlon, „aber wir haben da sehr vielversprechende Talente“. Ein Team brauche gute Läufer und Kämpfer, meint Brombach, „aber hier und da muss man auch mal gewinnen“.

Apropos Erfolg: Dass die deutsche Mannschaft bei den European Championships so gut abgeschnitten haben, hat Brombach zur Kenntnis genommen, „aber nicht so gut wie in Rom“. Rom? Ja, 1960 bei den Olympischen Spielen, als Armin Harry trotz eines Fehlstarts zuvor Gold über 100 Meter gewann „und wir in allen Laufdisziplinen bis zu den 10 000 Meter unter den ersten Drei oder Fünf waren“, kommt es aus dem Brombach-Lexikon des Sports herausgesprudelt. Da spricht ein Mann, der bei 13 Spielen selbst vor Ort gewesen ist und Olympia in München für „eine sehr gute Idee“ hält.